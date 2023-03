“Los libros son compañeros, maestros, magos, los banqueros de los tesoros de la mente. Los libros son la humanidad en la impresión.” Barbara Tuchman

“Leer es una herramienta fundamental para el aprendizaje y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con su sociedad” Dra. Beatriz Gutiérrez Müller

Un lugar tan emblemático y representativo para nuestra historia como el Fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz , tenía que ser el escenario perfecto para la realización de un evento mágico-cultural, el Fandango por la Lectura, encabezado por la historiadora y escritora Beatriz Gutierrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y en verdad, lo que predominó en el evento fue la magia que se enmarcó en las paredes de ese sitio, donde los valientes soldados en 1824, tres años después de la promulgación de nuestra independencia, defendieron su patria de los ataques de las tropas extranjeras empecinadas en impedir ver caer una nación.

. «Los libros han ganado más batallas que las armas», dijo el dramaturgo español Lupercio Leonardo de Argensola, Y por eso ayer en San Juan de Ulúa la batalla que se venció fue contra la ignorancia y la apatía hacia las letras, pues cientos de jovencitos y jovencitas de secundaria y de un telebachillerato se deleitaron con la lectura de poemas y disfrutaron de un hermoso espectáculo musical.

El objetivo de los Fandangos por la lectura es dar a conocer la producción literaria que existe en diferentes zonas de nuestro país, tan vasto en cultura.

Estos encuentros han tenido gran éxito en otras ciudades del sureste mexicano, pues la doctora Gutiérrez Müller apuesta a que la cultura es fundamental en la pacificación del país. En esta ocasión la asistencia de adolescentes veracruzanos demostró que hay esperanza de que la juventud se apasione por la lectura.

Ante ellos, la doctora Müller, con la sencillez que le caracteriza, narró su enamoramiento de las letras desde su juventud:

“Fue en la secundaria donde el seguimiento a palabras extrañas, motivada por un profesor fue el que me llevó a buscar los diccionarios porque ese profesor nos decía que no continuamos con una lectura al encontrarnos con una palabra que no entendiéramos” , dijo.

Un encuentro intercultural

El pasaporte ideal para conocer otros países es la lectura y por ello, en esta ocasión se tuvo como país invitado a Rumania, contando con la presencia del Embajador de Rumania en México, Marius Gabriel Lazurca, así como el escritor DinuFlămând.

Representando a nuestro país estuvieron presentes la escritora veracruzana Silvia Tomasa Rivera y el escritor Natalio Hernández, quien conmovió a los presentes cuando recitó su poema en náhuatl.

Por más de dos horas los y las asistentes pudieron leer, bromear y compartir experiencias con la esposa del presidente, quien no dejó de grabar con su celular y tomarse la foto con quien se lo pedía.

Desde muy temprano, en sus redes sociales Gutiérrez Müller compartió fotos de lugares históricos de esta ciudad, como el Faro de Venustiano Carranza . mostrándose muy contenta de estar en tierras jarochas.

Beatriz Gutiérrez Müller Veracruz (Especial)

Empoderamiento femenino por medio de la lectura

El afán de promover la lectura en el estado de Veracruz ha sido una tarea fundamental de las llamadas Mujeres Insurgentes, grupo formado por académicas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quienes llevan a la escuelas brigadas de lectura, promueven la biblioteca itinerante para préstamo de libros y regalan ejemplares de literatura clásica a los estudiantes de nivel básico.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien estuvo en el evento, dijo de las Mujeres Insurgentes lo siguiente:

“Es un gran equipo conformado por docentes de la misma Secretaría que impulsan y promueven el hábito de la lectura a través de talleres con distintas estrategias didácticas, dando prioridad a planteles ubicados sobre todo en comunidades en situación vulnerable. Es un proyecto integral humanista con perspectiva de género. con inclusión, no discriminación, que promueve estilos de vida saludable y aspectos relacionados con la formación ciudadana para la vida”. Cuitláhuac García Jiménez

Por medio de estas brigadas culturales, los libros llegan a las comunidades más alejadas, involucrando a los padres de familia en el hábito de la lectura.

Con este tipo de acciones, y con el apoyo de la señora Beatriz, se muestra una vez más que las mujeres están tomando la batuta en todos los ámbitos de la vida en el país.

Por medio de la lectura la mujer se empodera, se instruye, se descubre a sí misma y al mundo circundante.

Alejar a los niños y jóvenes de la calle e impulsarlos a leer formará mejores ciudadanos e impedirá que nuestra juventud sea arrastrada por el crimen organizado.

Los Fandangos por la Lectura deben ser replicados en cada rincón del país y con el entusiasmo de la doctora Gutiérrez Müller este propósito se va a cumplir.

Al menos en el estado de Veracruz el compromiso quedó hecho: se recorrerá la mayor parte de los municipios para llevar cultura, entretenimiento y música.

Ojalá que todo el territorio nacional se una a esta tarea. Urge que la llamada Revolución de las Conciencias comience desde la infancia, pues ellos, los niños, son los pilares de este cambio que comienza en el país.

