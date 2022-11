En el aeropuerto de Cancún crecen las quejas y demandas de los usuarios por la negativa atención de algunos trabajadores de las líneas aéreas y de carga; Turistas lo han externado, ha crecido más estos últimos años, podemos visitar las páginas de estas empresas internacionales para observar la molestia de los viajeros, comentan que los apuran para hacer esperar al llegar al chequeo de boletos, mientras platican entre trabajadores.

Viva aerobús con un porcentaje más alto de denuncias que otras aerolíneas

Ahí existen más quejas de turistas que visitan el Caribe, se quejan de un maltrato en sus equipajes, muchos de estos al llegar a su destino intentan denunciar los golpes o daños que se ocasionaron en sus maletas, lo más curioso es que los trabajadores ponen excusas al pasajero, para que así desistan de buscar reponer el gasto de su equipaje, y opten mejor por retirarse.

Otro de los problemas que existen en este puerto últimamente es la estafa en la renta vacacional, han crecido las plataformas ilegales en la web, muchos turistas prefieren buscar una casa en renta o condominio, que quedarse en hoteles, es muy importante que realicen una investigación de los puntos seguros que están dentro de la ley, así no corren el riesgo de una estafa, es necesario que para tomar taxis o camionetas saliendo de este lugar sea una unidad segura, mucha gente al subir en taxis que no reconoce el aeropuerto, deciden contar su dinero dentro, preguntan por rentas de casas, o qué lugar es mejor para divertirse, esto se puede volver un problema, estas unidades pueden buscar traerlos por hora y cuando llega el tiempo del cobro parece que les venden el carro completo, se pone peor si llaman luego a las policías, que en ocasiones están de acuerdo con estos conductores, es importante llamar a la guardia nacional solo en caso que no los asistan o apoyen las autoridades locales o estatales.

Se puede llamar al 911 o 088, y en caso de urgencia pueden hablar al 55 56 26 59 11, teléfono de la SEDENA, y así les den el número de su localidad, lo más importante es que tengan el reporte de su ubicación, para que así escuchen que tienen la vigilancia del gobierno federal.

Para evitarlo, lo mejor es preguntar primero el precio por tiempo o viaje.

Lo más recomendable es que no suban en especial mujeres solas en carros en los que vean dentro más de 2 personas, aun siendo una unidad segura, así me lo comenta un oficial de la Marina armada de México, la mayoría de los delitos es por confianza en carros que no están registrados o vehículos seguros que llevan más de 2 personas, sin conocer la identidad del otro pasajero.

Es importante atender urgentemente estos problemas de seguridad en el puerto de Cancún como Playa del Carmen Quintana Roo. Se espera que a la llegada del nuevo gobierno de Mara Lezama cambie la forma de operar la seguridad, y así evitar que la tendencia negativa que existe en redes sociales como Twitter, Facebook, igualmente en medios informativos y periódicos, sin olvidar que países internacionales envían riesgos de viajar a estas regiones a sus ciudadanos.

Cancún ha crecido mucho y es de vital importancia darle al Caribe mexicano la atención que merecen los turistas, con la llegada de Morena al gobierno del estado, se esperan los cambios., obtener más vigilancia en aeropuertos, hoteles, restaurantes y carreteras.

Esta inseguridad creció con el gobierno anterior de Carlos Joaquín, como se plantea en medios que informan sobre la inseguridad de los estados y municipios de México.

El Caribe Quintanarroense recibe millones de visitantes por año, seguramente esto seguirá avanzando con las nuevas estrategias de turismo de los gobiernos estatal y federal.

El AIFA con el aeropuerto de Mérida Yucatán tienen menos quejas y los marcan con una atención excelente, así lo comentan viajeros sea en redes o por entrevistas, las ofensas en contra del AIFA son meramente políticas, hoy veía en un tweet del empresario Ricardo Salinas, como explica que es un aeropuerto de calidad internacional, se observa un video en su avión privado en pleno vuelo, dejando una estampa realmente espectacular del Aeropuerto internacional Felipe Ángeles, si aquí se ha logrado controlar la seguridad interna como externa, al igual que sucede con Mérida Yucatán, deberían aplicar una estrategia similar en otros aeropuertos, algunos comentarios plantean que es por la baja afluencia del Felipe Ángeles que reciben los pasajeros mejor atención, puedo decirles que a comparación de ciudades que son más pequeñas que la CDMX, tendrían similitud en pasajeros.

El gobierno federal afirma que estarán pendientes que continúen con la vigilancia y atención de la misma manera en el AIFA.

No dudo que Mérida Yucatán mantenga su excelente atención como lo ha realizado en mucho tiempo.

En México el turismo crece a pasos enormes, la labor del secretario Miguel Torruco M. es la más alta capacidad, haber pasado una pandemia en años anteriores, que reciba México millones de turistas hace que continúe el crecimiento, es un logro del gobierno federal como la secretaría de turismo, le duela a quien le duela, con el tren maya, el aeropuerto de Tulum, el sureste crecerá aún más día con día.

Twitter @antarmnacif