Pues sí, las mentiras que fluyen de la comentocracia dorada cuando se refieren al gobierno de la 4T continúan diariamente. Sin respetar el derecho moral de la audiencia para no ser engañada con información falsa o alterada intencionalmente. Abarca un minoritario porcentaje realmente la población afectada por esta falsa propaganda con el afán de lograr una única meta: recuperar el poder de hacer en contubernio con gobernantes sin principios ni convicciones y restituir los antiguos apoyos a sus intereses personales. En la 4T, no obstante, ejercen su libertad para denostar o para mentir, son libres para hacer mal uso de sus voces en contra del interés mayoritario de la gente. No se persigue a nadie como era antes, lo que se agradece.

La comentocracia dorada que ya no lo es, no teme ser el hazmerreír al seguir oponiéndose a la gran transformación por la que está transitando orgullosamente nuestro México. Incluye a medios extranjeros que decidieron convertirse en repetidoras automáticas de lo que surge de la inventiva torcida de la comentocracia dorada.

Patético ha sido observar cómo no aceptan lo obvio, lo ya reconocido por instituciones financieras globales, expuestas las certezas del proyecto que representa un parteaguas para la nación iniciado en el 2018 un ejemplo a seguir en el mundo.

Números y acciones diarias por delante en la balanza, considero inverosímil que no lo sepan cuando la mayoría del orbe lo reconoce, que no lo sepan bajo la piel, pero simulan lo contrario. Ya saben que fue esa vuelta de timón que se le dio a nuestra economía interna y al servicio público, cimientos construidos por AMLO que ahora continúa Claudia porque el pueblo así lo demanda: trabajo arduo para llegar a soluciones y metas establecidas y otras que surjan en el proyecto de nación que sin duda llegó para quedarse.

Es el movimiento social pacífico por excelencia de la era moderna lo que se logró en el 2018. Es una amalgama en pie de lucha sin violencia por la igualdad de derechos. Es mucho más que un partido político, por lo que no sirve que ataquen con tal saña a Morena. Es un macro movimiento que se sustenta en la libertad, en la solidaridad, en la justicia, un proyecto de gobierno que no dejará de ser cuidado y depurado por el mismo pueblo que lo sostiene hacia el mantenimiento de su esencia: el México productivo y progresista que merecemos, que hoy agradecemos.

La intensa educación histórica y cívica impartida desde el 2018 hasta la fecha durante las mañaneras del pueblo, el cumplimiento de las metas socioeconómicas y los compromisos adquiridos entonces, ya logrados en beneficio de los que menos tienen, es lo que apaga cualquier oposición de esta minoría frustrada que pretende continuar siendo partidaria beneficiaria de las antiguas mañas del PRIAN en aquel círculo rapaz a espaldas del pueblo. Inaudito, reitero, que no acepten de boca para afuera los aciertos del gran movimiento de la 4T. Un trauma psicológico que persiste sin razón de ser.

Me consta, no obstante, que el éxito manifiesto de nuestra fortalecida economía lo agradecen calladitos aquellos o aquellas que se las ven duras, que cobran su pensión de adulto mayor considerándolo de gran ayuda y a la vez denuestan a la 4T en el eterno juego de la doble moral tan conocido entre los conservadores. Que siendo comentócrata de clase media en apariencia o en confusión cegado o cegada de odio contra el proyecto de nación elegido en 2018, bien que agradecen y gozan del apoyo económico que este les otorga directamente y sin intermediarios para disponer de un dinerito de sumo apoyo considerando solamente su mayoría de edad, como ejemplo, otorgado parejo a todo este sector de la población que lo tramite. Un derecho, de muchos otros, hoy engravado en la Constitución gracias al gobierno demócrata humanista mexicano elegido por la mayoría de la ciudadanía en 2018, emprendiendo así la reasignación de nuestros recursos nacionales.

Pregunten a cualquiera mayor de 65 años que manifieste ser anti AMLO, como ejemplo de lo dicho aquí, que muestren su cartera para verificar que poseen su tarjeta del bienestar para cobrar su pensión vitalicia legalmente instituida. Que haga fila la comentocracia para comprobar su adhesión de facto, aunque no de dicho, al masivo agradecimiento por los beneficios obtenidos en todos los sectores del nuevo proyecto de nación que gobernará hasta el 2030. Se trata de la cuarta transformación impactando en la historia de nuestro México.