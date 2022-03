APRECIADO ENRIQUE, ME DECEPCIONASTE; TE IMPLORO: RECONSIDERA, no por mí, por MEXICO. Todavía hay tiempo para rectificar, y por eso te escribo. Javier Livas en su carta a Enrique Krauze

Me has creado una gran decepción. Lo que opinaste en EL NORTE y REFORMA el día da hoy, lo van a tomar quizá cientos de miles o millones como referencia para decidir ir o no ir a votar en la REVOCACiON. Bien pudiste decir, como yo esperaba: “Qué gran oportunidad para que los mexicanos expresen su parecer respecto a este gobierno. Sabremos todos dónde estamos parados.” Esa claridad binaria, que nos urge, la estás tirando por el caño. ¿Ahora cómo vamos a distinguir entre los que no votan guiados por opiniones como la tuya y la del que se queda sentado por ignorancia o desinterés? La abstinencia razonada es de plano una idiotez.

Siendo tú precisamente quien creaste la ola de apoyo en favor de UNA DEMOCRACIA SIN ADJETIVOS, con tu popular libro a mediados de los ochentas. ¿Cómo justificas que la gente no vaya a votar? Le estás dando un golpe muy duro a la democracia mexicana, y al Estado de Derecho. Explícame, porque no te entiendo.

Creo que no meditaste bien, porque no te molestaste en razonar un poco o buscar un par de argumentos, por falaciosos que fueran. Tu opinión en tres líneas me da tristeza porque es la que más refleja MIEDO. Y el miedo es un mal consejero, precisamente porque ANDRES lo huele y tú lo sabes perfectamente. Él tiene un IQ de 85, pero tiene unos instintos afilados como cuchillos.

Voy a desmenuzar todas las opiniones que aparecen hoy en EL NORTE y REFORMA. Voy a catalogar cada una de ellas y las voy a circular. Voy a hacer mi chamba para orientar a mis compatriotas. Soy el primero en respetar el derecho a opinar, pero no me obliga a no reprobar el contenido de lo que expresan. Voy a circular este compendio y espero que lo leas, porque te daré sobrados argumentos para que rectifiques tu opinión.

Yo supe de tu existencia cuando organizaste a un grupo de intelectuales de la CDMX casi todos, para expresar dudas en una publicación pagada en muchos periódicos, acerca de la legalidad de la elección de gobernador en Chihuahua en 1986. Yo les contesté con una publicación en EL PORVENIR, llamada Viajes Intelectuales. Mi crítica fue que mientras BARTLETT los entretenía con una cena que no llegó a nada, el proceso de certificación de la elección avanzó y se consumó el fraude. Ustedes, opinaron desde CDMX. Yo estuve allí, con D. Francisco Villarreal y Víctor M. Oropeza en sus huelgas de hambre. Fui testigo de las urnas llenas antes de que empezara la votación. Vi todo. Y Ustedes dejaron pasar todo eso.

Ninguno de los entonces firmantes contestó nada a lo que les dije. Juan Molinar fue el único que respondió con un estudio estadístico de que en efecto se demostraba fraude. Pero los demás NADA.

Hoy, nuestras opiniones de no ir a votar nos vuelven a dividir. El daño que tú en lo particular estás haciendo es inconmensurable. Hace poco publicaste los once pasos que pronosticaste seguiría ANDRES para cancelar nuestra democracia. NO ENTIENDO.

ANDRES tiene cómplices en los más altos niveles económicos de la sociedad mexicana. Y tiene cientos de miles de personas subsidiadas como votantes cautivos. Todavía espero no te unas a los primeros.

Te invito a ver y a sopesar todos los argumentos que voy a publicar. Hay muchos mexicanos agraviados por Andrés: los víctimas de la violencia y el crimen, las víctimas del COVID, sus actos arbitrarios e ilegales, la falta de medicinas, los desprecios a las mujeres, etc. Es de plano infantil creer que pudieran las opiniones de INTELECTUALES, por famosos que sean, evitar que salgan a votar y castigarlo con su voto.

Ustedes están generando la profecía que se cumple a sí misma. Tu opinión expresa un desastre peor, que bien haríamos en detectar y frenar a tiempo. Esperar a que destruya el INE para empezar a actuar es demasiado tarde.

De todas las opiniones que leí en EL NORTE, el día de hoy, fue la tuya la más sorpresiva y decepcionante. Yo actúo conforme a lo que creo es mi obligación ciudadana, en un país que parecía empezar a madurar en materia de democracia.

En un alarde de INCONGRUENCIA muchos de nuestros compañeros en las páginas de EL NORTE y REFORMA se la pasan criticando a ANDRES y todas las burradas que hace. Por lo visto lo odian tanto que son incapaces de reconocer, que sin proponérselo, podrá pasar a la historia como un presidente que AMPLIÓ significativamente los derechos políticos de los ciudadanos al promulgar e incorporar a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos la Revocación de Mandato. Nuestros sexenios son demasiado largos y más en estos tiempos. Nos urgía poder corregir errores graves con mayor celeridad.

No pensé que tantos articulistas tuvieran este grado de atraso en su conciencia democrática y un gran desapego al Estado de Derecho. Es cierto que el proceso de la LEY fue desaseado, pero TÚ sabes que si saliéramos todos, ANDRES tendría que irse a su casa. Contradecir este HECHO es una traición a México en el peor momento posible.

Te invito a darle reversa a esta división malsana de la que tanto culpan a ANDRES de promover. Tenemos que unirnos en torno al RESPETO y VIGENCIA de la Constitución mexicana. Ayúdame a convencer a nuestros colegas. Hagamos patria juntos...

Ya solo por defender al INE con nuestra presencia en la URNAS es razón más que suficiente para ir a votar. Y que allí cada mexicano, en conciencia, diga si aprueba para que siga o revoca.