Estamos por cumplir siete años ininterrumpidos de colaborar en los espacios de opinión del portal digital SDPnoticias. Nos enorgullece porque, en definitiva, el medio de comunicación ha demostrado un enorme nivel por la calidad de su contenido, pero sobre todo por la apertura flexible que hay para departir los temas. Es de entender el grado de satisfacción. Uno de los grandes méritos que ha tenido este canal, sin duda, es la responsabilidad con el público. De hecho, SDP está marcando un precedente. Lo hizo con la metodología de MetricsMX. Se llegó a la conclusión que, de un número importante de metodologías, la de SDP fue una de las más precisas. Sirva como ejemplo la elección presidencial y el margen tan abultado que promedió Claudia Sheinbaum. El propio estudio de MetricsMX, por encima de muchas calificadoras, superó las expectativas al reunir datos muy exactos, inclusive en las gubernaturas que se jugaron a la par. Le atinó a todas, incluyendo Yucatán.

Es obvio que comenzó una nueva etapa para SDPnoticias. Su contenido, que se divulga a través de las redes sociales, está acaparando la atención, especialmente por el renombre de los comunicadores. Es el caso de Liz Vilchis, que irrumpió en los ambientes de comunicación por su estilo propio que mostró en las mañaneras de López Obrador. Eso, por un lado, ha permitido tener un flujo de información que se adapta a las necesidades de la sociedad. Sin entrar en comparaciones, la labor que se está realizando, propiamente dicho, está haciendo que se provoque un eco importante. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el ejercicio que se realizó con los datos que publicó El Heraldo, específicamente en las encuestas por las 17 gubernaturas. Eso, en efecto, sirvió para confirmar algunos posibles escenarios que hemos detallado en los espacios de opinión.

El simple hecho de decidir analizar los datos que divulgó El Heraldo, por obvias razones, desató una espiral de opiniones, básicamente por el número de audiencia que ha ganado SDPnoticias. De hecho, vino a confirmar los presagios que, bajo esa lógica de las circunstancias, hemos puntualizado. Fue de ayuda ratificar las opiniones que han esbozado el grueso de la población en cada uno de los enclaves. Como vimos en el análisis, algunos de los protagonistas no solamente han conservado el respaldo, sino que lo han incrementado. Eso es lo que más capta la atención, sobre todo ahora que nos hemos acostumbrado a que se jueguen con mucha antelación los ejercicios democráticos. Estamos cada vez más cerca, como titularon la sinopsis de los rasgos que se documentaron.

La ruta que se seguirá, al menos en la coalición Seguimos Haciendo Historia, será sujetarse a las reglas de participación que están establecidas. La primera, ni más ni menos, optar por la encuestas para legitimar las decisiones del pueblo. También se ha dicho que el consenso y la negociación, como vía para encontrar la unidad, será un elemento para acaparar el mayor número de posiciones en los comicios. Supongo que, en ese derecho legítimo, el PT y el Verde, como ha venido ocurriendo, puedan hacer valer su derecho de pedir espacios para la gubernatura. Eso se dejará en manos de las tres dirigencias nacionales, que determinarán el futuro. Y al definirse todo allí, es posible que la posición de cada partido pueda ser el punto crucial. Suponemos que, por lo menos, Morena cederá una gubernatura a cada uno de los aliados. Se habla de Michoacán para el Partido del Trabajo, y San Luis Potosí, que repetirá con el Verde a la cabeza.

Pero vayamos por partes. La encuesta que detalló Liz Vilchis, que se tituló como el momento que estamos cada vez más cerca, nos hizo reflexionar parte de la interpretación que hemos dado seguimiento puntual, sobre todo porque la izquierda, de pies a cabeza, se perfila para ser la gran ganadora de la contienda. A lo largo del 2025, en efecto, salieron a escena hombres y mujeres que integran la coalición Seguimos Haciendo Historia. Es una lista que está compuesta, en su inmensa mayoría, por diputados y senadores de la República, lo mismo que alcaldes de ciudades importantes, básicamente donde los reflectores están puestos en la frontera con el vecino país.

El análisis completo que detalló Liz Vilchis, de SDPnoticias, nos da una idea clara de cómo se conforman las posiciones, sobre todo porque habrá paridad de género. En Aguascalientes, por ejemplo, Morena aprieta el acelerador y es, desde el punto de vista político, una estructura competitiva que puede hacerle frente a la hegemonía del PAN. Sería Nora Ruvalcaba, quien tome en sus manos la coordinación de la defensa del voto. En Baja California, de un abultado dominio guinda, todas las rutas apuntan a Ismael Burgueño, edil de Tijuana. Eso mismo pasa en Baja California Sur, donde el diputado Christián Agúndez camina sin competencia interna. De ese modo, sería más proporción en Campeche, guiándonos por la intención del voto a favor de Morena y de Pablo Gutiérrez. Todo eso, de igual manera, puede verse en Chihuahua, donde las condiciones están dadas para la alternancia. El cambio vendría de la mano del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, que se afianza en la primera posición en el seno morenista. A la cabeza, pero desde otro territorio, Leoncio Morán tiene amplio respaldo en Colima. También es cierto que en Nayarit, donde gobierna el lopezobradorismo, se refrendará la victoria aplastante. Las cifras, que son contundentes, apuntan a Héctor Javier Santa Ana.

En un segundo bloque, que lo confirman las tendencias, podemos puntualizar a Nuevo León y Zacatecas. De eso dependerá mucho la elección del candidato de Morena. En un esfuerzo por alcanzar la unidad, sobra decir, tendrá que privilegiar el consenso, tal y como ocurrió con las propias corcholatas en la elección presidencial.

Donde el lopezobradorismo sí apretó el acelerador, propiamente dicho, es en Querétaro, y la inminente designación de Santiago Nieto. Sabemos que también, que son informes muy claros, es la entidad de San Luis Potosí, donde el verde conservará uno de sus principales bastiones.

Notas finales

Estamos en la recta final del 2025. Este largo año que pasó, como muchos otros, están llenos de acciones, hechos y circunstancias que, para fortuna de nosotros, tuvimos la oportunidad de observar. Todo eso, al combinarse con entrega y amor, produce efectos sustanciales, principalmente en las entidades que gobierna Morena. De hecho, me llamaron la atención dos aspectos en ese espíritu de la transformación. El primero, que se llevó a cabo el sábado, fue el primer informe de gobierno de Alejandro Armenta, gobernador constitucional de Puebla. En esa entidad, se dijo fuerte y claro, se acabó el saqueo. Por eso hoy, como nunca, fue importante signar compromisos concretos en movilidad, ciencia, deporte, salud, seguridad, educación, campo, cultura y tecnología.

Y en Morelos, donde se vivió un hecho sin precedentes, el corte de caja del Innovafest, con datos precisos, habla de que se superaron las expectativas. Fueron, de entrada, más de 12,550 asistentes; la derrama económica, que es otro de los fines que se trazaron, rebasó los 104 millones de pesos, sobre todo por la vitrina que significa el STS Forum. De hecho, el marco estuvo repleto de académicos y científicos que, al más alto nivel, expusieron ante los ojos de los asistentes los alcances de la innovación. Ese talento internacional, por gestiones de la gobernadora, regresará el siguiente año a Morelos, que podemos llamarle como el epicentro de la vanguardia.