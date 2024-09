Llevo 8 años viviendo en Querétaro , que debo decirlo, me ha dado oportunidades siempre de crecimiento, de desarrollo.

En este estado la mayor parte de las veces hay un clima de seguridad para todos. Es raro que me encuentre con notas rojas, pero si es que las hay el gobernador Mauricio Kuri siempre resuelve.

Cosa que creo que a los de Morena no les hace muy feliz.

Ahora trascendió que un empresario quien llevaba una camioneta lujosísima fue intentado secuestrar pero que gracias a sus escoltas no fue perpetrado el plan.

Inmediatamente los morenistas culparon a Mauricio Kuri de esto, como si nada más se dedicaran a buscarle alguna falla al gobernador para debilitarlo.

Y es que aquí en Querétaro como ya es sabido, Morena no ha pasado y no pasará.

Es el único integrante de la llamada “oposición” que le cae bien a la futura presidenta es Claudia Sheinbaum.

Y es que sí… Nuestro gobernador es un tipazo. Lo conocí alguna vez en persona y me pareció un hombre con una enorme capacidad de servicio, muy humano y un caballero.

Por eso es que pienso que Morena busca desestabilizar al gobernador culpándolo de cosas que no tienen nada que ver con el.

Me explico:

Intentan secuestrar a un empresario que iba en una camioneta que cuesta entre 6 millones de pesos.

Sin duda está en su derecho de comprar y usar esta camioneta tan lujosa, pero de cualquier manera todos en este país debemos de andar un poco más “discretos” porque malas personas en todos lados hay.

Afortunadamente el empresario está estable pues recibió varios impactos de bala y desgraciadamente uno de los escoltas se encuentra delicado.

La policía y elementos de seguridad pública del municipio entraron en acción para salvaguardar la zona y rastrear a los delincuentes que ante su fallida intención se escaparon.

No pasó un segundo para que por supuesto gente de Morena empezara a lanzar la narrativa de que todo esto fue culpa de Mauricio Kuri, o de que tuvo responsabilidad en ello.

Casi como si fuera parte de la pandilla de maleantes.

Y no.

Entonces lo que buscan los morenistas es que ocurran tragedias para golpear al gobernador.

Porque, se sabe, Querétaro es una bastión que Morena quiere también ganar.

Pero no se vale querer ganar a la mala. Morena tendría que demostrar cosas buenas para el estado y en ello deberá supongo enfocarse la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.

Al menos, insisto, ella tiene una buena relación con Mauricio Kuri, y es que él tiene el don de ser empático con todos los políticos de izquierda , digamos es un hombre de paz.

En ese sentido Claudia Sheinbaum tiene esa ventaja de poder entrar a Querétaro con toda seguridad para que sus proyectos para el estado, sean escuchados y sobre todo que se hagan realidad.

Por supuesto que en Querétaro pueden pasar este tipo de incidentes como en todos los estados.

Pero básicamente es difícil que la seguridad que brinda este estado crezca.

Supongo los miembros de Morena desean que esto no sea una realidad.

Y la cuestión es que todos deberíamos de desear que todo México sea un país de paz.

Me parece muy bajo desearle a otros, inseguridad, muertes, secuestros.

Debemos de pensar de otra manera. Si no cambiamos nuestras mentes y nuestros más ocultos deseos, no podremos nunca tener un país de paz.

Yo no sé si viviré aquí siempre pero deseo no solo para Querétaro sino para cada rincón del país que podamos vivir en paz, sin tener que desear que el mal nos alcance con tal de debilitar y golpear a un gobernador que no es de izquierda.

Que haya paz y justicia para todos.

Es cuánto.