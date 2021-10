De tiburona a borrega

Llegaron los nuevos diputados por Morena, y para nuestra sorpresa, no bien se han terminado de instalar en sus curules, y ya estamos viendo que como dicen popularmente que “salimos de guatemala para caer en guatepeor”; y si no solo échenle un ojo a Patricia Armendáriz, mejor conocida como “La extiburona” por su participación en el afamado programa de televisión “Shark Tank”. La morenista, pasó de ser la empresaria exitosa, visionaria, inteligente, e implacable en el show de televisión, a una fanática de la política obradorista en la Cámara baja, donde ya se le identifica más como “borrega que como tiburona”.

Si bien es cierto, para quienes la seguimos en Twitter no es una novedad que la chiapaneca asuma posturas de auténtica devota de la Cuarta Transformación y un día tras otro provoque temas polémicos y tendencias en su contra generadas por antiamloístas, lo cierto es que se esperaba quizá ver a una mujer más centrada, más inteligente, más docta, y talentuda en San Lázaro, y no a la retadora, extremista, idólatra y apasionada que en tan pocos días ya se ha exhibido.

Patricia Armendáriz debutó en la tribuna del Congreso de la Unión el pasado lunes 18 de octubre, y fijó la postura de Morena en el debate de la Ley de Ingresos 2022. Los panistas la recibieron al grito de “no es tiburona, es una borrega de Obrador”.

Su participación fue interrumpida en varias ocasiones, y evidentemente molesta, levantó la voz en el micrófono para tratar de acallar los gritos panistas. Señaló que el ingreso de los jóvenes al SAT tiene como fin protegerlos del robo de identidad y se refirió a las maquiladoras que incumplen con pagos para evadir impuestos.

“Y los sospechosos ‘donativos’ de cientos de millones de pesos por parte de las personas físicas que nada tiene que ver con los donativos justamente deducibles para apoyar a la sociedad civil (...) O los auditores de grandes empresas que pretenden no tener la obligación de detectar fraudes fiscales” Patricia Armendáriz

Pero ha sido recriminada por obedecer a ciegas el pedido del Ejecutivo, sobre todo después de haber sido fotografiada dormida durante una de las sesiones, y luego pretendiendo hacerse la chistosa tuiteó:

“Buenos días! Con los ojos cerrados pero con el cerebro muy activo defenderé hoy la ley de ingresos ante el pleno de mi querida cámara de diputados. #fuerabotsobsoletos”. Patricia Armendáriz

Luego entonces, se colocó una vez más en el centro de la polémica cuando los cibernautas le reprocharon que vote “con los ojos cerrados” obedientemente una iniciativa recaudatoria que afecta a los contribuyentes solo para llevar más recursos a las obras faraónicas del presidente y repartir dinero en dádivas y becas.

“Pensé que al ya no estar en el programa de TV dejaría de seguir el guión, pero parece que es la única forma en que sabe hacerlo”, le escribió un tuitero.

La madrugada de este jueves, Armendáriz tuiteó “Acabamos de aprobar la miscelánea fiscal 274 en pro 230 en contra”, al tiempo que exhibió una imagen del pizarrón con el resultado de la votación, lo que una vez más le generó múltiples críticas.

Pero sin duda, la mayor indignación que provocó la extiburona en los últimos días fue derivado de un tuit del pasado 20 de octubre, a través del cual aseguró que no hay pruebas sobre el desabasto de medicamentos en centros de salud.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”. Patricia Armendáriz

Ante este comentario, diversos usuarios respondieron y acusaron, incluso con fotos de recetas, que les hacen falta diversos medicamentos, especialmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La asociación que apoya a pacientes con cáncer, Nariz Roja, también respondió a la diputada morenista. El organismo aseguró que ha mandado mensajes directos a la legisladora con información sobre el tema pero no ha recibido respuesta alguna.

“Te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referentes al tema, te mandamos un DM y no respondiste, cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas, fotos, videos pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence, son crueles, no tienen piedad de nadie”.

