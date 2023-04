EL AJEDREZ HUMANO

“Sábado Sprint” es la novedad más reciente que se aplica para este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaijan. Un formato que privilegia el espectáculo, que busca tener más competencia en pista, llenarle los ojos a los nuevos y exigente aficionados que van llegando a la Fórmula 1 y que por ahora, dejando en segundo plano la tradicional clasificación, cuando se tenga está modalidad, se realizará los días viernes, lo que representa un reto de adaptación para los equipos, sobre todo los de la parrilla media y baja que podrían padecerlo.

Las tres sesiones de prácticas, sobre todo las dos primeras, sirven para trabajar la famosa puesta a punto del monoplaza, para adaptar el coche a las necesidades y estrategia de cada equipo, los efectos del entorno, clima, viento, desgaste en llantas, para evaluar las actualizaciones que durante la temporada se van implementando, más ahora, con el tope de gastos que existe, exprimir al máximo cada pieza es clave, cada componente del auto, situación que a todos beneficia, sobre todo a los equipos menos protagonistas que con poco luchan por hacer más, en Bakú, solo habrá una práctica libre, en los únicos sesenta minutos ahora tendrán que maximizarla como nunca, rodar desde el primer minuto, encontrar el balance lo más rápido posible, por eso algunos “team principals” han preferido no aplicar las novedades de desarrollo este fin de semana, para no arriesgarse a sufrir una baja de rendimiento o en el peor de los casos una falla de fiabilidad en el monoplaza que los deje fuera de la carrera.

Del lado del espectador nos frotamos las manos. Es cierto que los puristas no comulgan con este cambio, pero, como en la vida, en el deporte la evolución marca el rumbo. La F1 lo sabe, tienen que aprovechar el “boom” que tienen, el mayor de las últimas décadas. En lo particular, me resulta muy atractivo ver desde el viernes acción en pista; lo que no estoy seguro es si dejar para ese día la calificación que dicta la parrilla de la carrera principal del domingo es buena idea, me resulta extraño, será cuestión de acostumbrarse a evaluar si no es muy arriesgado para las escuderías que en caso de un accidente se verán obligados a trabajar a marchas forzadas para competir el domingo. Con todo lo que veo será un viacrucis para los mecánicos e ingenieros, pero como millones de “formuleros”, estaré listo desde muy temprano para no perder detalle. ¡Ah!, cosa no menor, lo siento por aquellos aficionados que por trabajo o escuela se perderán la “Qualy”.

Bakú, Spa, Losail y Austin son hasta el momento los únicos circuitos donde aplicará este formato, pero sería bueno irnos acostumbrando a la nueva terminología. “Sprint Shootout” se aplicará para describir esta modalidad, por ejemplo, cuando se corra la clasificación que serán comprimidas, es decir, las mismas tres sesiones pero con menor tiempo, 12, 10 y 8 minutos respectivamente, se le identificará con las letras “SQ” (Sprint Qualy). El objetivo principal de acortar los tiempos es para evitar el desgaste del motor y componentes. Esto representa que serán sesiones más intensas que tiene otro objetivo, los neumáticos, que solo podrán usarse los de gama media (los de franja amarilla) en la SQ1 y SQ2, y blandos (franja roja) para la SQ3, por lo cortos de las tantas obligará a usar menos llantas, sobre todo en la última, donde solo daría tiempo para una vuelta de calentamiento, el giro para marcar el mejor tiempo y el regreso a boxes. Con esto se quiere maximizar el juego de neumáticos disponible para el fin de semana.

Veamos pues que sensaciones nos deja Bakú, que ya de por sí es un circuito donde pasan cosas, ahora con este experimento podría resultar más atractivo, un cambio que le vendría bien a la Fórmula 1 que contrario a otros deportes, está evolucionando, pueden equivocarse, pero lo que no se puede negar, es que están trabajando para hacer a este deporte, mucho más emocionante y miren que ya lo es, el reto principal quizá, es dar la mayor igualdad posible entre los equipos, asignatura que sigue estando pendiente.