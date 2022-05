El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se ha alargado, y no han sido capaces de llegar una solución, a pesar de los esfuerzos de otras naciones. Se prevé que el PIB de Rusia se reduzca un 12% durante el próximo año, pero el PIB de Ucrania podría caer hasta un 50%. El bloqueo de Rusia en el mar Negro está causando daños significativos y graves estragos en la aviación.

En Estados Unidos, Delta, aerolínea que comanda Ed Bastian, anunció que para este verano dejarán de operar 100 vuelos diarios, entre vuelos domésticos y otros con destino a América Latina; una medida pensada que dure del 1 de julio al 7 de agosto de este 2022.

Una de las razones por la cual se tomó dicha decisión es por la inevitable alza en los precios del petróleo, que han encarecido el costo de la turbosina; y a eso habrá que sumarle el grave problema que enfrenta la aerolínea ante la falta de personal. Pilotos, para ser precisos, pues al llegar la pandemia optó por incentivar entre su planta la jubilación anticipada, con lo que se atrasó se la capacitación de nuevos pilotos y la concesión de licencias de vuelo.

Delta ha pedido a la autoridad de su país la posibilidad de eliminar el requisito de que los pilotos cuenten con 4 años de actividad para poderlos contratar, porque durante la pausa de más de dos años de la pandemia por Sars-Cov2, muchos pilotos dejaron de volar y no cuentan con ese requisito.

Pero no sólo es el caso de Delta Airlines, también United Airlines está enfrentando la escasez de personal. Scott Kirby, CEO de la línea aérea declaró en entrevista para Bloomberg: “…la mayoría de las aerolíneas no podrán realizar sus planes de capacidad porque simplemente no hay suficientes pilotos, al menos no durante los próximos cinco años o más”.

Republic Airways, aerolínea regional de Estados Unidos fundada en 1974, está considerando reducir los requisitos de capacitación, ante su urgencia de contar con el suficiente personal de vuelo para poder sacar adelante sus vuelos.

Problemas en la contratación de pilotos de avión

American Airlines se suma a la petición y está tratando de reducir los requisitos de capacitación de los pilotos. En abril, la aerolínea solicitó a la Administración Federal de Aviación (FAA) el permiso para que pueda contratar pilotos egresados de su academia de formación cuando alcancen las 750 horas de vuelo y no las 1500 horas requeridas actualmente.

Al mismo tiempo, la industria aeronáutica norteamericana busca medidas para combatir la escasez de pilotos, como ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Esto, aunque efectivo, puede parecer más arriesgado, al permitir que un piloto continúe volando durante algunos años más.

Un conflicto más, pues para la FAA la seguridad es un tema prioritario, y ahora tiene en el escritorio dos solicitudes concretas: reducir el número de horas previas a la contratación, y aumentar la edad para aspirar a la jubilación. Tras una somera revisión, he podido observar que el recorte hecho por las aerolíneas de rutas y horarios debido a la escasez de pilotos, genera dos problemas directos: por un lado la incomodad en los pasajeros, y por otro el aumento de las tarifas aéreas. Una receta perfecta para el caos, si no olvidamos el aumento del precio de la turbosina.

Especialistas en materia de movilidad aérea han pronosticado, para el mercado norteamericano, que la cantidad de viajeros igualará o incluso superará los niveles de los viejos tiempos -anteriores a la pandemia-. Sin embargo, las aerolíneas tienen miles de empleados menos que en 2019, y eso en ocasiones ha contribuido a cancelaciones generalizadas de vuelos.

Las aerolíneas y los destinos turísticos anticipan multitudes monstruosas este verano, tomando como referente sólo con el número de reservaciones que están recibiendo en últimas fechas para el próximo periodo vacacional.

Boletos de avión más caros para el segundo semestre de 2022

De acuerdo con varios expertos, los precios de los boletos de avión serán susceptibles de considerables alzas, sobre todo para el segundo semestre del año. Todo esto es una muestra de lo que enfrentarán los usuarios de las aerolíneas norteamericanas. En resumen, nos están advirtiendo que habrá caos en los aeropuertos ya sea por cancelaciones, por falta de personal o de equipos para operar.

¿Qué nos esperará en nuestro país en la próxima temporada alta? ¿Sufriremos de la misma escasez de personal, o las aerolíneas mexicanas ya tienen todo bajo control? Seremos testigos.

No olvidemos que en Europa también se prevé un verano complicado. Los aeropuertos europeos compiten entre ellos midiendo el número de pasajeros que gestionan al año. En 2019, el último año completo antes de la pandemia, el líder europeo era el londinense Heathrow (80,8 millones), seguido del parisino Charles de Gaulle (76,1 millones). En tercera posición aparecía el holandés de Schiphol con 71,6 millones, pero este aeropuerto no puede más, debido a la falta de personal, a tal grado que la aerolínea KLM ha decido dejar de vender boletos.

La congestión la están sufriendo aeropuertos de todo el mundo, ya sea por el retorno de los viajes, o en algunos casos por la escasez de recursos y personal. El hecho innegable es que estamos viendo filas cada vez más largas, o incluso pasajeros que pierden sus vuelos.

Más vale estar atentos a todos estos indicadores. Por supuesto en este espacio yo seguiré informando. Hasta aquí mi reporte.