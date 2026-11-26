Un fin de semana en Colima puede empezar frente al mar en Manzanillo y terminar entre salinas, senderos y pueblos. Esa posibilidad resume el avance más interesante del Quinto Informe de Gobierno en materia de turismo. Colima está dando forma a experiencias que pueden alargar una estancia y llevar parte del gasto turístico a comunidades que antes quedaban fuera del itinerario.

El punto de partida es favorable. Según el informe, en 2025 Colima recibió más visitantes que en 2019 y la ocupación hotelera estatal superó el 50%. La recuperación le da al estado margen para pensar en la siguiente etapa. ¿Qué puede ofrecerle a quien ya conoce Manzanillo para que vuelva en otra época del año o se quede una noche más?

Una respuesta está en las 13 rutas que reporta la Subsecretaría de Turismo. La Histórica de la Sal, en Armería, permite acercarse a un oficio ligado al paisaje costero. La del Cacahuate, en Ixtlahuacán, pone en el mapa a los productores locales. Los Senderos Comunitarios de Comala ofrecen otra forma de conocer un municipio que muchos viajeros visitan apenas unas horas. Con salidas regulares, guías locales y reservaciones sencillas, estas rutas pueden funcionar incluso en un fin de semana cualquiera. Para un productor, un restaurante o una posada, recibir viajeros fuera de vacaciones puede ser el cambio más valioso.

También cuenta cómo se llega. La conexión aérea entre el AIFA y Manzanillo suma una opción para los viajeros del Valle de México, mientras que la participación de Colima en FITUR Madrid abrió una puerta para presentar el estado a operadores internacionales. El acierto sería vincular esos dos esfuerzos con la oferta que ya existe en tierra. Un vuelo facilita la escapada. Un recorrido que se puede reservar desde antes de salir de casa ayuda a convertirla en un viaje de varios días.

La recuperación de espacios públicos y una agenda que incluye actividades como el Festival Colima Birding apuntan en la misma dirección. Un parque que disfrutan las familias colimenses también puede enriquecer la visita de quien llega de fuera. Un festival de observación de aves puede atraer a viajeros dispuestos a madrugar, contratar un guía y conocer lugares que difícilmente habrían encontrado por su cuenta. Son maneras de ampliar el calendario turístico a partir de lo que cada lugar ya sabe hacer.

El próximo acierto de Colima podría verse en una escena sencilla. Una pareja llega a Manzanillo con dos noches reservadas, escucha hablar de la Ruta de la Sal durante la comida y decide quedarse un día más para conocerla. Esa noche adicional significa una habitación ocupada, una mesa servida y una oportunidad de trabajo para quien acompaña el recorrido. Si esa escena empieza a repetirse en distintos municipios y en distintos meses del año, Colima habrá conseguido que la recuperación turística se traduzca en ingresos más constantes para quienes reciben al viajero.