¡Vaya panorama de la aviación norteamericana! Siguen en una espiral de la cual no pueden salir. Ya la semana pasada abordamos el grave problema que representa que los legisladores estadounidenses tengan en pausa, o como le llaman ellos en “shutdown” al gobierno federal.

Las afectaciones en materia de aviación son cada vez más evidentes, se reporta falta de personal en por lo menos 12 de las principales terminales aeroportuarias, y una se pregunta: ¿cómo estará el asunto?, pues el secretario del Departamento de Transporte, Sean Duffy, tuvo que salir a dar declaraciones, recogidas por Infobae:

“… El ausentismo entre controladores aéreos ha derivado en una escalada de demoras que hace que viajar en avión sea cada día menos seguro… el promedio es que alrededor del 5% de nuestros retrasos provienen de la falta de personal entre los controladores aéreos. Hemos llegado a ver hasta un 53% de los retrasos ligados a esa causa… aunque la situación varía diariamente, la coyuntura de insostenible, sé que cada día sin solución, el riesgo y la presión para el sistema aumentan."

Casi un mes ha pasado desde que está cerrado el gobierno federal de Estados Unidos. ¿Qué significa?, que el personal aeronáutico está yendo a laborar sin recibir pago alguno; tanto los que trabajan en los aeropuertos, como el personal de control de tráfico aéreo, y también el personal de la propia terminal.

Esto ha dado pie al altísimo nivel de ausentismo de muchos trabajadores, no por desconsideración, sino porque al no tener salario, no cuentan con la liquidez suficiente para trasladarse a sus centros de empleo. No solo van a ir a trabajar sin cobrar, sino que van a tener que pagar por ir a trabajar.

Por otro lado, y como si esta situación no fuera ya de suyo “dramática”, la división militar de la fabricante norteamericana de aviones Boeing, informó a través de un comunicado de prensa, que los trabajadores de al menos tres plantas de la armadora en el medio oeste de los Estados Unidos, votaron en contra de la oferta empresarial, por lo que continuarán en huelga.

Estas plantas armadoras de aviones de combate y armamento están en huelga desde hace tres meses, desde antes de la entrada del verano. La llevan a cabo aproximadamente 3,200 trabajadores, quienes consideran que la propuesta que Boeing Defense puso en la mesa, no está acorde con sus necesidades.

Por su parte Boeing también salió a los medios y expresó sentirse profundamente decepcionado, ya que la votación de los trabajadores que quisieron continuar con la huelga tuvo un margen estrecho: 51% a favor de ella y 49% en contra, y no se quedó con las ganas de manifestar que el comunicado de prensa del sindicato es “engañoso”… y que (en Boeing) se están enfocando en la ejecución de la siguiente fase de su plan de contingencia, para apoyar con ello a sus clientes”. Además sostiene que no tiene planes de cambiar la oferta que ya se les ha hecho a los trabajadores.

¿Cuál es la propuesta que los trabajadores de Boeing Defense rechazaron? La fabricante de aviones les propuso a los dirigentes del sindicato un aumento salarial del 20%, con una vigencia de cinco años de su contrato.

La respuesta del sindicato se basa en un estudio que arrojó que el costo del contrato tendría un aumento de 50 millones de dólares, contrario a la propuesta de Boeing, que ofrece un aumento que no alcanzaría para cubrir dicho monto.

Y a esto hay que sumar el descontento que está generando que el recién llegado Robert “Kelly” Ortberg recibirá -solo en 2025-, la friolera de 22 millones de dólares, nada más porque es el CEO, lo cual hace aún más contrastante los sueldos de los trabajadores.

Pero el asunto no nada más queda ahí, sino que el senador Bernie Sanders aprovechó para subirse “al tren” y postear en la red social de Twitter lo siguiente:

“Boeing le pagó a su CEO 18 millones de dólares por cuatro meses de trabajo, mientras le quitaba los beneficios de salud a 3,200 maquinistas de St. Louis que estaban en huelga desde hacía dos meses, y ganaban tan sólo 18 dólares por hora.

“Le digo al director ejecutivo de Boeing: ¡Acabe con su avaricia! ¡Firme un contrato sindical justo YA!”

Todos estos ánimos caldeados entre trabajadores de Boeing Defense mientras persiste el cierre del gobierno federal, que no hace más que incrementar la llama del descontento. Ya estamos viendo las consecuencias que hay en materia de seguridad aérea, y la cosa se le complica todavía más a la nación vecina cuando sus tres plantas encargadas de fabricar aeronaves de combate y armas están en huelga.

La aviación de Estados Unidos no está pasando por su mejor momento y no creo que los integrantes del Distrito 837, que pertenecen a la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, por sus siglas en inglés), vayan a quitar el dedo del renglón.

Seguiremos atentos a esta historia, pues aunque la huelga de Boeing es en otra división, puede ser que se contagien los que trabajan en la fabricación de aeronaves comerciales y esto se llegue a complicar aún más.