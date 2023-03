DESDE EL SEXTO SOL

En el gran país que es México , aún hay vacíos en la ley que están propiciando injusticia e impunidad a la población infantil que sufre de maltrato y violencia no sólo de sus mismos compañeros de escuela, el hoy llamado bullying, sino también de adultos que los acosan y amenazan.

Es un tema muy delicado y complicado, la Unicef ha alentado muchos derechos para la infancia que ya se implementan en México, pero no bastan, pues la vida de cada niño es tan particular en lo familiar, que muchos escenarios de vida, escapan a las leyes, sobrepasan a la realidad legal y los niños quedan a merced de adultos que destruyen sus vidas y la autoridad no se entera.

A los niños les da miedo hablar, pues saben que en automático, perderán su libertad, pues para protegerlos de sus abusadores, son trasladados a albergues de dónde ya no pueden salir hasta cumplir la mayoría de edad.

En nombre de la ley, pierden la libertad y no son delincuentes. Pero es la ley, los adultos que los amenazan y maltratan siguen libres, no se les investiga y en esa impunidad , sólo se afecta al menor, quien al ser protegido por el estado, se desvincula del resto de su entorno que sí es positivo y lo pierde todo.

En caso de orfandad o maltrato, el menor de edad sólo tiene la opción de perder su libertad, su vida entera.

El resto de las opciones de ser cuidado y acogido por otros familiares o amigos que lo aman, no está previsto en la ley.

Ante este vacío jurídico, muchos niños escapan para no ser ubicados y prefieren vivir en las calles, en las peores condiciones, antes que perder la libertad.

Porque los niños de México merecen el respaldo de toda la sociedad ante su tragedia de vida, sería muy significativo que los candidatos de Morena, punteros en las encuestas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López encabezarán en sus próximas propuestas hacia la candidatura presidencial, los cambios pertinentes a las leyes de protección a la infancia, para que los niños obtengan nuevas condiciones para rehacer su vida, sin perder la libertad hasta los 18 años.

Esta es una petición de los niños a los candidatos de Morena, que si llegan a vivir orfandad, maltrato y violencia, puedan solicitar la ayuda de amigos y familiares para integrarse a ellos y no pisar un albergue.

Está opción no está contemplada en la ley, pues el adulto que espontáneamente ayude a un menor en peligro, es acusado, a la vez, de secuestro de infante.

Los adultos buenos del entorno del menor, no pueden ayudarlo y es llevado a albergues o al DIF .

La libertad es el derecho más preciado que tenemos todos y los niños merecen tener su libertad siempre, aún en su mayor tragedia.

México está acumulando el dolor y las lágrimas de niños sin libertad y adultos que los aman y les quieren ofrecer su hogar, pero no hay ley que lo permita.

Los niños, nuestros niños, merecen que se establezcan cambios a la ley, por justicia y mayor humanismo en el referente jurídico.

Para que México avance, los niños deben tener prioridad en la agenda política de quien dirigirá al país en la presidencia.

