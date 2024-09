“Oiga usted cómo suenan las claves oiga usted cómo suena el bongo diga usted si las maracas llevan el ritmo que contagia el corazón La última carcajada de la cumbancha llévate mis tristezas y mis pesares tú que sabes reír tú que sabes llorar tú que puedes decir como tengo el alma de tanto amar.” Parte de la estrofa de una canción que hiciera famosa Café Tacuba que se llama “La última carcajada de la cumbancha”

¿Qué es cumbancha?

Respuesta: Jolgorio, fiesta, juerga, cachondeo.

Así fue como el presidente de todos los mexicanos quiso hacerse el chistoso y lanzar un simple “chascarrillo” en su último mitin en el zócalo el pasado domingo.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya contaba con un sistema de salud en México ya no digamos igual sino que era hasta mejor que el de Dinamarca.

Por supuesto las personas tardaron en aplaudirle semejante barbaridad pero al final vinieron los aplausos, un ambiente de desconcierto se respiraba en ese instante no estuve ahí para presenciarlo pero lo vibré porque lo vi por televisión en vivo en ese momento.

Para mí fue realmente denigrante y terrible lo que el presidente estaba diciendo en ese momento porque no era real incluso creo y estoy segura que los que le fueron a aplaudir ese día también sabían que lo que estaba diciendo el presidente no era real.

Fue tal la ofensa hacia todos los mexicanos que hemos recorrido hospitales públicos buscando atención y no la hemos encontrado, familiares que han fallecido por falta de atención, niños con cáncer que no han obtenido su quimioterapia ni recursos para su tratamiento, mujeres con cáncer que no se les ha dado una atención pronta y oportuna, fue tal la burla hacia todos ellos, hacia todos nosotros que el presidente encendió alarmas en Palacio Nacional y supongo que los asesores del presidente que no deben de ser muchos porque él no se deja asesorar eso sí lo sé de buena fuente, le habrán dicho que tenía que remediar o que tenía que arreglar lo que había dicho.

Entonces, con una sonrisa de oreja oreja lanzando una carcajada, esa carcajada tan suya tan ensordecedora, le dijo a la gente que había sido un chascarrillo que lo había hecho como para hacer rabiar a los conservadores.

Cómo es posible que haya ocupado algo así y decir algo así para hacer rabiar a la oposición. Es totalmente ofensivo lo que dijo y lo que luego quiso reparar.

En verdad ya ni siquiera hubiera intentado reparar su grave error del domingo porque peor quedó porque quedó como un presidente sonriente y cruel.

Sin duda cada día me convenzo más de que el peor enemigo de Claudia Sheinbaum ha sido, es y será Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum va a tener que luchar tres veces más que cualquier presidenta del mundo para quitarse de encima los errores garrafales del presidente, sus burlas, sus chistes su desdén hacia todo lo que tiene que ver con el sistema de salud mexicano.

Yo tengo esperanza en ver a una Claudia Sheinbaum valiente que tome en sus manos el tema de la salud para para bien de todos los mexicanos.

Creo que esta fue la última carcajada del presidente a nivel nacional, esta fue su última burla aunque le quedan todavía unas tres semanas más de seguir enojado, finalmente es un presidente que nunca terminó por estar o por sentirse feliz.

Esperemos que lo que le queda de sexenio sea más empático con los que sufren con el deficiente sistema de salud en este país.

Para los que sufren enfermedades, los que buscan atención, los que anhelan que les den una cita médica pronto, que por favor guarde silencio, que sea sensible que deje de reírse o de burlarse no nada más de situaciones dolorosas de un país como es la salud sino también de los periodistas que lo confrontan y critican.

Ahora ya no ha sido tan elegante y educado con ellos, ahora se burla de ellos pidiendo aplausos para los periodistas que lo encaran como Reyna Hernández hacia quien pidió un aplauso hacia ella como para callarla y burlarse de ella , también se enojó hoy con Dalila Escobar una periodista seria.

AMLO ya no tiene filtros, él ya se cansó de jugar a ser el bueno y al buen presidente… ya no le importa.

El tema preocupante también es que él le va a pasar la estafeta a Claudia Sheinbaum y entonces debería de importarle guardar las formas guardar y aprender a callarse cuando sea necesario.

Está fue la burla más grande que nos podría haber hecho el presidente.

Durante seis años se había reído ya de otros periodistas o intelectuales conservadores llamaría él, ya se había burlado de Empresarios también, ahora se viene burlando de periodistas que lo confrontan, los minimiza y los exhibe y para cerrar con broche de oro que no es oro termina por burlarse del sistema de salud como el de Dinamarca eso que nos quedará marcado de por vida porque jamás lo vamos a lograr tener y esa es una realidad.

Claudia Sheinbaum tomará en sus manos a un sistema de salud podrido, herido y saqueado… Yo como mexicana y como amante de mi patria me sumo a darle la mano a la futura presidenta para salir adelante de este mugrero que dejó López Obrador por todos lados.

Yo no me río de sus chistes, señor presidente. Tengo conocidos niños mujeres que están luchando por sobrevivir ante la falta de atención médica en este país yo no me río. Ríase usted con usted de usted mismo y a solas.

Es cuanto.