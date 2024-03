Es cierto que, en lógica, las medias verdades se pueden interpretar como medias mentiras. El discurso de la diputada española Cayetana, expresado en Puebla, es una pieza más cercana a las medias verdades (o a las medias mentiras) sobre la reciente reforma educativa y curricular de España.

En su mensaje, dirigido a las y los jóvenes mexicanos, en días pasados en México, la diputada española de orientación derechista, Cayetana Álvarez, señaló lo siguiente, al hacer una crítica a los gobiernos populistas: “… cultiven el esfuerzo, el mérito y la excelencia, que tampoco están de moda. Les voy a poner un ejemplo reciente español: El gobierno socialista ha reformado hace poco (2020) la ley de educación para introducir las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género… Tiemblan los chinos…”

¿La diputada española sabe que en la más reciente reforma constitucional (artículo 3) en México (2019), el gobierno del presidente López Obrador lanzó, en la iniciativa de cambios, la idea de adoptar el término “excelencia” y opacar el término “calidad” y que eso fue aprobado por el poder legislativo?

Invitada por el empresario Ricardo Salinas Pliego para participar como conferencista del llamado “Festival de las Ideas (2024)”, Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XV marquesa de Casa Fuerte, aseveró: “Estamos en la era de la mediocridad… lo que algunos promueven es un auténtico apocalipsis cognitivo; creen que cuanto más ignorante es la gente, más le van a votar a ellos y quizá, claro, tengan razón. La ignorancia es el combustible del populismo…”

El señalamiento de la diputada Álvarez de Toledo sobre los cambios educativos en España es inexacto, sesgado y tendencioso. Además, representa una mal intencionada simplificación de la realidad educativa de ese país europeo. Pienso que no es honesto traer un mensaje, dirigido a las y los jóvenes mexicanos, con medias verdades o medias mentiras. No, no lo es.

Al menos en el plano educativo y pedagógico, lo que afirmó la diputada española, en México la semana pasada, es inexacto y falto de la verdad. Pregunto: ¿Dónde se establece en los documentos oficiales que se deba enseñar en la educación básica española unas “matemáticas socioemocionales con perspectiva de género”?

Es claro que la diputada está en su papel de alimentar un discurso de oposición, con valores conservadores, contra el gobierno social demócrata español, sin embargo, ello no descarta que se deba autoexigir la búsqueda de información documentada y basada en hechos. Veamos a continuación las declaraciones de un especialista aragonés en didáctica de las matemáticas y también demos un vistazo al texto normativo de las modificaciones más recientes (2020) de la educación primaria en España.

Esto afirmó el doctor Pablo Beltrán-Pellicer, profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza, en la Comunidad Autónoma de Aragón, en entrevista para SDP Noticias, en noviembre pasado: “En España, para entender un poquito el proceso, primero, se elabora (después de los cambios legales) un Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Estado, y luego cada una de las comunidades autónomas hace sus desarrollos autonómicos de matemáticas, de lengua, de las diferentes materias a partir de ese Real Decreto de enseñanzas mínimas. Entonces el profesor que se desempeña en Aragón atiende al currículo que se ha desarrollado en Aragón.

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece lo siguiente en relación con la enseñanza y el aprendizaje en general, y de las Matemáticas, en particular:

“La ley reformula, en primer lugar, la definición de currículo, enumerando los elementos que lo integran y señalando a continuación que su configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque competencial que aparecía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias.”

“Asimismo, se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Las administraciones educativas, a su vez, serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se recoge en la propia ley.”

En la sección Objetivos del Real Decreto (2022), con respecto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se indica lo siguiente:

“g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.”

Este mismo documento normativo, que se desprende de la Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica Educativa (LOMLOE, 2020), establece:

“2. El presente real decreto fija los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria a los que se refiere el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.”

“3. Las administraciones educativas establecerán, conforme a lo dispuesto en este real decreto, el currículo de la Educación Primaria, del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en el mismo…”

“4. Los centros docentes, en el uso de su autonomía, desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de la Educación Primaria establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del proyecto educativo.”

