En México, el estrés laboral ha trascendido la queja cotidiana para consolidarse como un desafío de salud pública. No es casualidad que normativas como la NOM-035 exijan a las empresas identificar y mitigar los factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, a nivel individual, solemos minimizar este estado de hipervigilancia constante bajo etiquetas coloquiales como “andar muy estresado”, “agotamiento” o “nerviosismo”.

La realidad clínica es más compleja: el estrés sostenido y la exposición nocturna a dispositivos móviles no solo agotan la mente, sino que alteran nuestra regulación neuroendocrina, un fenómeno documentado en la literatura médica como sobrecarga alostática (el desgaste acumulado por la adaptación crónica al estrés). Si experimentas fatiga profunda que no revierte con el descanso, insomnio o palpitaciones fuertes sin realizar esfuerzo, tu cuerpo no está simplemente “cansado”. Está atravesando una desregulación sistémica.

La biología del Burnout: Desmintiendo la “fatiga suprarrenal”

Para entender qué ocurre a nivel fisiológico durante el síndrome de desgaste ocupacional, es imperativo descartar diagnósticos pseudocientíficos popularizados en redes sociales, como la llamada “fatiga suprarrenal”. Clínicamente, las glándulas suprarrenales no se “cansan” ni agotan sus reservas de cortisol por el estrés cotidiano. Lo que la evidencia endocrinológica demuestra es una desregulación del eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal (HPA), el sistema central de respuesta al estrés. El resultado de sobre estimularlo es que, aunque estés exhausto, tu cerebro sigue interpretando el entorno como una amenaza inminente, perpetuando un estado de alerta que impide la recuperación celular y de tu cuerpo.

Cronodisrupción: El impacto metabólico de las pantallas

Nuestro organismo también opera bajo un reloj biológico central ubicado en el cerebro (el núcleo supraquiasmático), cuya principal señal de sincronización es la luz solar. A su vez, órganos vitales como el hígado, el páncreas y el tejido adiposo poseen sus propios “relojes periféricos”.

Cuando revisas el celular o te desplazas por redes sociales (scrollear) a las 11:00 p.m., la luz azul de alta intensidad emitida por la pantalla inhibe drásticamente la secreción de melatonina, la hormona maestra que induce y repara el sueño.

Este hábito genera una cronodisrupción: tu cerebro interpreta lumínicamente que es de día, mientras que tu sistema digestivo y metabólico saben, por el horario, que es de noche. Esta disonancia fisiológica se conoce como Jetlag Social.

La luz nocturna de las pantallas hace que respondas como si fuera día, mientras tu metabolismo intenta el descanso y recuperación que corresponde a la noche. El resultado es un caos metabólico que se traduce en riesgo de resistencia a la insulina, niebla mental (brain fog) y un agravamiento directo de los síntomas del burnout.

¿Qué hacer para revertir el burnout y sincronizar tu reloj biológico?

Para mitigar la sobrecarga alostática y corregir el jetlag social, la evidencia médica no sugiere suplementos mágicos, sino intervenciones de higiene circadiana y conductual.

Luz matutina : Exponte a la luz solar directa (sin mirar al sol y sin gafas oscuras) durante 10 a 15 minutos en la primera hora tras despertar. Este estímulo lumínico frena la melatonina residual y “resetea” el núcleo supraquiasmático, garantizando un pico saludable de cortisol matutino que te dará energía real.

Exponte a la (sin mirar al sol y sin gafas oscuras) durante 10 a 15 minutos en la primera hora tras despertar. Este frena la melatonina residual y “resetea” el núcleo supraquiasmático, garantizando un pico saludable de cortisol matutino que te dará energía real. Bloqueo de luz azul : Establece una desconexión de pantallas al menos 90 minutos antes de dormir. Si es estrictamente necesario usarlas, activa los filtros de luz cálida (modo nocturno) en tus dispositivos o utiliza lentes con filtro de luz azul (espectro ámbar) para no inhibir la secreción natural de melatonina .

Establece una al menos 90 minutos antes de dormir. Si es estrictamente necesario usarlas, activa los filtros de luz cálida (modo nocturno) en tus dispositivos o utiliza lentes con filtro de luz azul (espectro ámbar) para no inhibir la . Termorregulación nocturna : El cerebro necesita que la temperatura central del cuerpo descienda aproximadamente 1°C para iniciar y mantener las fases profundas del sueño. Mantén tu habitación fresca (idealmente entre 18°C y 20°C) y evita el ejercicio cardiovascular intenso o cenas ricas en carbohidratos y grasas dos horas antes de acostarte.

El cerebro necesita que la aproximadamente 1°C para iniciar y mantener las fases profundas del sueño. Mantén tu habitación fresca (idealmente entre 18°C y 20°C) y evita el ejercicio cardiovascular intenso o cenas ricas en carbohidratos y grasas dos horas antes de acostarte. NOM-035 : Ejerce tu derecho a la desconexión digital. Anota en una libreta física las tareas pendientes para el día siguiente. Esta técnica, conocida como descarga cognitiva, externaliza la preocupación, reduciendo la hipervigilancia del sistema nervioso simpático y facilitando la transición al descanso.

Nota: Este artículo tiene fines estrictamente informativos y de divulgación científica. El síndrome de desgaste ocupacional y los trastornos del ritmo circadiano requieren un abordaje multidisciplinario. Si presentas fatiga crónica, alteraciones severas del sueño o síntomas cardiovasculares (como taquicardia ortostática), consulta a un profesional de la salud colegiado para un diagnóstico diferencial adecuado.