“Por último no moleste a los padres , usted como cualquier mexicano que sabe investigar entre a este link del Instituto de Salud para el Bienestar y vea el ‘abasto’ de medicamentos general, cuando lo revise ofrezca disculpas por lo mejor, animo !!”, escribió la asociación”.(El Financiero 20/10/21).

Luego de su retador tuit pidiendo pruebas del desabasto de medicamentos, Paty Armendáriz fue duramente criticada y señalada como una persona “deshumanizada”. Pero hay que recordar que ya había sido adjetivada de esa misma forma e inclusive como clasista tras otro polémico tuit que subió a las redes al fallecer por COVID uno de sus colaboradores. Aquel día la diputada escribió:

“Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Victima de Covid. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente (SIC)” Patricia Armendáriz.

“Patricia Armendáriz es una de las empresarias más importantes del país. Nació el 14 de julio de 1955 en Comitlán, Chiapas.

Para estudiar la preparatoria, Armendáriz tuvo que mudarse de Comitán a San Cristóbal de las Casas, también en Chiapas, y para estudiar la Licenciatura, se trasladó a la Ciudad de México. Paty tiene una Licenciatura de Actuario Matemático, que estudió en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También cuenta con una Maestría en Desarrollo Económico, que estudió en Cambridge, Inglaterra. Posteriormente estudió un Doctorado en Economía del Empleo, en la Universidad de Columbia.

Tras terminar su Doctorado, conoció a Pedro Aspe, quien en ese entonces, en 1990, fungía como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aspe le preguntó qué hacia dónde se dirigía, a lo que ella respondió que al Banco Mundial. Aspe le dijo que en México había buenas oportunidades. Aunque ella no quería dedicarse al sector financiero, sino enfocarse a combatir la pobreza o desarrollar programas de empleo en México, ese encuentro con Aspe cambió su camino.

En 1991 se convirtió en negociadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en servicios financieros. Posteriormente, fue la primera vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria (CNB), en donde aprendió a supervisar con el método CAMEL, un sistema de análisis y calificación de riesgo bancario que utilizaba la Reserva Federal de Estados Unidos.

Uno de los momentos difíciles en la carrera de Armendáriz, fue como vicepresidenta de la CNB, pues Patricia vivió la crisis bancaria que se suscitó en 1994 y le tocó la intervención de Bancos de México.

Otro de los momentos más difíciles en la carrera de la empresaria, fue cuando en 1999 el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la alertó para irse del país y así lo recordó Patricia Armendáriz en entrevista con El Economista: ‘Me dijo ‘te van a acusar del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), porque tú fuiste quien intervino bancos, la que cerraste bancos, vete de México’. Por esto, en ese mismo año se fue de México y se convirtió en directora asociada del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

En una entrevista, la empresaria recordó que ahí negoció con grandes banqueros, y negoció el Tratado de Basilea. Posteriormente, en 2001 regresó a México como directora de Banorte, en donde estuvo casi cuatro años, para después, en 2009, convertirse en consejera independiente.

En 2006 montó su primera empresa, Credipyme, que representó su primer fracaso. En 2013 abandonó el proyecto y comenzó con Financiera Sustentable, que es una entidad especializada en la colocación de crédito para la adquisición de vehículos de transporte público que funcionan con gas”.(Infobae 18/10/21).

También tuvo polémica participación en algunas temporadas de la serie de televisión Shark Tank México.

Es la primera vez que Armendáriz se involucra en la política. Nadie votó por ella dado que su diputación la obtuvo por la vía plurinominal, y siendo una mujer tan exitosa en el sector privado, no deja de llamar la atención que buscara incursionar en el ámbito público, donde si se maneja bajo las condiciones de legalidad que marcan las diversas leyes que rigen la conducta de los funcionarios públicos, sus ingresos serán infinitamente menores de lo que percibe en sus empresas que según se sabe, la han llevado a amasar una importante fortuna. De ahí que surjan preguntas, ¿estará interesada en el poder? ¿pretenderá ser parte activa del adoctrinamiento de la 4T? ¿o será que busca el cobijo de ciertas protecciones que brinda la investidura que ahora ostenta?