5G y la aviación comercial

En últimas fechas ha causado revuelo una noticia sobre el golpe que puede propinarle la red 5G a la aviación comercial. La red móvil de 5ª generación permite conectividad ultrarrápida a miles de millones de dispositivos, lo que provoca un mundo totalmente “conectado”. Este asunto, sea usted viajero frecuente o no, debe interesarle.

Y es que es muy probable que le haya tocado acatar una de las principales reglas a bordo de una aeronave: “apagar los equipos electrónicos”. Debe hacerse durante ciertas fases de vuelo (despegue y aterrizaje), ya que la señal que estos emiten puede interferir con los equipos de aeronavegabilidad de la aeronave. Por ello las empresas de tecnología buscan la manera (modo avión) en la que los usuarios puedan continuar usando de manera segura cualquiera de sus dispositivos, y no se vean restringidos.

A finales del 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos abrió una subasta para ofrecer a las compañías de telecomunicación la licencia para operar la “banda C” en el espectro radioeléctrico, que es la que usan las compañías de telefonía celular para el 5G. ¿Cuál es el problema con la aeronavegación?, que en las frecuencias que se subastaron hay algunas muy cercanas a las usadas por las aeronaves.

Por lo anterior, las aerolíneas enviaron una carta a la FAA, para pedirles que el despliegue de la red 5G se realice en todos lados, menos cerca de los aeropuertos. No es una solicitud menor, entre los firmantes se encuentran verdaderos gigantes, como American Airlines, Delta y United. No es casualidad que algunas empresas de telefonía celular como AT&T y Verizon, hayan retrasado sus respectivos lanzamientos de la red 5G cerca de los aeropuertos.

Para poder hacerle frente a este galimatías tecnológico, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) informó que ha aprobado dos modelos de altímetro, que sirven tanto para equipos Boeing como Airbus, que funcionan evitando la interferencia de bandas, pero ese es solo un pequeño paso. El martes el Presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, emitió un comunicado elogiando el acuerdo temporal, que exige zonas de amortiguamiento temporales sin 5G alrededor de los aeropuertos, mientras se busca una solución permanente.

Un tema delicado, pues las principales aerolíneas internacionales están cancelando sus vuelos a territorio norteamericano por el temor que hay en la industria con respecto a que la tecnología 5G pueda interferir con los equipos de aeronavegación.

¿Cómo afrontó Europa el cambio de red a 5G sin afectar a la aviación? En una entrevista para la cadena informativa CNN, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA, por sus siglas en inglés) dijo: “Los datos técnicos recibidos de los fabricantes de la Unión Europea no ofrecen pruebas concluyentes para las preocupaciones de seguridad inmediatas en este momento. En este momento, la EASA no tiene conocimiento de ningún incidente en servicio causado por la interferencia del 5G”, añadió el regulador, que supervisa la aviación civil en 31 países europeos.

¿Por qué hay un problema potencial en Estados Unidos, pero no en Europa? Se trata de detalles técnicos. Las empresas norteamericanas están desplegando la red 5G en un espectro de ondas de radio entre 3,7 y 3,98 GHz. En cambio, en Europa se usa un rango más lento de 3,4 a 3,8 GHz.

El servicio 5G norteamericano está demasiado cerca del espectro utilizado por los altímetros de radar, que está entre 4,2 y 4,4 GHz. Mientras, el 19 de este mes la FAA sacó un comunicado en su página hablando de la red 5G y la seguridad aérea, que dice:

“La FAA está trabajando en medidas para garantizar que las señales de radio de los sistemas de telecomunicación inalámbricos recién activados puedan coexistir de manera segura con las operaciones de vuelo en los Estados Unidos […] el lanzamiento de los servicios 5G está planificado a partir del 19 de enero utilizando frecuencias en un espectro de radio llamado banda C […] Para asegurarse de que esto no provoque interferencias peligrosas, la FAA requiere que los altímetros sean precisos y confiables […] la FAA deberá imponer restricciones a las operaciones de vuelo utilizando ciertos tipos de equipos de altímetro de radar cerca de las antenas en las redes 5G. Estas restricciones de seguridad podrán afectar los horarios y operaciones de vuelo, afectando el sistema de aviación. Los radioaltímetros aprobados permitirán que las aeronaves comerciales continúen con los aterrizajes de baja visibilidad en las áreas de despliegue de la banda C 5G.”

FAA