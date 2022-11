La perrita que nos abrió el corazón, nos deja un legado de amor, entereza y valor, es importante entender que mensaje nos deja, veo con qué facilidad las perreras públicas deciden dormir o mejor dicho acabar con las vidas de animalitos que viven en situaciones de calle, que pueda dejar esta enseñanza, muchos animales pueden ser adoptados , aunque a veces no todos tienen esa oportunidad.

Platicaba hace algún tiempo con un veterinario que trabaja en una perrera, le pregunte, ¿no sientes feo de sacrificar tantos perros y perras?, me contestó que tenía esa orden, de no hacerlo, alguien más lo haría y él requería su trabajo, muchos dicen que esta práctica de dormir a los animalitos ya no existe, sé por personas que en algunos lugares aún lo realizan.

No puedo hablar y menos defender a quien pueda realizar este acto tan atroz y terrible.

Me quedo con una imagen de una Frida con lentes y botas que nos deja un legado de amor que nunca olvidaré, gracias a esta bella perrita se encontrarían a 12 personas con vida, aparte de detectar el cuerpo de muchas otras más que ya no contaban con esta, y eso le dio cierres a las familias en diversas partes del mundo.

En el tiempo que realizó rescates, algunos de ellos fueron en el estado de Oaxaca y la Ciudad de México, en los terremotos del año 2017, logró encontrar una gran cantidad de personas.

Frida en sus labores de rescate (Fotografía Cortesía)

Algunos de los desastres en que participó fueron;

El Terremoto de Haití, 12 de enero de 2010; localizando a 12 personas vivas y 12 sin vida. Explosión en torre PEMEX: 31 de enero del 2013, encontrando 8 personas sin vida. Deslaves en Guaranda, Ecuador, el 12 de abril de 2017, localizando a 20 personas sin vida. Sismo en el estado de Oaxaca. El 7 de septiembre de 2017, localizando a 1 persona sin vida. El Sismo en CDMX. El 19 de septiembre de 2017, localizando a 2 personas sin vida. Y otras más en que era llevada para detectar algún ser humano.

No todo lo que realizó, lo sabremos, lo que es real es que muchas perras y perros alrededor del mundo pertenecen a las autoridades y han logrado salvar personas de ataques con bombas dando su vida para salvar a militares, marinos, policías, bomberos, etc.

Frida no nace y muere en vano, nos deja un legado enorme de amor a la humanidad y respeto.

Estos animalitos deben tener una ley que nadie pueda infringir. Buen viaje Frida, gracias por tu amor a México.

