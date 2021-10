El Financial Times le da medalla de plata a López Obrador

En popularidad de líderes globales AMLO es el segundo, lo que no está nada mal ni para él ni para México. La siguiente gráfica, difundida hoy lunes en las portadas del Financial Times de todas sus ediciones —Europa, Asia, Medio Oriente, Reino Unido y Estados Unidos—, no deja lugar a dudas acerca del reconocimiento que ha ganado el presidente López Obrador tanto en México como en el resto del mundo:

Bastante bien para México

Los datos no son del FT, sino de una firma de Estados Unidos, Morning Consult, pero el diario británico, por mucho el más influyente del planeta, les da suficiente credibilidad como para exhibirlos en primera plana de todas sus versiones, que se distribuyen en los principales centros económicos globales.

Esta es la tabla de la aprobación neta de líderes mundiales:

1º Narendra Modi (india): 71%

2º Andrés Manuel López Obrador (México): 65%

3º Mario Draghi (Italia): 58%

4º Angela Merkel (Alemania): 53%

5º Joe Biden (EU): 46%

6º Scott Morrison (Australia): 46%

7º Justin Trudeau (Canadá): 44%

8º Fumio Kishida (Japón): 40%

9º Boris Johnson (Reino Unido): 38%

10º Pedro Sánchez (España): 38%

11º Jae-In Moon (Corea del Sur): 36%

12º Jair Bolsonaro (Brasil): 35%

13º Emmanuel Macron (Francia): 35%

Queda claro que a AMLO le ha hecho lo que el aire a Juárez tanta guerra sucia en México, patrocinada por medios y empresarios que han perdido privilegios.

Ello explica que Morena vaya a ganar todas, menos una, de las gubernaturas en disputa el próximo año. Claudio X. González ya tiene motivos de sobra para la depresión. Lo mismo que Santiago Creel, Ricardo Anaya, Alejandro Junco, Juan Francisco Ealy Ortiz, Raymundo Riva Palacio, Valentín Díez Morodo, monero Calderón, Jesús Silva-Herzog Márquez, Denise Dresser, Dante Delgado, Lilly Téllez, Héctor Aguilar Camín y mis amigos —intelectuales de reconocida trayectoria— Jorge Castañeda y Enrique Krauze.

La oposición, para tener una mínima oportunidad en 2024, deberá ser menos chillona y más trabajadora. A puros gritos y sombrerazos en Twitter no va a conseguir gran cosa.