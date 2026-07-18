Las recientes salidas de altos funcionarios al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) han colocado nuevamente a la institución en el centro del debate público. En pocos días dejaron sus cargos Ulises Lara, quien encabezaba la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, y Óscar Langlet González, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia. Aunque las explicaciones oficiales han sido escasas, el momento en que ocurren ambos relevos ha dado pie a diversas interpretaciones.

Por sí mismas, estas renuncias no representan necesariamente una crisis institucional. La llegada de Ernestina Godoy a la conducción de la FGR hace natural un proceso de reorganización interna. Todo nuevo liderazgo busca integrar equipos de confianza, redefinir prioridades y ajustar la estructura para imprimir su propia visión institucional. Eso ocurre en prácticamente cualquier organismo público.

Sin embargo, el caso de Óscar Langlet incorpora un elemento que trasciende el simple relevo administrativo. Diversas publicaciones periodísticas sostienen que su salida habría ocurrido después de negarse a archivar una investigación por instrucciones superiores. Hasta ahora no existe una confirmación oficial que respalde esa versión, pero tampoco una explicación pública que permita descartarla de manera contundente. Ese vacío informativo es precisamente el que alimenta la incertidumbre.

La FGR arrastra desde hace años una carga de desconfianza construida a lo largo de distintas administraciones. Gobiernos de diferentes signos políticos han enfrentado acusaciones de utilizar las instituciones de procuración de justicia para acelerar ciertos expedientes, congelar otros o simplemente mantener investigaciones sin resolución. No se trata de un problema exclusivo del presente, sino de una percepción que ha acompañado al sistema de justicia mexicano durante décadas.

Si las versiones publicadas llegaran a confirmarse, el problema sería mucho más profundo que la salida de un funcionario. Lo verdaderamente grave sería que el destino de una investigación dependiera de decisiones políticas y no exclusivamente de criterios jurídicos. Una Fiscalía pierde parte esencial de su autonomía cuando la ciudadanía comienza a sospechar que algunas carpetas avanzan o se detienen según las necesidades del poder.

Pero también sería irresponsable convertir una versión periodística en una verdad absoluta. Hasta este momento no existe información pública suficiente para afirmar que esa fue la causa de la remoción. La prudencia obliga a distinguir entre hechos comprobados y versiones que aún requieren ser confirmadas o desmentidas.

Existe otra explicación igualmente razonable. Ernestina Godoy asumió recientemente la conducción de la institución y resulta lógico que impulse un proceso de renovación en posiciones estratégicas. En organismos tan complejos como la FGR, los cambios de mandos forman parte de la dinámica administrativa y no necesariamente implican conflictos internos o presiones indebidas.

Precisamente ahí reside la complejidad del momento. Ambas interpretaciones son plausibles. Hay un relevo institucional que justifica movimientos administrativos, pero también existe un historial que hace inevitable que cualquier decisión despierte sospechas sobre posibles motivaciones políticas. La ausencia de información oficial termina fortaleciendo la especulación.

El contexto tampoco contribuye a disipar las dudas. La Fiscalía tiene bajo su responsabilidad investigaciones de enorme sensibilidad política, entre ellas aquellas relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, así como los nuevos elementos surgidos tras la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada. En un escenario así, cualquier cambio interno adquiere una dimensión mucho mayor.

Por ello, la discusión no debería limitarse a quién entra o quién sale. El verdadero desafío consiste en fortalecer la credibilidad institucional. La autonomía constitucional no solo exige independencia frente al Poder Ejecutivo o frente a otros actores políticos; también demanda transparencia suficiente para que las decisiones administrativas no se conviertan en terreno fértil para las sospechas.

Todavía es prematuro establecer cuál de las narrativas explica mejor lo ocurrido. Lo responsable es esperar información verificable antes de emitir conclusiones definitivas. Sin embargo, también es legítimo exigir explicaciones claras cuando se trata de una institución cuya principal responsabilidad es garantizar la impartición de justicia.

Al final, la nueva conducción de la Fiscalía enfrentará un reto que va mucho más allá de reorganizar oficinas o nombrar nuevos funcionarios. Tendrá que demostrar, con hechos y con transparencia, que cada decisión responde exclusivamente a la ley. Porque en materia de procuración de justicia, la confianza pública no es un complemento: es el principal activo de cualquier institución.