Se acercan las navidades y con ello la excusa perfecta para comprar o regalar una bici nueva. Pero, ¿cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta antes de realizar la compra? En este artículo voy a tratar de orientarte en la adquisición de la mejor opción para que el que reciba este genial regalo navideño lo disfrute al máximo.

No importa si eres niñ@, joven o adulto, lo más importante es definir el uso que se le va a dar a la bicicleta. Antes de entrar a la tienda hay que tener claro si queremos una bicicleta de recreación, de ruta, MTB, etc.

Lo siguiente es definir un presupuesto, entre más inviertas la durabilidad será más amplia y el funcionamiento y el costo de reventa serán más altos. Voy a tratar de orientarte en la adquisición de la mejor opción para que el que reciba este genial regalo navideño lo disfrute al máximo.

Si la bicicleta es para tu hijo hay un par de cosas que debes tomar en cuenta: el peso, los componentes y la talla. El peso es un factor importante a la hora de pedalear, pues determinará nuestro rendimiento y comodidad, para un niño el peso de la bici es esencial, sobre todo porque ellos mismos pesan muy poco y no tienen la misma fuerza que un adulto. Mientras que los niños no necesitan los componentes tope de gama, tampoco es recomendable usar el más barato, pues su durabilidad no es tan larga y eficiente.

Tallas:

2 a 4 años, rodada 4′

6 a 9 años, rodada 20′

9 a 12 años, rodada 24′

12 a 14 años rodada 26′

*Ten en cuenta que las tallas pueden variar según la estatura del niño, pero no cometas el error de comprarle una talla más grande para que le quede en el futuro, porque no la podrá usar y será dinero tirado a la basura.

Acuérdate que es muy importante siempre llevar casco arriba de la bici, sin importar la edad ni el tipo de paseo que vayas a realizar. ¡La seguridad es lo primero y tu vida no tiene precio!