Esencia de mujer

Misión cumplida

Este jueves concluyó la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por territorio chino. Que nuestra mandataria haya viajado y participado en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 que se realizó en Shenzheng, China, con la presencia de representantes de las 21 economías más importantes de esa región ya representa, más allá de los acuerdos que haya podido alcanzar con sus homólogos, una excelente noticia para México, pues nos regresa a una dinámica de codeo internacional que nos es muy necesaria como nación y a la cual renunció de forma por demás inexplicable Andrés López Obrador durante su sexenio.

México requiere, por muchísimas razones, tener presencia en el extranjero y este tipo de eventos son el marco ideal para que nuestro país reactive las sinergias que quedaron innecesariamente pausadas durante el obradorato (2018-2024). Seguramente en los próximos días, desde su conferencia matutina que diariamente realiza desde Palacio Nacional, la presidenta nos irá platicando a detalle sobre los alcances y los logros que en lo particular consiguió para México y los mexicanos; pero de entrada, por el simple hecho de haber viajado a China, se puede concluir que esta gira ha sido un gran acierto porque para empezar, ya no nos quedamos como el chinito: nomás milando.

Saldo positivo

La presidenta llegó a Shenzheng con una agenda definida y perfilada, priorizando que México no debe ni puede quedarse al margen del principal temario que afecta y atañe a las naciones que llevan la voz cantante en la toma de decisiones que afectan e impactan a todo el planeta.

Durante los últimos días se habló, en aquella parte del mundo, de comercio, inteligencia artificial, economía digital, salud y cadenas de suministro, entre otros temas en los que nuestra principal líder política atestiguó desde primera fila sobre las múltiples necesidades que nuestro país requiere cubrir para no quedarse al margen del desarrollo global.

Y una de las principales conclusiones a las que se llegó durante esta cumbre es que urge eliminar barreras comerciales y de inversión, pero también se requiere de avanzar en la construcción de una zona de libre comercio para esta región, pues actualmente aquí se generan 6 de cada 10 dólares de la economía mundial y aunque a final de cuentas todos los reflectores se centraron en la reunión privada que sostuvieron el anfitrión Xi Jinping, el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladimir Putin, algo inédito e histórico para este tipo de eventos, pues jamás se habían reunido los tres principales líderes del planeta; en términos generales podemos otorgarle a la presidenta Sheinbaum que logró reunirse tanto con Xi (por espacio de media hora) como con Trump (15 minutos) y con el presidente vietnamita Tô Lâm. Con este último dialogó sobre las alternativas para impulsar el intercambio comercial y profundizar los vínculos económicos entre México y Vietnam, pues existe el interés de que exista una mayor presencia de mercancías mexicanas en el mercado vietnamita.

Lo que sigue

Y como una golondrina no hace verano, la presidenta Sheinbaum ya tiene la mira puesta en su siguiente objetivo internacional: La Cumbre de Líderes del G-20 que se celebrará el 14 y 15 de diciembre próximos en Mar-A-Lago, Florida. Ahí, la mandataria mexicana se reunirá con Donald Trump para avanzar o cerrar un acuerdo comercial bilateral paralelo al T-MEC, pero también buscará destrabar tensiones comerciales y reducir aranceles aplicados a sectores como vehículos, acero y aluminio, además de abordar exportaciones vinculadas electrónica e inteligencia artificial, pero sobre todo también será una excelente oportunidad para cerrar la pinza en torno a un tema demasiado espinoso y del cual sí o sí se tiene que llegar a acuerdos tangibles y concretos: la presencia y operación de los cárteles del narcotráfico en ambos países.

En China le fue bien. Esperemos que en Estados Unidos le vaya mejor.

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