Un manipulador buscará la manera de convertirte en un esclavo al que puede ordenarle hacer lo que desea, los manipuladores generalmente tienen una tendencia a la crueldad…

¿Qué pasaría si pudieras encontrar sus botones emocionales secretos de quienes te rodean, y presionarlos lo suficiente como para influir en su comportamiento?

Angustia, miedo y desasosiego son rasgos presentes en las víctimas de violencia de género, el maltratador siempre buscará aislar a la víctima alejarla de sus familiares y amistades, le hará creer que solo él, ella, se preocupan por su persona, con esto logrará que se quede desvalido y nadie conocerá el infierno que padece, en el caso de los hombres violentados, la amenaza es: ¿”Quien te va a creer? ¡Se van a burlar del mariquita! ¿No eres hombre?...”

En este caso, Amber Heard, fue más allá, se rodeó de aduladores, cómplices que dependían de ella para vivir —recordemos que los llevó a vivir a los departamentos de Johnny Depp—, ¿todo gratis? No, el costo es la adulación continua, ser alimento, alfombra diaria para la ególatra y al mismo tiempo soporte emocional a la mano en caso de ser requerido; un precio muy caro para un ser humano “normal”…

Las declaraciones de los ahora testigos, dando fe de lo ocurrido, narrando con lujo de detalles, llenan de incredulidad las redes sociales, los parásitos que vivieron por meses a costa del actor, se volvieron contra él cuando fue el juicio entablado con el periódico británico “The Sun”; esas declaraciones fueron base para que Johnny perdiera ese juicio y muchos millones… Lo dicho, la victimaria se rodeó de alimañas depredadoras como ella y se molestaba cuando casualmente algún amigo del actor les visitaba… Dato curioso mencionado por muchos de ellos y reiterado varias veces por Amber, ¡Marilyn Manson es su amigo! ¿Ser amigo de Manson te hace una mala persona?

¿Se puede controlar a las personas oscureciendo su juicio lógico con emociones poderosas?

De acuerdo a las declaraciones juradas de todos los testigos en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, se puede esclarecer perfectamente como en el periodo relativo a la relación, los problemas de drogas, alcohol y psicológicos aumentaron de manera considerable, los testigos a favor de Johnny, sus amigos, rechazaban no sólo las formas de manipulación que veían ejercía Amber sobre él, sino las formas de envolverlo y alejarlo… Por el otro lado podemos ver en las declaraciones de los amigos y testigos de Amber como todo ellos fueron allegados a Johnny por Amber, al grado tal de ocupar 3 de los 5 apartamentos, penthouses de lujo, sin pagar un solo centavo de renta o mantenimiento, lo irrisorio de tales declaraciones es que según ellos, todos, vieron que Johnny era un monstruo, pero jamás pensaron en marcharse de sus departamentos, tampoco vimos declaraciones que insinuaran que le sugirieron a ella dejarlo…

Ejercer influencia y carisma para lograr estos objetivos… La manipulación emocional encubierta se puede ver si se analizan a fondo los hechos.

¿Qué diferencias hay en la naturaleza psicológica de ciertos tipos de personas que se aprovechan de los demás?

La mayoría de las personas pueden hacer cosas malas para lograr poder, dinero, retribución o con fines de retribución sexuales.

En psicología se hablaba de “la triada oscura”, esta incluye: Narcisismo, maquiavelismo, psicopatía, y a últimas fechas se habría sumado el sadismo. ¿Cuatro jinetes del apocalipsis emocional humano?

Las personas con uno o más rasgos de los mencionados tienden a actuar de maneras que son dañinas para las personas situadas en sus entornos, familiares, sociales, de trabajo, pudiendo actuar aleatoriamente o solo en uno de los escenarios, es decir, no siempre se comportan de la misma manera en cada lugar. También tienden a hacer todo lo posible para cubrir sus huellas, lo que significa que no quieren que las personas que los conocen en la vida real descubran que tienen uno, o más de un lado oscuro.

Investigaciones y estudios muestran que las personas que obtienen un puntaje alto cuando se les evalúan los cuatro rasgos tienen más probabilidades de cometer delitos, causar problemas dentro de las instituciones, causar angustia a las personas en sus vidas y a la sociedad en general.

Regresando al juicio del siglo y las declaraciones de los testigos de la demandada, Amber Heard, en el colmo del cinismo, los amigos llegaron a utilizar el jet privado de Johnny, sus casas y autos como si fuera suyos, dos de estos sujetos, serían evidenciados en redes sociales mostrando un dedo con gasas parodiando la herida del dedo… Esos eran los súbditos, perdón, amigos de Amber, esos que declararon en el juicio de Inglaterra que ella, Amber, había hecho trío con Elon Musk y Cara Delevigne, siendo aún esposa de Johnny Depp, y que convenientemente ahora esa parte grabada en declaración jurada, no se presentó en el juicio, también ahora se escondieron otros que leían sus declaraciones pasadas para no equivocarse.

