mansplaining Sustantivo INFORMAL La explicación de algo por parte de un hombre, generalmente a una mujer, de una manera considerada condescendiente.

“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros.” JUAN 1:14

¿Qué dirían Jung, Freud, Piaget, James y otros psicólogos famosos de la historia sobre la relación de Claudia Sheinbaum y López Obrador? Sin lugar a dudas aprobarían que ella no rompa con él; sería un movimiento suicida e irracional, máxime dada la popularidad de este último... Lo que no quita el hecho de que él sigue manteniendo el control absoluto sobre el gobierno, un gobierno cada día más cercano a ser el Estado depositado en una sola persona. Y bueno, se dirá esto es lógico dado que Andrés Manuel sigue siendo el presidente de la República.

Pero creo que la preocupación de los analistas críticos serios yace en otra parte. Radica en que él es quien traza —impone— la ruta a seguir hacia el futuro y NO ella. Estriba en que la definición e intervención de parte de la sucesora es mínima y más bien en las sombras. Ese es el punto fundamental de nuestra realidad nacional y ello no es una cuestión menor.

Porque más allá de que en la crónica política se dibuja lo que sería una transición tersa, saltan muchas preguntas y cuestionamientos sobre qué puntos y/o aspectos van más allá de la lealtad, por un lado, y de la mentoría de AMLO, por el otro. Cada día el bosquejo muestra más que hay control e imposición de ruta. No solo eso, que acota de forma estratégica las posibilidades de que sea ella quien lleve la voz cantante hoy, pero también después.

Lo que es más, López Obrador explícitamente le enlistó a Sheinbaum ‘los irreversibles’; un ejemplo de libro de texto sobre lo que es el mansplaining… ¡Pobre de ella que se aparte del guión! Así como la encumbraron, si él lo indica, el Movimiento —en asamblea abierta y a mano alzada como tanto les gusta— le daría la espada y la traicionaría. ¡La espada de Damocles ha sido bienvenida y hasta abrazada por la futura presidenta!

De las políticas, decisiones y reformas que ella deberá llevar a “pie puntillas”, la concerniente al Poder Judicial es la que causará mayores estragos al gobierno claudista.

La reunión que mantuvo el titular del Ejecutivo Federal con los gobernadores de Morena, principales legisladores y figuras del partido al mismo tiempo que estaba en marcha el primer foro de debate sobre la reforma judicial fue una cátedra de lo que es y hace el mansplaining sobre una mujer. También fue un episodio de trastorno de oposición desafiante, siendo él la autoridad…

Pero en este caso, ‘el hombre explicando’ va más allá de una imposición verbal; en lugar de abrirle puertas a Claudia, se las está cerrando. Porque cerrarlas es imponer su diagnóstico y el camino a seguir. Y eso es terrible pues, más allá de estos meses que —ya dijimos— ella no debe romper con él, está la renuncia autoimpuesta a ser la voz cantante de su propio gobierno.

Interesante la lectura, así como el momento en que la dieron a conocer, del Wall Street Journal: los inversionistas extranjeros temen que quien gobierne tras bambalinas sea López Obrador.

Sí, ya sabemos que este rotativo es ‘un pasquín inmundo’ para Andrés Manuel…, lo que no quita que dicho pasquín sea la influencia más importante a nivel mundial en temas de finanzas e inversión. Su temor va más allá de la ideología y lo que el diario asienta no es menor. Nuestras finanzas públicas y el presupuesto 2025 tendrán que enfrentar restricciones brutales; creciente gasto social, una manguera de dinero destinada a Pemex, a improductivos elefantes blancos y, además, la ausencia de una reforma fiscal.

Es preocupante el cartabón verbal hecho carne de Palacio.

Giro de la Perinola

- Otra de mansplaining de AMLO hecho carne: dice que no nos dejemos engañar con los problemas que acarreará la reforma al Poder Judicial. ¿Engañar como cuando dijo que no se tocarían los fideicomisos del PJ?, ¿que no se endeudaría al país?, ¿que la salud pública sería como la de Dinamarca?, ¿que la gasolina estaría a 10 pesos el litro? (Ponga aquí un largo el etcétera).

Así que la pregunta queda abierta: si la reforma es solo para llevar al voto popular las designaciones de magistrados y ministros, ¿cómo se traducirá eso a que la justicia sea más expedita y más cercana al pueblo?, ¿a quién quiere engañar? Si es así, ¡votemos por los fiscales y por los agentes del MP!

- López Obrador dice que Dos Bocas ya está refinando… pues a menos que esté produciendo mentiras y refinando falsedades, no se que refine.