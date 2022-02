AMLO, dinero de Loret: tema soso. Interesante saber si su depa en Miami se liga a García Luna

Dijo Andrés Manuel —lo expresó ayer en su mañanera— algo que ha expresado no pocas veces desde la crisis del desafuero y de los videoescándalos de 2004: “Como la gente ayuda, no ahora, de siempre, ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Y esto es muy importante, porque el pueblo no sabe, porque la mafia del poder ocultó durante mucho tiempo los sueldos de estos periodistas famosos”.

Supimos en 2004 que Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos estaban detrás de los videos contra colaboradores de AMLO y, sobre todo, que eran los grandes estrategas del desafuero, porque el propio López Obrador lo dijo y dio detalles. ¿De dónde obtuvo la información? Lo explicó: de la gente, es decir, de meseros, oficinistas, trabajadores de hoteles, de choferes.

Ya como presidente, cuando ha querido que cierta información oficial se sepa, ha pedido a los responsables de la UIF o del SAT hacerla pública. Así, de plano.

En el caso de los supuestos ingresos de Carlos Loret no es algo que pidió a las autoridades de inteligencia financiera o del sistema de cobro de impuestos. Al presidente alguien le dio a conocer los honorarios de ese periodista y él simple y sencillamente los divulgó. Tuvo cuidado de decir que pedirá al instituto de transparencia que verifique esa información con el SAT y en otras dependencias de la Secretaría de Hacienda.

Ya el INAI decidirá si procede, o no, la petición del presidente de México, es decir, si él, como titular del poder ejecutivo, puede soltar algo semejante, y en cualquier caso, si el propio gobierno debe dar información acerca de los ingresos de un periodista.

Errores en la información

También, ante una duda muy fuerte, el presidente preció que pedirá una aclaración a la empresa Televisa. Y es que en la información que alguien le entregó a AMLO se dice que la tercera parte de lo que Carlos Loret gana lo pagó la mencionada televisora, a la que este periodista renunció en 2019: “Lo que me llama mucho la atención —y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa— es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado”.

El propio Carlos Loret de Mola ya respondió a esa inquietud de AMLO: “¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa… donde dejé de trabajar en 2019″.

Es decir, Loret niega que Televisa le haya pagado honorarios o salarios en 2021. Supongo que los directores de la televisora confirmarán que no tienen ya ninguna relación profesional con el periodista que colaboró en tal empresa durante muchos años.

Si la información que le pasaron a AMLO sobre el dinero de Loret es falsa en lo referente a Televisa, ¿es verdad todo lo demás, es decir, lo que supuestamente gana en El Universal, Latinus, Radiópolis, etcétera?

Según Loret, tales datos están “inflados” y son “falsos”. Entonces, ¿por qué el periodista afirma que la Secretaría de Hacienda los dio al presidente de México? Si la SHCP fuera la fuente de la información, esta sería ciento por ciento veraz, pero el propio Loret dice que no es así.

Los abogados que no analizaron todos los detalles

En resumidas cuentas, si la información es falsa, como asegura el propio Loret, se equivocan tantos abogados que han opinado que AMLO violó la ley de protección de datos personales y el secreto fiscal.

√ No analizaron con cuidado las cosas los fiscalistas Óscar Márquez y Diego Cuevas.

√ Tampoco ha opinado con conocimiento de causa la Barra Mexicana de Abogados que exigió a AMLO “dar a conocer la fuente de información” sobre los ingresos de Loret. El presidente López Obrador dio su fuente, que es la misma que lo ha sacado de problemas durante tantos años: “la gente”, es decir, sus seguidores, que en este caso probablemente se equivocaron al asegurar que Televisa paga la tercera parte de lo que el periodista gana y, quizá —el propio Loret lo asegura— es gente que por algún error “infló” sus honorarios.

El mejor y más informado comentario sobre el tema ha sido el de Ernesto Villanueva, en Proceso. Este abogado realmente preparado argumentó, con conocimiento de causa, que si AMLO dio a conocer los verdaderos ingresos de Loret, entonces el presidente está en un problema legal porque cabría suponer que la información se la dio el gobierno que encabeza. Pero, por lo visto, no es así: le falló a AMLO la gente que le compartió los honorarios del columnista de El Universal, por lo menos en el caso de lo que se supone paga Televisa. Es más, según Loret, las personas que dieron la información al presidente se equivocaron en todo, ya que “inflaron” los montos.

Así las cosas, el único pecado de Andrés Manuel sería el de haber dado a conocer datos erróneos, lo que podría motivara una muy improbablemente exitosa demanda por daño al patrimonio moral. Y digo que casi seguramente no triunfaría Loret en un esfuerzo legal de ese tipo, ya que los dichos del presidente López Obrador muy bien podrían inscribirse en el debate natural y normal entre políticos y periodistas.

Miami y García Luna

En fin, lo interesante no es un debate acerca de vuolaciiones inexistentes al secreto fiscal o a la ley de protección a los datos personales, sino aclarar otra versión: que Carlos Loret de Mola tiene un departamento en Miami en el mismo edificio en el que tiene el suyo Genaro García Luna, el policía de Felipe Calderón actualmente acusado en Nueva York de haber trabajado para las bandas del narcotráfico.

No estoy pidiendo al presidente de México que investigue eso. Solo estoy solicitando a Carlos Loret, de la manera más atenta, que explique lo anterior: si es verdad, o no, que tiene ese depa vecino al de García Luna y cómo y cuándo lo compró, para comprar tales hechos con la forma y la fecha en que adquirió el suyo el acusado de narco en tribunales neoyorquinos.

Ya sabrá Loret si nos da esa información o si no se le pega la gana hacerlo. Es libre para abrir sus secretos inmobiliarios o para dejarlos perfectamente en secreto.