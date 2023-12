Club América se encuentra en la final del Apertura 2023 e ilusiona a toda su afición, mismo caso con sus propios jugadores, quienes están a 180 minutos de un nuevo título. Uno de los futbolistas que llegó este torneo como Kevin Álvarez prometió lo que hará si consiguen el campeonato.

Kevin Álvarez quien ha dejado grandes sensaciones desde su llegada al Club América, se ha ganado el cariño de su afición, siendo así que ya les prometió hacer algo si las águilas consiguen el campeonato, recordando que están en una neuva final y están a 180 minutos de un nuevo título.

El lateral mexicano ya sabe lo que es ser campeón en el futbol mexicano, después de levantar el título con el CF Pachuca en el Apertura 2022, por lo que ahora buscará su segundo campeonato de liga vistiendo los colores azul y amarillo.

Kevin Álvarez promete pintarse el pelo si Club América es campeón

Kevin Álvarez a través de un live en Tik Tok junto a Miguel Layún, prometió pintarse el pelo si el Club América es campeón.

Todo sucedió cuando a través del “en vivo” usuarios le hicieron algunas preguntas, una de ellas fue ¿Si se pintaría el pelo de nuevo? a lo que Kevin Álvarez respondió que si, aunque se lo pidieron de color rosa. A lo que el futbolista prometió hacerlo si el Club América consigue el campeonato.

“Yo me lo quiero pintar de nuevo, es más siendo campeón me lo pinto, nadamás diganme de qué color...¿Rosa metalico? se vería rebien. Dale ya está, les prometo que siendo campeón me lo pinto de rosa metalico” señaló el lateral de las águilas.

Kevin Álvarez sueña con jugar en Europa

Otro de los puntos que se tocaron en el live, Miguel Layún le cuestionó a Kevin Álvarez ¿cuál era su mayor sueño? a lo que el lateral mexicano no dudó en jugar en Europa.

Sin embargo, Layún esperaba una respuesta más pronfunda y más detallada, siendo así que Kevin Álvarez no se conformó con decir que quiería jugar en Europa, sino que quiere hacerlo en la mejor liga del mundo, como lo es la Premier League.

