Terry Cole, al frente de la DEA, cruzó una línea roja, y anunció: invitar a ciudadanos comunes a delatar a miembros de organizaciones “terroristas” extranjeras, funcionarios corruptos y redes que lavan dinero para financiar el “narcoterrorismo”. Les dejo algunas sugerencias de dónde empezar:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por otorgarle el perdón al narcotraficante Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Marco Rubio, actual segundo al mando en el régimen de Trump y quién ha sido señalado con nexos con el narcotráfico desde los ochenta, cuando se mudó a la casa de su cuñado Orlando Cicilia, condenado por narcotráfico,

Pete Hegseth, como titular del departamento de Guerra, Hegseth es responsable de los actos de narcotráfico descritas en el libro The Fort Bragg Cartel, de Seth Harp, que relata todas las actividades del narcotráfico de las fuerzas especiales estadounidenses dentro y fuera de los Estados Unidos.

¿Y por qué no ir más atrás? El propio Bill Clinton enfrenta acusaciones por el contrabando de drogas que ocurrió en el aeropuerto de Mena, Arkansas durante su época de gobernador, tráfico vinculado al caso Irán-Contra y confirmado por el informante Barry Seal.

Terry Cole tendrá bastante trabajo que hacer en casa antes de querer presionar a México con sus payasadas efectistas. Lo bueno es que ya le ahorramos bastante trabajo con estos tips desinteresados.