Algo muy notorio para los espectadores del juicio en vivo y que no pasa desapercibido, los grandes amigos JAMÁS, hicieron siquiera el intento de llevar a “su amiga” con un médico, o llamar a David Kipper y desquitara los 100 mil dólares mensuales que cobraba, y jamás insinuaron siquiera que demandara por violencia doméstica… Esos mismos amigos que sacaban fotos de “daños” causados por el monstruo, (burdos montajes según revelan los metadatos de las fotografías por fechas)… porque curiosamente todas fueron después… NO HAY UNA SOLA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA que incluya a un Johnny inhalando, golpeando gente causando destrozos o maltratando a todos como ellos declaran…

Una pregunta lógica resonó al instante en redes sociales: ¿Por qué seguían viviendo en sus departamentos y viajando a sus islas y casas por todo el mundo si Johnny era tan malo?

Es necesario tomarse un tiempo para examinar detenidamente el comportamiento de la persona antes de emitir un juicio. 29 horas son muy pocas en un caso como el que vemos, sin embargo estas bastaron a la “experta” Dawn Hughes para exculpar a su cliente, Amber Heard, contrariando a expertos, los cuales aseguran que la psicopatía en incurable en adultos, y sabrán disculparme, pero esta mujer… ¡vaya que no supera muchos test psicológicos!

Los acontecimientos relatados en entrevistas y sobre el estrado en Virginia, han sido muy claras, falta ver los resultados que emita el jurado, por el momento se sabe que Warner ha dejado fuera de Aquaman a la demandada Amber Heard y es solo el principio de una hebra negra que se vislumbra en su futuro cinematográfico…

Buscando a quienes saben sobre estos escabrosos temas, comparto las características rasgos principales de:

Los narcisistas: Muestran altos niveles de grandiosidad, superioridad, dominio y derecho, carentes de empatía, buscan ser encantadores, la razón principal es la retribución que alimentará su ego. La realidad es que nunca regresan o comparten amor o amistad verdadera, a la larga los demás se da cuenta y se alejan, un narcisista busca su interés y si el otro sufre, por alguna razón lo disfruta más.

Tienen un sentido exagerado de la prepotencia, realmente creen y piensan que merecen ser tratados mejor que todos los que los rodean. Un narcisista piensa que cuando se está aprovechando de ti, en realidad te está haciendo un favor. De esta manera, busca racionalizar muchos de sus actos egoístas, malvados. En una relación, un narcisista se considerará más importante y más merecedor que los otros.

Buscan estar siempre rodeados de personas, estos “deberán” decirles continuamente lo bellos, talentosos e inteligentes que son, controlando todo, si osas liberarte despertarás ira y enojo, el abuso doméstico se da al intentar mantener a su pareja bajo su control, si éste lo desafía buscará venganza.

Maquiavélicos: Casi sinónimo de engaño y manipulación, la moralidad es tema viejo, amorales y egoístas, sin sentido de lo correcto buscan saciar sus intereses; fríos, basan su fortuna en la manipulación, todas sus relaciones son calculadas jamás se preocupa por las emociones ajenas, gustan de los delitos de cuello blanco, estafas, robos, lavado de dinero, delitos políticos, el fin justifica los medios, sin importar cuales estos sean.

Psicópatas: Tan difíciles de detectar, carentes de empatía aprender a actuar encantadoramente, la realidad, son volátiles y muchos tienen tendencias criminales, gozan comenzando peleas, ignoran las emociones ajenas, mienten constantemente, los rasgos psicópatas son innatos y si son criados en ambientes violentos, disfuncionales, tendrán mayor posibilidad de mostrarlo, en la adultez muchos utilizan el pretexto de la infancia cruel para eludir responsabilidad de sus actos.

Sadismo: Disfrutar la crueldad, característico de un sádico es el disfrute de lo cruel, disfrutado el dolor y perjuicio ajeno, gustan de provocar dolor físico y emocional, encuentran la crueldad placer, emoción, muchos la buscan para satisfacerse sexualmente.

Los relatos de #AmberHeard siempre están saturados de peleas, dolor, gritos y referencias sexuales precedidas o terminadas en ataques, ¿se dieron cuenta?

Los sádicos tienden a infligir dolor a las personas que los rodean sin aparente razón alguna, y es probable que aumenten gradualmente la intensidad, especialmente cuando descubren que la persona (víctima) en cuestión no lo rechaza. (¿Johnny niño recordaba todo ese abuso como “única” conexión con su madre?) Eso explicaría por qué la víctima no se defiende y por qué (Amber) los acosadores siguen molestando a las personas que no les hacen frente.

Si se pone atención al curso de la historia en el juicio, podemos darnos cuenta como de forma maliciosa se fueron desplegando técnicas de manipulación psicológica, también podemos percatarnos que el discurso aprendido de las mujeres víctimas reales de violencia doméstica, salió a relucir cuando Amber intentaba convencer al jurado, pero unas eran sus palabras y otros sus actos… un contraste enorme… Los victimarios, generalmente intentarán ocultar la naturaleza agresiva de sus intenciones, por lo que debe comprender que la mayoría de sus técnicas están diseñadas para ser sutiles.

En el caso de Johnny Depp, vemos las muestras de amistad que una a una van saliendo, quienes lo conocen de cerca alientan el duro camino que está surcando, y no dudamos que este apoyo emocional haya sido el combustible que esté alimentando su esfuerzo en un juicio a todas luces desgastante, físico, económico pero sobre todo emocionalmente…

A todo esto, ¿usted conoce bien a sus amigos?