Lo anterior, en abono a la idea de la autonomía curricular y de gestión, y la flexibilidad en contenidos y métodos, que es necesario establecer en el plano curricular y pedagógico-didáctico.

En otra sección del documento, el Real Decreto (2022) indica: “El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno.”

“En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.”

Entonces, los cambios educativos y curriculares más recientes en España, no sólo parten de criterios nacionales-partidistas, sino que se han discutido y legitimado en el seno mismo de la Unión Europea.

“La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida.”

En el desglose de las competencias, el Real Decreto (2022) señala lo siguiente: “La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.”

“La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. Las matemáticas, presentes en casi cualquier actividad humana, tienen un marcado carácter instrumental que las vincula con la mayoría de las áreas de conocimiento: las ciencias de la naturaleza, la ingeniería, la tecnología, las ciencias sociales e incluso el arte o la música. Además, poseen un valor propio, constituyen un conjunto de ideas y formas de actuar que permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información nueva y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. Las matemáticas integran características como el dominio del espacio, el tiempo, la proporción, la optimización de recursos, el análisis de la incertidumbre o el manejo de la tecnología digital; y promueven el razonamiento, la argumentación, la comunicación, la perseverancia, la toma de decisiones o la creatividad. Por otra parte, en el momento actual, cobran especial interés los elementos relacionados con el manejo de datos e información y el pensamiento computacional, que proporcionan instrumentos eficaces para afrontar el nuevo escenario que plantean los retos y desafíos del siglo XXI. En este sentido, las matemáticas desempeñan un papel esencial ante los actuales desafíos sociales y medioambientales a los que el alumnado tendrá que enfrentarse en su futuro, como instrumento para analizar y comprender mejor el entorno cercano y global, los problemas sociales, económicos, científicos y ambientales y para evaluar modos de solución viables, contribuyendo de forma directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas.”

“En consecuencia con todo lo anterior, la propuesta curricular del área de Matemáticas en Educación Primaria establece unas enseñanzas mínimas con las que se persigue alcanzar, por una parte, el desarrollo máximo de las potencialidades en todo el alumnado desde una perspectiva inclusiva, independientemente de sus circunstancias personales y sociales; y, por otra parte, la alfabetización matemática, es decir, la adquisición de los conocimientos, las destrezas y actitudes, así como los instrumentos necesarios para aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos en la formulación de una situación-problema, seleccionar las herramientas adecuadas para su resolución, interpretar las soluciones en el contexto y tomar decisiones estratégicas. Esta comprensión de las matemáticas ayudará al alumnado a emitir juicios fundamentados y a tomar decisiones, destrezas estas imprescindibles en su formación como ciudadanos comprometidos y reflexivos capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI.”

El doctor Beltrán-Pellicer, por su parte, afirma que: “De todas formas, sí que hay una novedad en torno a estas competencias clave. Ahora lo que se hace es juntar algunas cosas, por ejemplo, matemáticas y ciencias, que estaban separadas, ahora aparecen juntas. En la competencia STEM eso se ha mantenido hasta ahora y la gran innovación en diseño curricular de la actual LOMLOE (2020) es que tenemos competencias específicas, propias de cada materia, además de las competencias claves.”

“En la redacción de esas competencias específicas se describe lo que debería observar alguien que entrara en tu clase. Es decir, qué procesos están movilizando en matemáticas. Aquí definimos dos competencias específicas sobre resolución de problemas; otra sobre razonamiento, conjetura y prueba; otras dos sobre comunicación, representación y establecimiento de conexiones, dentro y fuera de las Matemáticas; y otras dos competencias socio afectivas.”

Una vez más, pregunto a la diputa Cayetana: ¿Dónde se establece en los documentos oficiales que se deba enseñar (y aprender) en la educación básica española unas “matemáticas socioemocionales con perspectiva de género”?

Lo dicho por la diputada española Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, XV marquesa de Casa Fuerte, es deshonesto en lo intelectual y en lo político. Su discurso es académica y éticamente insostenible, porque es más propagandístico que riguroso en el manejo de la información. ¿Así se conduce la derecha española? ¿En serio? ¿Ese es el ejemplo que quieren dar las y los políticos conservadores de España a las y los jóvenes mexicanos?

