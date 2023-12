La final del fútbol mexicano fue muy predecible en esta ocasión, desde la jornada tres, la gran mayoría sabía que América y Tigres la iban a jugar, son las plantillas más poderosas, con mayor inversión en los últimos años, con la capacidad de comprar jugadores y hacerlos figuras en poco tiempo.

Este duelo se está convirtiendo en una rivalidad que va tomando tintes de un partido especial, sin llegar a ser clásico, repito no es un clásico, es un partido de poder a poder, no puedes pensar que un equipo con tan poca historia en el fútbol mexicano como Tigres está a la altura del máximo ganador de títulos, de un equipo de trascendencia nacional es internacional, las águilas se cuecen aparte.

El América debe ser el campeón, son diez torneos sin conseguirlo, 5 años desde la obtención del último campeonato ante Cruz Azul en 2018 de la mano de Miguel Herrera, es ahora o nunca para el equipo dirigido por André Jardine, no pueden fracasar, no deben, por qué de lo contrario será un golpe anímico muy doloroso para la afición. Está vez el tan criticado Santiago Baños hizo una labor extraordinaria al frente de la dirección deportiva, fichó jugadores para apuntalar el primer equipo y darle todo al técnico en turno, que dicho sea de paso tiene sus méritos como entrenador, pero la realidad es que cualquiera que tenga este plantel aspiraría a ser campeón, como siempre lo eh dicho en este espacio, es fútbol, no están descubriendo las nuevas vacunas para salvar al mundo.

Será la última oportunidad de quedar campeones en el Estadio Azteca, que después de este torneo cerrará sus puertas para darle inicio a la tan ansiada remodelación, todos los astros están alienados para que el América consiga la 14 profesional y la 18 general y de esta manera poder cerrar el año a tope.

Si por alguna extraña razón no obtienen el título, Jardine tendrá que ser cesado y varios directivos pasarán a RH por su liquidación.