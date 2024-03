La Universidad Iberoamericana contra la 4T

La destacada abogada Loretta Ortiz Ahlf es desde 2021 ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su currículum destaca haber sido durante muchos años directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, controlada por jesuitas.

Por el altísimo honor de haber llegado a la corte suprema, algo que muy pocos juristas logran, la Ibero decidió organizar un evento formal para entregarle un reconocimiento a la ministra Ortiz Ahlf, pero…

Cuando la fecha para la entrega del reconocimiento se acercaba, el rector de la Ibero le dijo a la ministra Loretta Ortiz Ahlf: “Para protegerte y cuidarte vamos a cancelar el evento. Como votaste en la SCJN en el tema de la prisión preventiva a favor de la propuesta de AMLO, hay mucha molestia en la Ibero en tu contra y te va a pasar lo mismo que a Peña Nieto en su campaña”.

¿Qué le ocurrió a Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana? Los y las estudiantes a gritos lo expulsaron de las instalaciones académicas. Ante tantas agresiones verbales, EPN tuvo que esconderse en los baños.

Lo anterior me lo contó una persona que leyó mi artículo de esta mañana, “Claudia. Creo que primero la UNAM… Después la Ibero, o el Tec, o el ITAM: da igual”.

Si la rectoría de la Ibero protegió a la ministra Loretta cancelando un evento en el que la iban a insultar nada más porque sus convicciones la llevaron a coincidir con el presidente López Obrador, imaginemos lo que le pasaría a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

La marquesa española que violó la ley y calumnió a AMLO

No entendí esta madrugada el cartón del monero Hernández en La Jornada. Es decir, identifiqué a los personajes caricaturizados, pero no tenía idea de lo qué había ocurrido para que merecieran el enorme privilegio de que los dibujara un artista tan importante. A las 14:00 horas de este lunes 11 de marzo ya sé por qué el historiador mexicano Enrique Krauze y la ultraderechista española Cayetana Álvarez de Toledo aparecieron en la viñeta.

En la caricatura Krauze dice: “¡Qué bueno que vino la marquesa de Casa Fuerte a civilizar a nuestra candidata indígena!”. La marquesa, es decir, doña Cayetana, en el cartón no dice nada, solo está parada en un atril con el logo de TV Azteca. Donde sí dijo doña Cayetana una enorme cantidad de tonterías fue en Puebla, en un evento patrocinado por alguna de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la la televisora mencionada.

No voy a reproducir las expresiones de doña Cayetana porque las conocemos de sobra: ella solo repitió los discursos de Xóchitl Gálvez, los tuits de Felipe Calderón, las sandeces de Vicente Fox, las ocurrencias de Héctor Aguilar Camín, las estrategias de Jorge Castañeda y hasta los artículos de Enrique Krauze. Esto es, Cayetana, quien es diputada española, en un absolutamente ilegal acto de intromisión en la política de un país extranjero se dedicó a insultar, en una conferencia, a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay libertad absoluta en México, no puede haber la menor duda. Por esa razón no se aplicó la ley y se expulsó a la marquesa de nuestro país. Pero no es ni puede ser ético lo que Cayetana Álvarez de Toledo ha hecho en un territorio independiente que no es el suyo.

La aristócrata Cayetana, hasta donde estoy enterado, es española y también es argentina. Legítimamente ejerciendo los derechos de su segunda nacionalidad apoya ahora al ultraderechista Javier Milei. En el pasado hizo algo menos legítimo: estar cerca de la dictadura militar que tanto sufrimiento causó en aquella nación. En España, donde reside y actúa políticamente, la marquesa es una especie de heroína de la derecha más dura. Por tal motivo, esta mujer tiene una relación cercanísima con el expresidente del gobierno José María Aznar. Pero por sus opiniones abiertamente fascistas Cayetana ya estorba inclusive al partido conservador, el PP. En fin, como decimos en México, ella es toda una fichita.

La parte que con más entusiasmo subrayó doña Cayetana en su discurso fue la relacionada con el tema de la inseguridad en México. Perfecta sintonía con la idea del equipo de Xóchitl Gálvez de atacar a la 4T culpando a AMLO de la violencia.

Si la marquesa Álvarez de Toledo, amiga de dictadores en Argentina y colaboradora de le extrema derecha española, fuera una mujer intelectualmente honesta sabría algo que nadie en México ignora: que nuestro país ha vivido ensangrentado y enlutado desde finales de 2006 simple y sencillamente porque Felipe Calderón, amigo de ella, declaró a tontas y a locas —y solo para intentar que se olvidara el fraude electoral que lo llevó al poder— una fallida guerra contra el narco, que muchos años después sigue haciendo sufrir a la población mexicana.

Dije que Calderón es amigo de la marquesa ya que, como Cayetana, el esposo de doña Margarita Zavala también es muy cercano a José María Aznar.

Calderón no es alcohólico, estoy obligado a aclararlo, pero ni hablar, como a mí mismo, le gustan las bebidas fuertes. En efecto, como en la canción de Jorge Negrete El Abandonado: “Si me emborracho es porque me gusta el trago” . No lo hace por vicioso, sino por puro placer, y qué bueno que así sea.

En algún momento, en alguna cena en la que brinden felices Calderón, Aznar y la marquesa, a Felipe se le pasarán las copas —nadie resiste el encanto de los vinos de los espléndidos restaurantes madrileños—, y en una de esas Cayetana le preguntará con inocencia qué anda haciendo en España. Con la honestidad que solo proporciona el alcohol, don Felipe Calderón responderá con la verdad y no con la versión oficial: “Me vine a esconder porque en Estados Unidos metieron a la cárcel por narco a mi principal operador de la guerra que le declaré al narcotráfico, Genaro García Luna”. Para que vaya entendiendo Cayetana Álvarez de Toledo con quiénes se junta.

Cuatro posdatas

Posdata krauziana

Espero que Enrique Krauze se deslinde de la tal Cayetana porque, hasta donde yo me quedé, el historiador puede ser un feroz crítico de López Obrador, pero no le da —o no le daba— por andar de amigocho de fascistas como la señora marquesa.

Posdata xochilteca

En su discurso, doña Cayetana le echó porras a Xóchitl. Ilegal intervención de una extranjera en las elecciones presidenciales mexicanas. En la campaña de Calderón de 2006, el extranjero que apoyó al candidato del PAN y operó contra AMLO fue el propio Aznar.

Posdata salinista

Ricardo Salinas Pliego ha sido el que con más emoción ha difundido las calumnias de Cayetana Álvarez de Toledo contra Andrés Manuel López Obrador. Todo se explica.

Posdata búmeran

Por elemental nacionalismo, las palabras de Cayetana contra AMLO y a favor de Xóchitl perjudicarán a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD y consolidarán la ventaja enorme en las encuestas de Claudia Sheinbaum.