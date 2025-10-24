Definición de ardido o ardida: “Que siente rencor o resentimiento por algo que sufrió o por algún fracaso”. Diccionario del ESPAÑOL EN MÉXICO

Busqué en Amazon el libro de Claudia Sheinbaum que ya está a la venta. Lo encontré, desde luego, pero también muchas otras obras sobre ella, en castellano y en inglés, lo mismo que artículos diversos relacionados con la presidenta.

Por lo visto, la presidenta es buen negocio para la empresa fundada por Jeff Bezos. Pero que conste, no es que ella venda —excepto por su propio libro, no recibe nada de lo que se comercializa con su nombre—. Se vale generar utilidades para personas con creatividad literaria y talento para la mercadotecnia.

Cuando leí la reseña de Amazon sobre el libro de Claudia pensé en lo ardida que quedará la comentocracia que tanto ha buscado que peleen la presidenta y el expresidente AMLO , pero...

Antes de llegar al ardor de los y las columnistas presentaré una lista de 20 libros y otras mercancías sobre la presidenta de México.

1.- Precio: $500.92. Madam President: The Rise of Claudia Sheinbaum and Mexico’s New Dawn. Libro de Rayne Hopkins.

Madame President

2.- Precio: $430.39. Claudia Sheinbaum Biography For Kids: The Journey of a Little Passionate Scientist Who Became a City Leader. Libro de Goldie Mikey.

Presidenta para niños

3.- Precio: $298.97. Muñeca de peluche, de 30 cm, con una banda presidencial. Material suave y duradero. Fabricado con materiales de alta calidad, este peluche es extremadamente suave al tacto y diseñado para durar, asegurando que sea un tesoro en cualquier colección. Tamaño ideal, con una altura de 30 cm, es perfecto para exhibir en cualquier lugar, ya sea en una oficina, habitación o sala de estar.

Peluche con banda presidencial

4.- Precio: $428.35. Claudia Sheinbaum Biography: The Hidden Truths Behind Mexico’s Most Powerful Woman—What You Don’t Know About Her Rise to Power. Libro de Kimberly E. Stephenson.

Biografía en inglés

5.- Precio: $199.00. Claudia Sheinbaum: Presidenta. Una historia contada por Arturo Cano. Libro redactado sobre la tesis de que, “en un mundo de políticos camaleónicos, Sheinbaum se destaca por su coherencia y su compromiso con la lucha social y las batallas electorales que cambiaron la geografía política del país”. La mejor obra sobre la presidenta no escrita por ella misma.

El mejor libro sobre Sheinbaum no escrito por ella misma

6.- Precio: $493.73. Claudia Sheinbaum Biography: Balancing Politics, Science, and Society - Navigating Challenges and Pioneering Change in Mexico City . Libro de Mario C. Ruel.

Biografía en inglés

7.- Precio: $199. Figura Claudia Sheinbaum Busto Estatua Decoración. Perfecta para decorar tu escritorio.

Figura de Sheinbaum

8.- Precio: $389.00. Claudia Sheinbaum presidenta, peluche. Muñeca suave-adorable-tierna. Peluche de Claudia con traje presidencial. Ideal para colección ‘Presidenta de México’. Marca: BECDEL SHOP.

Peluche con traje presidencial

9.- Precio: 435.68. Claudia Sheinbaum: A Complete History of Leadership, Science, and Legacy. Libro de Steven E. Frazier.

Historia de Claudia en inglés

10.- Precio: $279.00. El mejor país del mundo...: La herencia que recibe Claudia Sheinbaum. Libro de Leonardo Curzio y Aníbal Gutiérrez.

Libro de Curzio y Gutiérrez

11.- Precio $1,399.00. Genérico Amlo/Amlito, Claudia Sheinbaum, muñecos parlantes.

Claudia y AMLITO

12.- Precio: $248.00. Presidenta. La victoria de una mujer en un país de hombres. Libro de Jorge Zepeda Patterson que “construye la narración más completa y documentada sobre la vida personal y política de Claudia Sheinbaum”.

Libro de Zepeda

13.- Precio: $291.00. Pegatinas de vinilo para tarjetas de crédito/débito mexicanas divertidas de Billetes de Mexico. Claudia Sheinbaum presidenta.

Claudia en billetes

14.- Precio: $143.86. La Primera Presidenta: Claudia Sheinbaum y el Futuro de México. Libro de E.B. Santillán. “Una obra que va más allá del análisis político tradicional”.

Libro de Santillán

15.- Precio: $650.00. Genérico, muñeca Claudia Sheinbaum con caja de sonido e INE.

Muñeca con sonido

16.- Precio: $250.00. Camiseta rosa mexicana Claudia Sheinbaum Pardo presidenta de México.

Camiseta

17.- Precio: $457.30. Claudia Sheinbaum Biography: Mexico’s First Woman President and Visionary Leader Transforming Politics, Society, and the Environment. Libro de Sofía D. Ruiz.

Biografía en inglés

18.- Precio: $297.00. Playera con estampado DTF: una verdadera mujer nunca habla mal de Claudia Sheinbaum. Calacas Chidas.

Camiseta

19.- Precio: $500.55. Claudia Sheinbaum biografía: La trayectoria de una líder pionera: de politóloga a primera presidenta de México. Libro de Aureliano Zermeno.

Libro de Zermeno

20.- Precio: $510.75. Claudia Sheinbaum Biography.: The Scientist Who is a President and Redefining Leadership in Latin America. Libro de Nicole J. Parker.

Libro de Parker

Y ahora el libro de Claudia Sheinbaum: Precio: $298.00. Diario de una transición histórica . “Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país, al que he decidido entregarme. También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que, con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. […] Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”.

Dirían en redes sociales que tal obra de la presidenta arderá a quienes tanto han intentando que ella rompa con AMLO.