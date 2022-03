Circula teoría sobre qué pasó con “los muertos de Querétaro” que no aparecen

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha tenido que mandar cuatro distintos mensajes en menos de 24 horas para aclarar que, según sus cuentas, hasta el momento no se registran “muertos” por la golpiza del sábado 5 de marzo en el estadio Corregidora.

Mauricio Kuri, que horas antes del trágico episodio entre Atlas y Gallos Blancos se preparaba para un viaje a Europa, se encuentra acorralado por las imágenes que el mismo ha reconocido como “perturbadoras”, pero que finalmente apuntan a un “saldo blanco” por el enfrentamiento.

La verdad es que las fotos y videos de la violencia en el estadio Corregidora le han dado la vuelta al mundo, y hasta Barruntos Políticos nos han llegado un par de testimonios de mexicanos, estos sí en Europa, sobre el impacto de la noticia a nivel internacional.

Resulta que unos paisanos se subieron a un taxi en Inglaterra y en la tradicional “small talk” con el conductor, y tras revelarse como mexicanos, se vieron bombardeados con preguntas sobre los supuestos “20 muertos” en un estadio de futbol.

La escena se repitió horas después en el restaurante de otra ciudad europea, pero con otro grupo de paisanos. La violencia en México ha resurgido en el panorama mundial con dos sucesos casi casi encadenados que lamentablemente han quedado “inmortalizados” en video.

Y es que resulta inevitable encontrar algunas similitudes entre los supuestos “fusilados” de San José de Gracia, Michoacán, y los “muertos de Querétaro” que no aparecen. Los videos difundidos en redes sociales tras la “pelea campal” nos sitúan más en un escenario de “emboscada”, que de enfrentamiento “descontrolado” entre barras de equipos de futbol.

En San José de Gracia muchos vimos el video de personas siendo “fusiladas” por un grupo de sicarios, pero hasta el momento no se han encontrado cuerpos y no existe un reporte oficial sobre los presuntos desaparecidos. Lo mismo ocurrió en el estadio Corregidora: los videos muestran a hombres inertes, ensangrentados en el piso, que son “rematados” con patadas en la cabeza por supuestos “barristas” del Club Querétaro; pero hasta ahora no hay cuerpos.

¿Será que en Querétaro también “se llevaron” a los muertos?

Un experto en crimen organizado nos ha compartido una teoría sobre lo que pudo haber ocurrido en Querétaro con los “muertos”.

En redes sociales, varios reporteros de renombre han comenzado a unir los puntos sobre una posible injerencia del narcotráfico en los hechos de violencia en el estadio Corregidora.

Hace unas semanas, la revista Proceso advirtió de la posible “narcoviolencia” en las protestas contra el club Rayados de Monterrey tras su participación en el Mundial de Clubes 2022.

Ahora, con la brutal golpiza a aficionados del Atlas a manos de pseudo aficionados del Querétaro, algunos comunicadores señalan directamente a células criminales como responsables de la “infiltración” del narcotráfico en el futbol mexicano.

¿Por qué nadie reclama a los supuestos muertos que todos vimos en los videos del Corregidora?

Es probable que el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri esté diciendo la verdad, y que “afortunadamente” no haya nuertos por el enfrentamiento.

Pero si lo que todos vimos en los videos era real, nuestro experto pide poner atención en el “modus operandi” de los reclutadores del narcotráfico.

Cuando un grupo criminal engancha a su gente, lo primero que busca es “embrutecerlos” con drogas. Llevan su adicción o dependencia al límite y se aprovechan de su vulnerabilidad para tenerlos bajo control.

A los sicarios no les importa si sus pistoleros vuelven con vida de una misión suicida, el objetivo es que lleguen completamente desconectados de la realidad para causar el mayor daño posible en sus enemigos.

¿Qué pudo haber pasado en Querétaro? Que un grupo criminal recibió la orden de desestabilizar al gobierno estatal o federal y montaron una emboscada que casi termina en masacre.

Si hubo muertos, estos no han sido reclamados porque no son aficionados del Atlas o del Querétaro, sino que formen parte de las bandas criminales que llegaron a enfrentarse y que nada tienen que ver con el futbol.

¿Quién no sería capaz de matar o de morir en el intento cuando sus sentidos están totalmente rebasados por el caos en su cuerpo y cerebro?

En los próximos días las autoridades de Querétaro deberán resolver el caso y poner fin a las dudas en torno a posibles muertos. Además, se tiene que llegar al fondo de quiénes proveen de recursos a estos grupos de choque, y cuál es el peligro real que se vive dentro de un estadio de futbol.

Esperamos que los “muertos” sigan vivos y que los criminales se mantengan alejados de los estadios de futbol y de la sociedad en general. Autoridades, hay que ponerse a trabajar más allá de la condena y las amenazas, lo de Querétaro nunca debió pasar.