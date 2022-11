Hace algunos días platiqué con unas personas del municipio de Tixtla, Guerrero, la cuna del General Vicente Guerrero, lugar conocido por su exquisita gastronomía, me platicaban de su labor como maestros en zonas rurales. Además de que en su familia era una herencia continuar con el partido político familiar, así fue por generaciones que debían votar por el revolucionario institucional ( PRI ). Con la llegada de López Obrador. Platican que fue un tiempo difícil para su trabajo político más en 2021, ya que en su poblado la mayoría eran morenistas.

Se enteran que tendría la candidatura el Senador Félix Salgado Macedonio. Para su familia con la llegada de Salgado, se veía complicado hacer su labor con la población, tiempo después por compañeros de partido, se sabría la decisión en el INE; que negaría su candidatura a gobernar el estado de Guerrero.

Días después, el 1 de mayo 2021 dan a conocer a Evelyn Salgado, hija del Senador Salgado Macedonio como candidata. No se esperaba en ese momento que su hija Evelyn ganaría la elección con el cómputo final el 13 de junio del pasado 2021 con más de 643 mil votos para Morena. Dejando atrás a su contrincante más cercano Mario Moreno Arcos de la coalición PRI. PRD.

Después de perder la contienda electoral, comentan que recibieron promesas de ayuda, ganarán o perdieran por parte de dirigentes del partido, en una visita del presidente del revolucionario Alejandro Moreno a Chilpancingo, visitaron el lugar donde informaron que habría una reunión, intentaron de muchas formas llegar a entablar una conversación siempre negándose a recibirlos después de más de un mes de caminatas sin descanso.

Lo que viene cambia su historia y la herencia partidista familiar. En una visita de la actual gobernadora de Chilpancingo, viajan decididos a plantearle las necesidades de su colonia. Al ver su llegada caminando le hace entrega de una carta, en ella le explica las necesidades en su poblado, rápidamente le regresa la carta, decide decirle a una joven que anotara su problema para atenderlo personalmente, con dudas retornan a su casa.

Platica que apenas al tercer día, les informan que requerían ir a firmar unos documentos en su ayuntamiento a solicitud del gobierno del estado, no podía creer con la rapidez que atendieron una barranca que era de gran riesgo para la zona escolar.

Hoy en día ven en Evelyn Salgado, como una mujer con ideales que busca el bienestar de su estado, tienen plena confianza han logrado ver los cambios prometidos por el gobierno estatal. Con las historias y su crecimiento político no la descartaría como una presidenciable en el futuro.

Cambiando de tema, no esperaban el anuncio del presidente de su informe este domingo, están los opositores desatados, no dudo que tengan los dedos morados, veo un Vicente Fox que escribe 6 palabras con 3 errores de la rabieta que trae atravesada.

Me impresiona que su equipo de marketing, no dio los escritos a compartir. Más con su explícito vocabulario, No me queda duda que AMLO tenía completó conocimiento de las reacciones que provocaría su mensaje.

Puedo tener certeza que no requiere acarreados como dice la oposición. Seguramente vendrán muchas campañas de publicidad intentando desestabilizar a los mexicanos, con ello tratan de justificar la ola que provocará este 27 de noviembre donde se prepara su 4to informe de gobierno a su llegada al zócalo de la CDMX.

Comenzará la caravana desde las 9 AM. En el ángel de la independencia. Veo en redes sociales defensores que gritan con voz franca: ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR.

Seguramente el lunes habrá una tendencia ofensiva en las redes, buscando un pretexto para negar los más de 100 mil caminantes que seguramente acompañaran el domingo al Presidente de los mexicanos.

Es cuanto por hoy.

Gracias por su lectura y atención.

Twitter @antarmnacif