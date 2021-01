El misterio de la otra canción y del video en que Di Stefano canta “Esta tarde vi llover”

“Si tú no estás aquí”, que canta excepcionalmente Di Stefano, no era otra que: “Se tu non fossi qui”, cantada por Mina (Mina Mazzini).

Poco antes de la media noche del primero de enero, dos comunicaciones simultáneas (una por WhatsApp y otra por mensajero de FB) estuvieron a punto de arruinar mi columna ya terminada y por enviar a SDP Noticias sobre un hallazgo extraordinario, la interpretación de Giuseppe di Stefano de la canción “Esta tarde vi llover”, de Armando Manzanero, en el Programa Domecq de la TV mexicana conducido por el actor Manolo Fábregas. https://www.sdpnoticias.com/columnas/herctor-palacio-hallazgo-artistico-musical-giuseppe-di-stefano-canta-a-armando-manzanero-video.html En parte yo había propiciado la situación que en un momento explico. Decidí no modificar la columna y agregar una postdata ofreciendo aclarar dos puntos al día siguiente. Uno, el “misterio”, la ruta del video del hallazgo y otro, la revelación de la canción cantada por Di Stefano antecedente a la de Manzanero.

1. El caso del video

El 31 de diciembre por la noche encontré por azar el video de YouTube en cuestión subido a la cuenta de Juan José Arias. Como expliqué en la columna anterior, fue un gran impacto a causa de mi admiración a Giuseppe di Stefano aunque el video fue elaborado en realidad como homenaje a Armando Manzanero. Como en ocasiones estos videos desaparecen, lo bajé a mis archivos y lo subí a mi cuenta de YouTube. Consideré en un principio sólo tomar el audio, pero el hecho de que al final saliera Fábregas despidiendo el programa, me pareció importante y le otorgué ese valor (y me hizo especular de que se trataba de una entrevista completa al tenor). Por otro lado, ¿cuántos videos no hay que se copian y reproducen en diversas cuentas? El caso es que Arias, sin ser mi amigo en FB, me contactó porque había “rastreado” y descubierto el video en mi cuenta. Argumentó, tanto en mi cuenta como en el mensaje de FB, que le parecía deshonesto utilizar su trabajo de días, la edición de la pieza con imágenes de Di Stefano y Manzanero. Naturalmente entendí, pero expliqué lo que expresaba en mi columna por publicar donde, de todas maneras, le daba crédito a él y relataba la razón que me había llevado a usar su trabajo; y por supuesto, le manifesté mi magna admiración por el cantante siciliano. Entendió también. Accedí entonces a eliminar el video de mi cuenta y utilizar el suyo, que ya ha reflejado el efecto de vistas porque la columna estuvo como recomendada en SDP Noticias y fue seleccionada y colocada en la portada del sitio Apple News.

Le expresé a Arias que en un futuro utilizaré el audio sin tomar su video. Lo más importante es el hallazgo de ese histórico documento, su difusión y disfrute. Le pregunté cómo había llegado a él, coleccionista de este tipo de testimonios además de ser muy aficionado a la ópera. Me expresó que el video fue tomado originalmente por un señor Mendoza, al fallecer este, su sobrina lo vendió a un señor Pous, que entró en comunicación con Arias y a quien proporcionó el documento que editó y decidió publicar como un homenaje al compositor recién fallecido. Le solicité que me proporcionara esos datos por escrito. Me envió un texto en Word, que reproduzco (y quedamos en buenos términos; me atrae la posibilidad de conocer más del material que tiene en su poder de ese tiempo extraordinario que fueron la radio y la tv mexicanos en sus inicios y primeras décadas):

“Breve relato del rescate de la canción ‘Esta tarde vi llover’ de Armando Manzanero, cantada por el tenor italiano Giuseppe Di Stefano

“José Luis Mendoza, poseedor de una grande e importante colección de grabaciones de ópera internacional en varios formatos, que incluía una serie de cintas de carrete abierto, la número 420 contenía el audio de uno de los programas de TV de la casa Pedro Domecq, conducido por Manolo Fábregas, quien entrevistó al tenor italiano, admirado en México desde su debut en 1948, Giuseppe Di Stefano.

“Armando Pous, después del fallecimiento de J. L. Mendoza, compró las cintas a la sobrina. Él me pidió que le digitalizara varias cintas y otras me las prestó sabiendo de mi gusto por la ópera.

“Juan José Arias, edité y publiqué en YouTube la canción con motivo del fallecimiento del compositor Armando Manzanero”.

2. El caso de la canción

Como dejé registrado en el artículo referido, traté de averiguar qué canción y de qué autoría era la pieza con la que Di Stefano abre cantando a capela, “Si tú no estás aquí”, para luego incorporarse, mediante un bello solo de trompeta, a “Esta tarde vi llover”. Aunque era evidente que se trataba de otra canción, cabía la posibilidad de haber sido compuesta para esa ocasión especial del tenor en la TV mexicana. Me parecía haberla escuchado alguna vez, la busqué por horas, pregunté a personas que pudieran saber: nada. Un misterio. Hasta que recordé a mi amiga argentina Alicia B. Sayas, infalible especialista en pesquisas. Le comenté y me envió varias respuestas fallidas (que me habían aparecido también a mí). Pensé que por vez primera fracasaría en el intento y decidí publicar la columna con la mera especulación. Mientras hablaba con el coleccionista, Alicia me contactó y me dijo triunfal el resultado efectivo. Al día siguiente le pregunté cómo había procedido. Me dijo algo lógico que yo no intenté, buscar en diversos idiomas hasta que apareció. “Si tú no estás aquí”, que canta excepcionalmente Di Stefano, no era otra que: “Se tu non fossi qui”, cantada por Mina (Mina Mazzini). Con ese dato indagué y encontré lo demás.

“Se tu non fossi qui” es una canción de 1966 compuesta por Peppino Gagliardi, cantautor nacido en 1940 en Nápoles, para competir en el Festival de San Remo de ese año. Tiene una versión cantada por él y luego la grabaría Mina en el disco Studio Uno 66 que incluye también, curioso, el bolero que más me agrada de Manzanero, “No”; en italiano, claro.

3. El Programa Domecq y la interpretación de Giuseppe di Stefano

Francamente, hay que destacar el acierto de la TV mexicana y en particular del programa semanal Domecq. También habría que averiguar si en la entrevista de Fábregas a Di Stefano se da crédito a la orquesta, al traductor y al arreglista de las dos canciones, porque de verdad es un trabajo bien logrado. Ya hablaba en la columna anterior del solo de trompeta que hace la transición de “Si tú no estás aquí”, de Gagliardi, a “Esta tarde vi llover”, de Manzanero; excepcional.

No sabemos si Di Stefano canta otras canciones en el programa; es probable. También lo es que él haya seleccionado el repertorio: La canción italiana es de 1966, la mexicana de 1967 y el programa se hace en mayo de 1968. Y la interpretación de Giuseppe di Stefano no sólo es magistral vocal y técnicamente, es emocionalmente conmovedora. Posee no el espíritu del hombre atormentado y amargado, avejentado por las malas experiencias sino la belleza y el ímpetu juvenil de quien aún cree y puede amar y desamar; cuando se grabó el programa, el cantante estaba por cumplir 47 años. Valdría la pena contar con la entrevista completa; veremos.

Gracias a todos, pues, quienes hicieron posible ese hecho artístico e histórico y su rescate en el presente.