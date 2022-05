Este 19 de mayo se celebra el día 20 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, en el condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Está procedido por la jueza Penney S. Azcarate.

¿El motivo? Johnny Depp le pide a Amber Heard 50 millones de dólares (mil 19 millones de pesos) en compensación por los contratos cancelados y conflictos laborales que atravesó tras acusarlo de violencia en un artículo del 2018 publicado en el Washington Post.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard dio inicio el pasado 11 de abril y se extenderá a lo largo de las siguientes tres semanas. El actor afirma que jamás agredió físicamente a su ex.

Amber Heard, día 17 de juicio (Steve Helber / AP)

Examigo de Johnny Depp dice que el actor no abusaba de las drogas

Este día 20 de juicio, el primer testigo de Amber Heard es un ex amigo cercano de Johnny Depp, Bruce Witkin, quien asegura que el actor no abusaba de las drogas.

Bruce también testificó que vio un hematoma en la parte superior del brazo de Amber Heard, así como un labio hinchado a Johnny Depp , aunque no está seguro de que esas heridas hayan sido producidas por violencia doméstica.

“Sólo se drogaba, es todo, pero yo no usaría la palabra abuso... La gente alrededor de él es extraña; todo mundo quiere algo” Bruce Witkin.

Por último, lamentó que su amistad con el actor de Piratas del Caribe terminara, pues no lo ha vuelto a ver desde el 2018 y sospecha que otras personas lo han puesto en su contra.

“Mi hija se casó y él no vino. Sé que no está contento con mi testimonio, pero no voy a mentir y todo lo que he hecho es lo mejor para él”, finalizó Bruce Witkin, examigo de Johnny Depp.