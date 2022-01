Armando Manzanero y Giuseppe di Stefano, a un año de conmovedor hallazgo musical

Sobre el hallazgo musical

El 28 de diciembre de 2020 falleció, a causa del Sars-Cov-2, el compositor bolerista e intérprete Armando Manzanero (1935-2020). Escribí entonces, “Armando Manzanero, el piano y el bolero”.

También, el mismo 28, realicé la grabación de una de sus canciones más conocidas y queridas, “Adoro”; en una primera aproximación de mi parte.

El 31 de diciembre, como homenaje al autor yucateco, un usuario del youtube subió a la plataforma un audio de mayo de 1968, del Programa Domecq de la TV mexicana, conducido por el actor Manolo Fábregas, en que el tenor siciliano Giuseppe di Stefano interpreta “Esta tarde vi llover”; algo no escuchado quizá desde aquella primera ocasión, pues no se encuentra entre las grabaciones en vivo del cantante.

Dada la conmoción recibida por dicho audio, gracias a mi inmensa admiración que tengo por Di Stefano, el 2 de enero escribí un artículo en que hablaba de lo que consideré un hallazgo musical. De un homenaje en youtube a Manzanero, lo convertí también en un homenaje al tenor italiano. Señalando además que, antes de la pieza de Manzanero, el tenor interpretaba otra canción no identificada en el audio original de 1968 ni en youtube. El artículo tuvo gran circulación: “Hallazgo artístico musical: Giuseppe di Stefano canta a Armando Manzanero”.

Tras una indagación, obtuve la respuesta sobre la “misteriosa” canción que Di Stefano canta antes de “Esta tarde vi llover” mediando un agradable puente musical de la orquesta; se trata de una versión en castellano casi perfecto del cantante, de “Se tu non fossi qui”, con música de Carlo Alberto Rossi y letra de Marisa Terzi; “tema” ganador del Festival de San Remo en 1966, interpretada por Peppino Gagliardi (a quien en un principio atribuí la autoría). Una de las más reconocidas intérpretes de la pieza es Mina Mazzini, que le da un tono de sutil sensualidad:

El 3 de enero expliqué el asunto en “El misterio de la otra canción y del video en que Di Stefano canta ‘Esta tarde vi llover”.

Aprovechemos el momento para escuchar la interpretación del autor, el bolerista mexicano más exitoso de los últimos tiempos:

A consecuencia de cierta patanería de quien originalmente subió el audio a youtube, un tal “maestro Arias” (así les dicen casi a todos en el medio musical mexicano “clásico”, sin que medie un grado académico o se ejerza el profesorado; nada más porque así es), supuesto coleccionista y también comentarista musical, tuve que bajar de mi canal de youtube “su” audio-video y usar la versión de su canal para mi columna, pues así lo demandó. Acepté advirtiendo que pronto lo volvería a subir pues lo que importa es la difusión del hallazgo y en internet todo es campo libre; y al menos de mi parte otorgaba el crédito correspondiente. Para proceder en consecuencia, le pedí poner por escrito los créditos restantes. Y así descubrí al verdadero coleccionista, al que había dado con el material, Armando Pous, de quien el “maestro” había tomado la grabación (lo de patán no lo digo yo del todo, varias personas que me contactaron para hablar sobre el tema me hablaron de la perversidad de no sacar al público los audios y videos que dicho individuo ha ido “coleccionando”). Entrevisté a Pous y él me explicó todo el asunto. Lo registré el 10 de enero del 2020 en “La fantástica historia tras la interpretación de Giuseppe di Stefano a Gagliardi y Manzanero”.

Consecuencia extra musical

La muerte de Manzanero tuvo consecuencias extra musicales. Un opinador escribió por esos días sobre la muerte del compositor, por Covid-19, responsabilizando prácticamente al gobierno federal de su muerte. Como el tema estuvo en la polémica, al entrar en debate con este individuo en twitter, él y una horda de bots me atacaron de manera fascistoide y orillaron a twitter a bloquear mi cuenta por dos meses. Yo había establecido que por sus creencias, actitudes y actividades, el compositor había casi cometido un suicidio. Lo escribí en “El ‘suicidio’ de Armando Manzanero y el porqué de @TwitterLatAm para bloquear mi cuenta”.

A un año de la muerte y el hallazgo

Inmerso en la pandemia, como todos, empezando a gestarse la segunda y más trágica ola de contagios y muerte, en torno al fin de 2020 y principios del 2021, el fallecimiento de Manzanero causó asombro y consternación, mas esta pronto se transformó en celebración de su obra y su presencia en la existencia. En este ánimo, la interpretación de Di Stefano causó una fuerte impresión, conmovedora. No sé cuántas veces la repetí a partir de su descubrimiento, esa noche del 31 de diciembre al primero de enero. Muchas veces fueron, incontables, parecía imposible dejar de escuchar con melancolía y admiración la belleza de ese canto producido alguna vez como un instante feliz y ahora como una introspección, un goce recóndito e íntimo en medio de la tristeza y aun la solitud. Un asirse, creer, confiar aún en lo bello a pesar de todo. Momento impresionante.

Cumplido ya un año de la muerte de Armando Manzanero y el descubrimiento musical referido, ese audio original de 1968 no deja de conmover. Una gloria de la ópera moderna, Giuseppe di Stefano, interpreta de manera verdaderamente magistral y poética “Se tu non fossi qui” y “Esta tarde vi llover”. Eso es lo que importa para empezar 2022. Salud.

