No hace falta descubrir el hilo negro para anticipar que los primeros días de junio estarán marcados por una mayor presión social sobre las autoridades. A medida que México se acerca al inicio de la Copa Mundial, el país entra en una etapa en la que cualquier conflicto local tiene el potencial de convertirse en un asunto de interés nacional. La razón es sencilla: cuando los reflectores del mundo apuntan hacia un país, el valor de la atención pública aumenta y, con ello, también los incentivos para quienes buscan visibilizar sus demandas.

Desde la economía existe una premisa básica que ayuda a entender este fenómeno: las personas y las organizaciones responden a incentivos. Si una demanda puede obtener mayor cobertura mediática, generar más presión política o acelerar una negociación aprovechando una coyuntura extraordinaria, es natural que los grupos interesados intenten utilizar ese momento a su favor. No necesariamente porque sus causas sean nuevas ni porque los problemas hayan surgido recientemente, sino porque el contexto ofrece una oportunidad difícilmente repetible.

La historia muestra que los grandes eventos deportivos suelen convertirse en escenarios donde las tensiones sociales acumuladas encuentran una ventana privilegiada para manifestarse. Brasil es probablemente el ejemplo más recordado. Durante la Copa Confederaciones de 2013, el evento que sirvió como antesala del Mundial de 2014, millones de personas salieron a las calles inicialmente para protestar por el aumento en las tarifas del transporte público. Sin embargo, las manifestaciones rápidamente evolucionaron hacia reclamos más amplios relacionados con servicios públicos, corrupción y gasto gubernamental. Mientras el mundo observaba la preparación de estadios y obras de infraestructura, una parte importante de la sociedad brasileña aprovechaba precisamente esa atención global para expresar su inconformidad.

Sudáfrica experimentó algo similar antes del Mundial de 2010, cuando distintos sectores laborales aprovecharon la cercanía del torneo para impulsar demandas salariales y mejorar sus condiciones de trabajo. Más recientemente, Francia enfrentó amenazas de huelgas y movilizaciones durante la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los contextos son distintos, pero la lógica es la misma: cuando la atención internacional aumenta, también aumenta el poder de negociación de quienes buscan ser escuchados.

México difícilmente será la excepción. En los próximos días veremos cómo diversos grupos sociales, sindicales y organizaciones civiles buscarán colocar sus demandas en el centro de la discusión pública. Algunas de esas exigencias serán legítimas y merecerán atención inmediata; otras probablemente aprovecharán la coyuntura para obtener una visibilidad que en circunstancias normales sería mucho más difícil conseguir. Lo relevante no es juzgar de entrada la validez de cada causa, sino reconocer que existe un incentivo evidente para intensificar la presión en un momento en que el gobierno buscará proyectar una imagen de estabilidad, organización y capacidad institucional ante el mundo.

Sin embargo, existe un elemento que con frecuencia queda fuera de la discusión política: los costos que estas dinámicas generan para millones de ciudadanos. Las protestas forman parte de cualquier democracia y constituyen un derecho fundamental. No obstante, cuando derivan en bloqueos, cierres viales o afectaciones a servicios estratégicos, las consecuencias suelen recaer sobre personas que no participan directamente en el conflicto.

En el caso de la Ciudad de México, la situación es particularmente compleja porque las posibles manifestaciones no ocurren en un vacío. La capital enfrenta simultáneamente otros desafíos que ya ejercen presión sobre la movilidad urbana. Las obras de mantenimiento y modernización en diversas líneas del Metro han obligado a miles de usuarios a modificar sus trayectos cotidianos. Al mismo tiempo, la temporada de lluvias comienza a intensificarse y, como ocurre año tras año, aparecen inundaciones, encharcamientos y afectaciones en puntos estratégicos de la ciudad. Cuando se combinan lluvias, obras públicas, problemas de movilidad y movilizaciones sociales, el resultado suele ser una ciudad más lenta, más congestionada y más costosa para quienes viven y trabajan en ella.

El reto para las autoridades será responder con diálogo, planeación y capacidad de negociación. El reto para las organizaciones sociales será mantener la legitimidad de sus causas sin perder de vista el impacto que sus acciones generan sobre millones de ciudadanos. Y el reto para la sociedad será prepararse para un periodo en el que la movilidad, la operación cotidiana de la ciudad y la agenda pública podrían verse sometidas a tensiones adicionales.

En mi opinión, la mejor recomendación para las próximas semanas será mantenerse informados, planificar rutas alternas y considerar posibles contingencias. Porque si algo enseñan los antecedentes internacionales es que cuando se acerca un evento de alcance mundial, el partido más complejo no siempre se juega dentro del estadio. Con frecuencia, se juega en las calles, en las mesas de negociación y en la capacidad de una ciudad para seguir funcionando mientras el mundo la observa.