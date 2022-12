Si estás buscando comprarle una bicicleta a su hijo para Navidad, lo más probable es que seas un aficionado de las dos ruedas. Por supuesto, hay excepciones a esa regla, pero andar en bicicleta en familia es una aventura maravillosa que creará recuerdos duraderos.

Elegir el regalo correcto es difícil, quieres algo que dure, que vayan a usar, que tenga beneficios adicionales. Entonces, ¿por qué una bicicleta? Estas son solo algunas de las razones por las que una bicicleta es el regalo perfecto.

Nos hemos convertido en una cultura del descarte en muchos aspectos, las cosas tienen poco significado hoy en día y durante el periodo festivo hay presiones para comprar mucho y gastar en cosas que realmente no necesitamos. Hay regalos simbólicos, artículos desechables y novedosos que de otro modo no compraríamos, pero nos sentimos obligados a hacerlo.

Por supuesto, no todos somos iguales, no todos estamos impulsados por la sociedad e incluso si lo estuviéramos, la cantidad que compras no es un reflejo del carácter de uno si es algo que disfrutas y quieres hacer. Pero ¿cómo escoger un regalo duradero que nos regale experiencias en familia?

Imagínate el día de Navidad, la mirada en la carita de tu(s) hij@(s) mientras abren su regalo y descubren su nueva bicicleta. ¡La mirada de emoción cuando se suben, las ansias que tienen para salir de inmediato a probarla! Y es que ¿qué mejor que una actividad en familia para disfrutar del periodo navideño? Saliendo a andar en bicicleta, con los cascos puestos, ¿abrigados y compartiendo la experiencia juntos antes de regresar a tomar un chocolate caliente?

Todos sabemos que andar en bicicleta tiene muchos beneficios, es bueno para nuestra salud y también es muy bueno para tus hijos (mejora su destreza, equilibrio, etc). También pueden usar la bicicleta como medio de transporte, para ir a la escuela o al trabajo y combatir los grandes problemas que tenemos en México de contaminación.

Una bicicleta no es simplemente un juguete, estoy seguro de que la mayoría de nosotros tenemos recuerdos de nuestra primera bicicleta o una bicicleta nueva a medida que crecíamos. Una bicicleta para la mayoría de nosotros era libertad, y para muchos de nosotros todavía lo es.

Aprender a pedalear y lograrlo por primera vez es probablemente una de las primeras cosas que se puede recordar como uno de esos logros en la vida. Como en el mundo actual pasamos un gran porcentaje de nuestro tiempo en interiores, salir en bicicleta es una excelente manera de salir al aire libre y consumir un poco de vitamina D.

También significa que los niños pueden ir más lejos de lo que probablemente harían si salieran a caminar. Es transporte, es independencia y algo que pueden disfrutar contigo, pero también de forma independiente. Verás a tus hijos crecer como personas, desarrollar nuevas habilidades y confianza y ayudarlos a mantenerse en forma y saludables. Al regalar una bicicleta por Navidad, les estás dando mucho más que una bicicleta. Así que, ¿qué más razones quieres?