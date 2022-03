Asuntos de Sasha Sokol y Roberto Palazuelos

Por Jacinto de la Cruz Vázquez

Hay veces que no hay necesidad de constituirse al edificio de la Fiscalía, para presentar alguna denuncia por comparecencia o escrito.

Prueba de ello, fue ahora con la declaración que realizo el productor Luis de Llano, en el programa de Plataforma de YouTube conducido por Jordi Rosado, dijo que sostuvo una relación amorosa con Sasha Sokol, cuando tenía 14 años de edad, y él 39 años, en consecuencia está última público en su cuenta tuits: “Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad”.

Al querer minimizar para eximir su “responsabilidad” en respuesta la Fiscalía de la Ciudad de México, señaló “deseamos atender la situación que reporta ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención vía mensaje directo?”. Con esto podríamos decir, que la Fiscalía al tener conocimiento de algún hecho, como probable delito, reacciono contestando en la red social, pero dirán, nada les gusta, pero no solamente es hacer la respuesta, como autoridad investigadora, debe ser completo el favor, o el deber, así que tiene la obligación de iniciar de manera oficiosa la carpeta de investigación, y ojalá se dé la continuación a las indagaciones, a pesar que pueda estar prescrito el delito, pero el Ministerio Público, para llegar a una determinación primero debe investigar, aunque hasta ahora se sabe que la cantante Sasha Sokol no ha comparecido ante la autoridad a presentar la denuncia formal. Pero sí vemos el lado bueno de la Fiscalía es que ya sabe y conoce del asunto, ya solo nos queda esperar el resultado de la misma.

Y para no apartarme entre lo que sí actúa y no el fiscal del Ministerio Público, también tenemos un tema con el actor y precandidato a la candidatura por la Gubernatura del Estado de Quintana Roo, para las próximas elecciones, me refiero a Roberto Palazuelos, quien por cierto, ya le fue retirado este proyecto por el Partido Movimiento Ciudadano, demostrando su inmadurez política, que le costó, ya no fuera candidato. Cuando van a entender los partidos políticos, que lo primero es tener buenas propuestas, con candidatos idóneos, con proyectos de trabajos, para el periodo de su gestión, y no colocar a una persona por su fama pública, y que les pueda producir más votos, pero atendiendo a lo que interesa, en el programa de Jordi Rosado, el actor Roberto Palazuelos, dijo “que había matado a unas personas”, ¡a caray!, ¡eso sí me interesa!, dijera la Fiscalía General de la República, pero no se pronunció para poder abrir una carpeta de investigación, y minimizaron el asunto, con retirarle la precandidatura, y de esta manera quedo como un delito más impune, sin que se llegue a las últimas consecuencias, tal vez porque se trata de un asunto político y no de espectáculo, como lo de Sasha Sokol.

Si analizamos estos asuntos y nos podemos preguntar, ¿por qué en un asunto sí en el otro no actuó la Fiscalía? Eso no sabremos hasta que la misma Fiscalía, diga porque sí actuó y en otras no, con una noticia que nace de una entrevista de un programa público, las cuales fueron de manera espontánea, sin presión. Lo que debe considerar la Fiscalía de contar con la colaboración de Jordi Rosado, como investigador, para las entrevistas por qué las personas declaran con mucha naturaleza. Aunque no debemos de descartar que por el asunto de la cantante Sasha, sería un delito del fuero común y respecto al actor Palazuelos, debe conocer la Fiscalía General de la República, por el arma de fuego que portaba, que según privó de la vida a otras personas.

Es por ello, que se deben unificar criterios para la recepción de denuncias, es mas, no debe ser a discrecionalidad, sino que las instituciones, encargadas de procurar justicia, realicen su trabajo, acatando el mandamiento que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la forma de investigación del Ministerio Público, cuando tenga conocimiento de una noticia de posibles hechos que la ley señala como delito, respetando los derechos de las personas.

Supongamos que la Fiscalía determine que los delitos hayan prescrito, existe una pena que van cargar tanto Roberto Palazuelos y como Luis de Llano, es el señalamiento de la Sociedad, los ubicará como unas personas que cometieron un delito, y que no fue castigado, ese estigma no se lo podrán quitar, desde este momento esa sindicación los seguirá a donde quiera que vayan. Pero eso sería algo moral que vivirá en el recuerdo de la misma Sociedad, pero por el momento, la colectividad quiere ver que las autoridades reaccionen, no solo por estos hechos, sino por todo lo que acontece en México.

Pero existe un tercero, que debe actuar, ante tal situación, es la empresa Televisa, para poder sancionar a Luis de Llano, quien es productor y el actor Roberto Palazuelos, es actor, ambos, pertenecen a dicha industria televisora. Luego entonces debe actuar con calidad moral ante estas personas, consideradas que cometieron un delito, y se encuentra obligada, no solo a lo moral, sino también a reparar un daño moral, en el caso de Sasha Sokol, posiblemente sabia de los hechos, porque estaban enterado, los papás y otras personas del medio artístico, y esto sucedía dentro de la empresa, y no era posible que dejaran pasar un hecho criminal, haciéndose de la vista gorda, sin que tenga ninguna responsabilidad en este asunto.

Sí en aquella época de los hechos, hubiese contemplado la ley penal, que procede las denuncias en contra de las empresas, como actualmente lo considera como personas jurídicas morales, que pueden cometer delitos, se podría ejercer acción penal en contra de Televisa, pero en ese tiempo, no era posible, aún deben cumplir con un castigo, ante su audiencia, demostrar a su público, que se encuentran en favor de la paz, y en contra de las personas que cometen un delito.

