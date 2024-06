Pues sí, hasta los propios morenistas de hueso colorado han tenido que aceptar que desde que se supo que Claudia Sheinbaum será presidenta se han suscitado “sismos” monetarios. Eso nadie lo puede negar.

Quizá por cómo fue llevado este proceso desde que López Obrador entró al poder o porque desde el 2 de Junio, todos los morenistas se sienten con la libertad de adueñarse de este país, como si éste hubiera sido rifado y los del partido color guinda se lo hubieran ganado .

Pero también tiene que ver que Claudia Sheinbaum tiene a muchos enemigos junto a ella.

¿Del PRIAN? No. Sorpresivamente no del llamado PRIAN, no de la oposición, sino de Morena.

Ni siquiera Claudia ha tomado el mando cuando ya se ha visto obligada a realizar una llamada telefónica (así ella en modo “grábame como si no me estuviera dando cuenta”) con quienes encabezan el Fondo Monetario Internacional: Kristalina Georgieva y Ajay Banga. Hablando inglés para sorpresa de muchos pero no para sorpresa de sus interlocutores.

Claudia le empieza a decir a Kristalina que ella es científica. Así se presenta. Claudia adora esa parte de ella misma. Ama decir que es científica y ama que se le reconozca como tal.

Imagino la cara de Doña Kristalina así como de: “¿Y a mí qué, que usted Claudia sea científica”. Pero luego, con una sonrisa nerviosa, le dijo a quien es la directora del FMI que “habían buenas noticias” (”good news”), es lo que alcancé a entenderle, para anunciarle con emoción que Ramírez de la O seguiría al frente de la Secretaría de Hacienda.

Doña Kistalina nada más alcanzaba a decirle un “okey, okey”. Y ya. Un especie del “ajá, sí” al estilo mexicano.

Y es que Claudia ha tenido que empezar a empoderarse y a tomar el mando porque los de su grupito están haciendo un desorden.

Para empezar uno de los que más ha dañado a Claudia es el presidente de México. Ya deberían, ya que ellos ya son dueños y señores hasta del tiempo, de cambiar las fechas para que López Obrador se despida de la Presidencia antes y llegue a poner orden Claudia Sheinbaum.

Porque de nada le sirve su perfecto inglés y que la graben llamando casi hasta al Papa Francisco si el presidente sigue en sus mañaneras con ese talante que lo ha invadido en estos días cargado de odio, enojo, rabia... ¿Pues, no debería de estar feliz, feliz, feliz?

Pero luego están muy cerca de ella otros integrantes del grupito de los desastrosos. Un Gerardo Fernández Noroña que sigue peleándose sin que hayan necesidad de ello, y quién ha dicho que ya está listo para que se dé la reforma al Poder Judicial, esto dicho y sostenido también por Ricardo Monreal, y por el guapísimo de Ignacio Mier, en donde han insistido que desaparecerán varias cosas, tales como el INAI (Instituto Nacional de transparencia y acceso a la información) ese que siempre quiso desaparecer López Obrador, ese que muchos mexicanos hemos querido defender.

Y además otras transformaciones y cambios en el Congreso de la Unión y que estos, asegura la bandita pesada, quedarán listos para septiembre, siendo que Claudia Sheinbaum tomaría posesión hasta el 1ro de octubre.

¿Pues quiénes se creen ese grupito de personas? Solamente están demostrando su voracidad: Quieren definitivamente desmarcar a la ministra Norma Piña del tablero. La quieren fuera. Van por ella y ella ya lo sabe.

“Empezaremos con la Reforma Judicial”, dijo el siempre guapo y feliz Gerardo Noroña. Sí, como si ellos fueran los que mandan, controlan, eligen y accionan.

Y están dejando muy mal parada a Claudia Sheinbaum que definitivamente no tiene ni voz ni voto para sus compañeros grilleros.

Entonces estamos empezando mal. Este grupito de personas nefastas ha hecho que de nuevo ayer por la tarde volviera a tambalearse el peso mexicano.

En el extranjero no ven con buenos ojos este caos y los morenistas no están actuando en tiempo y forma como debería de ser.

Llenos de hambre de poder y rabia están actuando bajo su propio mando, cuando se les está olvidando que ellos tienen una jefa a quién consultarle y rendirle cuentas, y que es ella la que tendría que definir si el famoso “Plan C” va o no va.

Que claro que irá, pero es Claudia la que tendría que dar luz verde.

Muchos enemigos rodean a Claudia Sheinbaum. Una Citlalli que sale a dar de gritos porque jura que Alessandra Rojo de la Vega del PAN les arrebató la alcaldía más preciada por los morenistas que es, además de Iztapalapa, la Cuauhtémoc.

El los últimos videos que ha salido Claudia a hablar, se le percibe dulce, ecuánime , tranquila y pacificadora. Creo que sus asesores le dijeron que ahora no le viene verse bien manoteando y gritando enardecida como su líder.

Pero de nada le sirve tanta dulzura si junto a ella se encuentra el revoltoso de Nacho Mier, de Noroña y de un siempre bien vestido con su traje Ricardo Monreal pero que ello no define que no sea parte del grupo de los indeseables.

Está voracidad por controlar todo, por faltarle al respeto a la propia Claudia Sheinbaum y ser muy machistas y misóginos en adelantarse a hablar de sus planes sin involucrarla me parece pinta un escenario político lleno de incertidumbre y de contradicción.

Por eso el peso se tambalea. Porque hay personas voraces que no disimulan serlo. Y esto ya es visto no solo en todo el país sino fuera de él.

¿Qué inversionista extranjero tendría la serenidad y confianza de invertir en México actualmente?

Presidenta Claudia: Quizá leas mi columna. Alguna vez nos miramos a la cara y la verdad fue muy bonito ese momento. Hoy puedo decir que estuve sentada junto a la primera presidenta de México. Quiero pedirte que realmente te pongas a gobernar ya de una vez. Ya no le hagas caso al presidente que sigue prolongando su agonía política, hay que entender que el adora salir a cuadro y le es difícil sentir que se tiene que despedir, pero es que alguien tiene que tomar el control.

Te pido también observes bien de quiénes te rodeas. Sé que son hombres muy “pesados” y las mujeres a veces nos dejamos aplastar por ellos, pero debes de tener valor para hacerlos a un lado. No hacen más que faltarte al respeto. Ellos no están felices por ti, están felices por ellos.

En fin. Ni creo que me leas, pero hasta aquí dejo mi opinión.

Mientras tanto Xóchitl de regreso al Senado. Así las cosas.

Es cuanto.