Retrasos en el aeropuerto AICM: No todos los pilotos están calificados para volar un avión

Los retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se deben a que no todos los pilotos están calificados para volar diferentes tipos de aviones.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, el capitán Heriberto Salazar, los contagios por Covid-19 en pilotos y sobrecargos ha provocado una escasez de personal.

En entrevista para Así las cosas, recordó que Aeroméxico cuenta con 3 tipos de aviones diferentes y no todos los pilotos están capacitados para volar más de un modelo.

“De los cerca de 2 mil pilotos que hay (en Aeroméxico) se dividen en estos 3 grupos de aviones. ¿qué quiere decir? Que un piloto de un avión grande, o del modelo anterior, hablo del 787, no estamos capacitados para hacerlo. O sea que aunque hubiera disponibilidad de pilotos de ese avión en particular, no le sirve para volar los otros”

capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México