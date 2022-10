Criterio y sensatez, viene con el tiempo. Aunque hablar del tiempo es relativo, como Einstein lo planteo, ya que el tiempo es espacio. Habrá mucha gente, que el tiempo no le pasa y seguramente la sensatez no le llega. Y si además incluimos el concepto de congruencia, buscaríamos la formula posible para desarrollar el criterio; quedando de la siguiente forma: sensatez, más congruencia sobre el tiempo, el resultado probablemente sea un amplio criterio.

La semana pasada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno, donde, además aprovecho para realizar una gira por las alcaldías y sobre todo las que ya no son gobernadas por su partido.

Ahora, queda claro que todo lo que realice la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, tendrá como objetivo sumar para buscar ser la candidata a la presidencia en el año 2024. El camino a recorrer, será encontrar donde colocar su imagen política. Ser la continuidad de “obradorismo”, con el discurso contra neoliberales e implementar frases como “el pueblo bueno y sabio”. Esto, llevándola a convertirse en la “evita mexicana”, del lado de los “descamisados” y darle continuidad a la cuarta transformación.

No debemos olvidar, que la última elección en la ciudad de México, tuvo un súbito cambio, al perder gran parte de las alcaldías. Así, que la mitad de los votantes de la capital del país, seguramente pertenecen a otro sector diferente a los ideales de Morena.

Así que, también hay una gran parte de personas a conquistar electoralmente, si de verdad se quiere gobernar para todos. Esta parte de los votantes, son aquellos que no tienen que ver con un discurso populista, pero son parte de la nación. Así que gobernador para todos es lo principal, hacer campaña para el voto cautivo no tendrá dificultad, viendo la aceptación del presidente actual, pero convencer a los demás no será tarea fácil, desde la división morenista.

La congruencia, el criterio y la sensatez, es parte del reto para el que quiera ser candidato, en un gobierno de diferencias.

La balanza en las cuatro principales “corcholatas”, está en dos vertientes; dos por la continuidad de ideas y dos por el equilibrio, aun hay camino por conocer.

Además, no hay que descartar a Chumel para el 2024.

