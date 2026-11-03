Los escándalos en el INE continúan su curso natural. Hace unos días una periodista de Excélsior publicó una nota según la cual algunos extrabajadores de esa institución informaron que se habría operado una red de cobro de “diezmos” con los funcionarios del órgano interno de control. Debe decirse que el titular de esta rama, a diferencia de otras en el interior de la autoridad electoral, es nombrado por la Cámara de Diputados.

Según el reportaje, Sergio Gutiérrez Luna, gris legislador morenista, habría estado detrás de esta actividad de cobro de una parte de lo salarios percibidos, desde los titulares de las áreas de dirección hasta los jefes de departamento. Se trataría, de comprobarse, de una vulgar coperación dirigida a devolver favores por el nombramiento en el OIC, a llenar los bolsillos de personajes cercanos a la clase política, o tal vez, a cubrir cuotas con el crimen organizado.

Evoca sin duda lo que sucedió en Texcoco durante el gobierno de Delfina Gómez. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral de aquel año, el ayuntamiento operó el “descuento” de los salarios de los funcionarios texcocanos para ser transferidos a Morena para las campañas. Si bien la hoy gobernadora del Estado de México no fue directamente responsabilizada por estos actos de corrupción, el partido oficial fue sancionado con una multa que superó los 4 millones de pesos. A pesar del escándalo, como suele suceder en el México actual, el hecho pasó prácticamente desapercibido y Gómez fue electa en 2023. Así las cosas en el obradorismo.

El INE está en el ojo del huracán. A pesar de que la presidenta Sheinbaum y los voceros hacen todo lo que está en sus manos para sacudirse inútilmente la responsabilidad de la corrupción de Guadalupe Taddei, la propaganda y la verborrea diarias parece no alcanzarles. Ahora, de confirmarse lo que involucra al diputado Gutiérrez, el partido oficial habría dado un paso más en su ruta hacia el hundimiento de la credibilidad de las instituciones del Estado mexicano.