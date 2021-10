AMLO no es monedita de oro, es de níquel

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió en septiembre pasado que no quiere que su nombre se utilice para denominar calles u obras públicas, ni que se construyan estatuas con su figura, pues considera que ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. Sin embargo, un mes después, circulan y se comercializan monedas creadas en su honor; ejemplares que muestran su rostro y su acrónimo (AMLO) acuñadas para su venta, lo cual resulta muy extraño, siendo que la imagen del presidente y su nombre son una marca registrada, y luego entonces, habría que preguntar si el mandatario dio su autorización pues de lo contrario se estaría configurando alguna ilegalidad.

Durante una conferencia mañanera, el presidente señaló que en su testamento está escrito “no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”.

Por ello, llama la atención que al menos dos monedas conmemorativas a su Gobierno, estén siendo comercializadas. “Se trata de las primeras piezas que no fueron creadas por el Banco de México, sino por una idea personal de las empresas acuñadoras, como se dio a conocer recientemente en una entrevista.

Y es que no son las únicas, ya que por internet circulan otras monedas con la cara del presidente AMLO y que además se ofrecen a precios exorbitantes, según reportan medios de comunicación, hay dos monedas que se venden por la web y que juntas superan los más de 20,000 pesos”.

Primera moneda

De menor a mayor se encuentra una pieza que fue creada por una casa acuñadora de la Ciudad de México.

Este ejemplar fue acuñado en níquel. Luce en una de sus caras la efigie (imagen) del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador con la fecha en que tomó la silla presidencial (2018).

Y del lado contrario el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal, es decir, el recinto donde actualmente vive el Presidente. Ubicado en el oriente de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico.

Esta pieza se observa en el sitio de Mercado Libre con un costo de 399 pesos, según el usuario que la compartió.

En segunda posición se ubica un ejemplar en color dorado con la cara de AMLO de frente y las frases “Andrés Manuel López Obrador” y “Presidente”. Mientras que en el anverso de la moneda se observa el Escudo Nacional del águila devorando una serpiente.

De acuerdo con la persona que la vende a través de la misma plataforma de comercio electrónico, la pieza está hecha de aleación de cobre y año de emisión 2018.

Esta moneda alcanza un costo estratosférico, pues se ofrece hasta en 20 mil pesos, según el vendedor de la plataforma.

Hay que recordar que de acuerdo con el Banco de México, las monedas pueden ser ofertadas en el costo por las personas, pues se trata de objetos de su propiedad, aunque no sea el valor real.

Y es que es importante detallar que, según especialistas, las monedas deben de contar con ciertos elementos para poder adquirir más valor.

Las monedas creadas en honor a AMLO han causado revuelo en las redes sociales. Y es que real o no el costo, lo cierto es que hay gente que no está de acuerdo con este tipo de ventas.

Infobae México entrevistó a la casa acuñadora de esta peculiar pieza metálica.

“La acuñadora Emiliano Zapata, ubicada en la Ciudad de México, es la creadora de las monedas que más circulan en plataformas como Mercado Libre y que tienen un precio económico de 150 pesos. Se detalló que “las monedas están hechas de níquel y tienen dos lados, uno con la cara sonriendo del primer mandatario mientras que del otro lado se representa Palacio Nacional donde trabaja y habita López Obrador con la fecha 1 de julio (fecha de las votaciones que lo encumbraron como primera opción por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena) y la frase ‘Victoria del pueblo mexicano’.

No le ha enviado al mandatario su trabajo porque cree que está muy ocupado en temas prioritarios.

‘El objetivo de hacer estas monedas de ninguna manera es agredirle, el único fin es apoyar a las familias de nuestros trabajadores y colaboradores en un primer momento, apoyar el comercio local mexicano y abrirnos espacio entre los clientes que estuvieron satisfechos y puedan ver la calidad de nuestro trabajo’, declaró.

Respecto a lo que opina el público, señaló que ha quedado muy a gusto y se han vendido miles de piezas. Añadió que las mejores ventas las han realizado en orillas y sur de la Ciudad de México, en el Estado de México e Hidalgo.

Además de esta acuñadora del centro del país, funcionarios de la 4T también han mandado a hacer sus propias versiones, como el caso de Armando Samaniego, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, quien mostró orgulloso en sus redes sociales el regalo de una moneda con el rostro de López Obrador.

Sin embargo, llama la atención que estas acuñadoras estén comercializando las monedas del presidente López Obrador, siendo que como ya se mencionaba al principio, y en su momento lo hizo saber el propio Andrés Manuel, su nombre es marca registrada.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, registró su nombre como marca comercial para un período de 10 años en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La solicitud fue hecha a nombre de Alejandro Esquer Verdugo, quien se desempeña como el secretario particular del mandatario, de acuerdo con información del Gobierno. Inició los trámites entre abril y julio y se pagaron casi 17 mil pesos por el estudio de estas solicitudes, las cuales se encuentran asentadas en seis expedientes, cuyas copias se encuentran en poder del diario.

“De conformidad con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el presente registro tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y el mismo podrá renovarse por periodos de la misma duración, en los términos establecidos en los artículos 128 y 133 del mismo Ordenamiento Legal”, señala del documento.

El mandatario podrá hacer uso de su nombre como marca para productos y servicios con fines de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.

El artículo 90, fracción 13 de la Ley de Propiedad Industrial detalla que no podrán registrarse los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor “salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente.

“Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas sin su consentimiento expreso”.(Infobae 03/09/20).

Cabe mencionar ha trascendido que las monedas ya se dejaron de vender en internet, pero la información no es clara en cuanto a los motivos.

De cualquier manera, llama la atención tanto que el presidente no se haya pronunciado sobre la venta de monedas con su imagen, como que se estén comercializando cuando de acuerdo a lo ya mencionado estaría prohibida su reproducción. Quedan preguntas en este sentido: ¿Autorizó AMLO la emisión y circulación de las monedas? Y si fue así ¿Habría algún acuerdo económico? ¿Quién se beneficia? Habrá que estar atentos a este tema, porque alguien está incurriendo en una presunta ilegalidad y solo falta saber quién o quiénes son.

Lo cierto, es que AMLO no es monedita de oro ni de plata, apenas llegó al níquel.