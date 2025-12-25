Con la noticia de que México lidera la reducción de pobreza y pobreza extrema en América Latina en la última década. Impulsada, principalmente, por aumentos salariales, especialmente el salario mínimo, y apoyado por programas sociales, millones de mexicanos podrán pasar una feliz Navidad.

¡Qué diferencia con la amarga Navidad de hace 3 décadas, cuando el “error de diciembre” devastó la economía nacional y millones de personas lo perdieron todo! Cuando el PRIAN gobernaba, la gente se veía obligada a migrar a Estados Unidos, a recibir malos tratos, malos pagos y arriesgar la vida en el proceso.

Por si fuera poco, hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, por primera vez en México, la clase media supera a la población en pobreza, citando datos del Banco Mundial, que indican que este sector creció del 27.2% en 2018 al 39.6% en 2024, mientras la pobreza por ingresos se redujo del 35.5% al 21.7% en el mismo periodo, lo que atribuye a las políticas de bienestar y al aumento del salario mínimo de la 4T.

Aunque no me entusiasma del todo este enfoque en la clase media, que históricamente, como en el caso de Brasil, ha terminado por elegir gobiernos reaccionarios después de verse beneficiados por las políticas de la izquierda, no hay que dejar de destacar este logro.

Para concluir este texto, deseo una muy feliz Navidad a todas y a todos los lectores de SDPnoticias, a quienes agradezco, junto a mis colegas de este espacio por estos 15 años de estar presente en este portal digital.