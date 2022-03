Andrés Manuel, más clasista que Azucena, el avión de la Fuerza Aérea con invitados especiales

‘clasista’ 1. Que denota clasismo.”una actitud clasista” . 2. Que en sus relaciones sociales se comporta con una fuerte conciencia de la diferencia de clases sociales y de su pertenencia a una clase elevada.

‘clasismo’ Tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores.

Ahora sí: ¡Llegamos los gorrones! ¡Aquí voy yo, vaciando botellones! Chava Flores

Creo que la periodista Azucena Uresti sí fue clasista al subrayar en redes sociales que una señora vendía tlayudas en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La llamada conciencia de clase —media, aspiracional— no habría llevado a Azucena a destacar como un hecho insólito la venta de pizzas, crepas o hamburguesas, que son los alimentos que las personas clasemedieras esperan encontrar en una terminal aérea.

No llega la colaboradora de Radio Fórmula y Milenio a la aporofobia —'aversión o rechazo a los pobres’—, pero el solo hecho de considerar noticioso la venta de un alimento que evidentemente ella supone es propio de las clases sociales bajas, esto es, las que no viajan en avión, la convierte en clasista.

Entonces, no se equivocó Andrés Manuel al criticar el clasismo de una periodista influyente como Azucena Uresti.

Dicho lo anterior, me gustaría hacerle algunas preguntas al presidente de México :

1.- ¿No es más clasismo, y más insultante, que el de Azucena Uresti el destinar un avión especial de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar cómodamente —en 15 minutos— a los invitados e invitadas especiales a la inauguración del AIFA?

2.- ¿No es más clasismo que el de la periodista el dedicar las principales secciones de la sillería a empresarios y empresarias, a gobernadores y gobernadoras y a gente de medios de comunicación —ahí estaba yo con otros y otras colegas, discrutantando plenamente la dicha inicua del clasismo político—, dejando a la gente común y corriente en gayola o, de plano, sin acceso al enorme salón en que se inauguró el hermoso y funcional aeropuerto de Santa Lucía?

3.- ¿No es clasismo el presídium de los actos políticos , en el que se sientan los y las dirigentes para que sus seguidoras y seguidores les aplaudamos desde abajo; más clasismo todavía porque la palabra presídium si bien tiene su origen en el latín, en México se ha usado siempre —por el PRI, por el PAN y hoy por Morena— en el sentido soviético: Presídium del Sóviet Supremo?

Que conste

√ No critico el presídium: como no ha llegado la liberación anarquista, y quien sabe si llegará, marcar las diferencias de clases entre quienes gobiernan y el pueblo resulta inevitable para la estabilidad de Estado.

√ Tampoco cuestiono que en los grandes acontecimientos presidenciales los. organizadores sienten en lugares especiales a la gente que gobierna los estados y a los hombres y las mujeres de negocios de más importancia: si no se les da ese trato de privilegio, sangrones y sangrones como son, de plano no acuden y, por lo tanto, no avalan un evento y una obra fundamentales: la inauguración del AIFA y, desde luego, el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

√ Sí cuestiono, y creo que Andrés Manuel debería hacerlo con mucha fuerza, que mientras el presidente de México llegó en coche a Santa Lucía, gente de su gabinete, integrantes del Senado, de la Cámara de Diputados, ministros, etcétera llegaran en un vuelo especial. Peor aún, que hasta lo presuman como Olga Sánchez Cordero en esta entrevista:

Gorrones (as)