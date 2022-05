El uso de las mascarillas, cubrebocas, barbijo -o como lo llamen en las diferentes latitudes-, se ha vuelto parte de nuestra normalidad, en muchos casos obligatorio, y en el ámbito aeronáutico se convirtió en un elemento indispensable para viajar en avión.

Han sido pocas las aerolíneas y países que han dejado a elección del usuario el usar o no cubrebocas a bordo de las aeronaves. No estamos hablando de un tema menor, la importancia de la industria aérea es indiscutible, como quedó establecido recientemente en el Foro Mundial de Davos, Suiza.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emitió un comunicado en el que agradece la nueva guía de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que elimina su recomendación de que requerir el uso de cubrebocas en los vuelos.

En el continente americano no se ha podido llegar a un acuerdo todavía; en diferentes jurisdicciones aún mantienen el requisito de la mascarilla. Esto se convierte en un desafío tanto para las aerolíneas como para los pasajeros, que vuelan entre destinos con diferentes requisitos. La opinión de Willie Walsh, director de la IATA:

“Creemos que los requisitos de mascarillas a bordo de los aviones deberían terminar cuando las mascarillas ya no sean obligatorias en otras partes de la vida diaria, por ejemplo, teatros, oficinas o en el transporte público. Aunque el protocolo europeo entra en vigor la semana que viene, no existe un enfoque coherente a nivel mundial para el uso de mascarillas a bordo de los aviones. Las aerolíneas deben cumplir con la normativa aplicable a las rutas que están operando. La tripulación del avión sabrá qué reglas se aplican y es fundamental que los pasajeros sigan sus instrucciones. Y les pedimos a todos los viajeros que respeten la decisión de otras personas de usar máscaras voluntariamente, incluso si no es un requisito”

Willie Walsh, de IATA