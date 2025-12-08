Uno de los temas principales, que se robó por completo los reflectores del mundo, fue precisamente el sorteo para definir a las selecciones que integrarán cada uno de los grupos. Todo eso se calificó, por la trascendencia social y política, como un hecho sin precedentes. México, Estados Unidos y Canadá, además de que compartirán la sedes para llevar a cabo los encuentros futbolísticos, están también inmersos en una estructura diplomática que, al mismo tiempo, se operan al más alto nivel. De hecho, se ha mejorado el canal de comunicación que, desde hace tiempo, operan al máximo con las pláticas previas que concreta la Secretaría de Economía y el departamento de comercio del vecino país. Eso ha podido penetrar, en definitiva, gracias a más de 85 reuniones que se han sostenido con funcionarios que, dicho sea de paso, tienen ese instinto negociador.

Estando al frente de esa encomienda, desde la Secretaría de Economía, los funcionarios han concretado un avance sustancial del 90% de las pláticas para sellar un acuerdo comercial. Eso significa que, para el siguiente año, las cosas se facilitarán luego del progreso. Esa gran capacidad que hemos adquirido, durante el tiempo, es el principal impulso que, a su vez, nos ha permitido aguantar los momentos de mayor tensión. No todo ha sido positivo. El inicio del segundo piso de la llamada cuarta transformación, principalmente en el flujo de exportaciones, vivió su etapa de incertidumbre con las medidas que, de un momento dado, impuso el departamento de comercio a nuestro país. La necesidad de reducir el impacto arancelario, básicamente, movilizó al gobierno de Sheinbaum. De esos impuestos tan elevados, que iban a permear, se redujeron significativamente luego de alcanzar acuerdos entre este trayecto del año 2025.

La clave de todo fue actuar con mesura y no deliberadamente. La prudencia, al final de todo, es la que abre un nuevo marco para un tratado histórico, eso sí, considerando los intereses prioritarios de cada nación. Luego de que se dé a conocer todo eso, el próximo año, sentará un precedente de vital importancia. De hecho, la aspiración a la que pensamos llegar, sin duda, es plasmar la firma de un acuerdo comercial duradero a través del T-MEC. Hay, de entrada, muchos elementos que fortalecieron. Hablo de que se hicieron parlamentos abiertos y foros para que las entidades, recurriendo al diálogo, fueran receptoras de ideas y concepciones. Gracias a ello, pudieron presentar concepciones para tener mayor margen de maniobra a la hora de negociar la firma.

Ayudará mucho la visita o, mejor dicho, el primer encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos y Claudia Sheinbaum. Lo que quisieron hacer con ese fin, más allá de mostrar la unidad, fue que seguirá habiendo colaboración y flujos importantes de productos que se importan y exportan de mucha calidad. Lo Hecho en México, que presumimos ante el mundo por la eficiencia, ha permitido llegar a más naciones. La población, de hecho, siempre ha aconsejado que las pláticas no se limiten ni se pausen. Encontramos muchas razones para que esa posibilidad se maximice, muchos más ahora que bajarán, gracias a lo futbolístico, otros aspectos que nos liguen a la comunicación. Sabemos que de haber voluntad y flexibilidad, el Mundial será un éxito porque habremos de concretar un acuerdo que favorecerá nuestra economía y mercados internos.

No fue algo espontáneo: el encuentro cara a cara, de las tres autoridades presidenciales, fueron una postal que retrató que habrá colaboración y cooperación, pero, de igual manera, respeto irrestricto a la soberanía. Todo esto es resultado del trabajo que, desde hace meses, se viene llevando a cabo. Lo más importante era buscar las condiciones idóneas para el encuentro entre Sheinbaum, Donald Trump, lo mismo que el ministro de Canadá. Ellos dos, incluso ante la prensa conservadora de México, dijeron sentir mucha admiración y respeto por la jefa de Estado. Hubo elogios y felicitaciones por la labor que Sheinbaum está efectuando en todo el territorio, mucho más ahora que, ante los cambios constantes, hemos aprendido a incursionar en los marcos internacionales de innovación y tecnología. El STS Forum, que se llevó a cabo con éxito en Morelos, volverá a repetirse en 2026 porque la entidad, de temas de seguridad, ha mostrado estar a la altura de las circunstancias.

Sin ir más lejos, específicamente hablando del 2026, Morelos, sin duda, será nuevamente quien tome el rol de protagonista en esa cadena de acontecimientos innovadores que pusieron a nuestro país muy en alto, sobre todo las mentes brillantes que son, ni más ni menos el reflejo de la labor constante del proyecto de la cuarta transformación que encabeza Claudia Sheinbaum. De hecho, esto ha resultado ser un acierto, pues la entidad, que ha creado las condiciones propicias de seguridad, nos demostró que puede albergar un telón de fondo como el que significa el STS Forum. Y todo eso, que tendrá lugar el próximo año, nos seguirá poniendo como un territorio de avanzada. Inclusive, eso también determinará el papel sustancial que juegue nuestra selección de futbol. Hay, de plano, muchas esperanzas depositadas de que lleguemos al anhelado quinto partido, mucho más ahora que jugaremos en nuestra propia tierra y, mejor aún, con el aliento y espíritu de la apasionada afición mexicana.

A propósito de ello, la cumbre del STS Forum, que también albergó al premio nacional IMPI, lo mismo que mentes en acción, coadyuva para propiciar el emprendimiento entre países como Argentina, Colombia y Costa Rica. Con ello, en definitiva, vienen más de 32 fondos e inversionistas que, de algún modo, son parte fundamental del Plan México, los Polos de Desarrollo y, mejor aún, elevar el nivel de nuestra insignia Hecho en México.

Notas finales

Mientras la presidenta anunció los retos que se han concretado en estos siete años de la 4T, todos los gobernadores y gobernadoras de Morena, en un gesto puntual, estuvieron palmo a palmo con Claudia Sheinbaum para cobijarla. De hecho, estábamos listos para ver a cada uno de ellos, sobre todo ahora que muchos, del compromiso que signaron, están llevando a cabo políticas públicas en beneficio, sobre todo aquellos que han permanecido en esa línea de lucha. Hablo de hombres y mujeres como Julio Menchaca, Evelyn Salgado, Delfina Gómez, Alfonso Durazo, Alejandro Armenta, Mara Lezama, Clara Brugada, Alfredo Ramírez Bedolla, Layda Sansores, Américo Villareal, Joaquín Díaz Mena, Salomón Jara, Margarita González Saravia, Eduardo Ramírez, Rocío Nahle e Indira Vizcaíno.