IRREVERENTE

Les platico:

Podrá ser un periódico chico, pero es de Tabasco.

Quizá no tenga gran circulación, pero es de la tierra del presidente.

A lo mejor tiene poca audiencia, pero su influencia es otra cosa, porque es de la tierra del edén.

Confieso que cuando leí su primera página de hoy 21 de marzo me fui con la finta.

Alcancé a leer: “Casi tocamos el cielo...” con una foto del presidente abajo de dicho subtítulo.

Cuando creí que se refería al evento del Zócalo del domingo pasado, segundos después vi que era la felicitación que envió al equipo mexicano que perdió ayer 6-5 con Japón la semifinal del campeonato mundial de beisbol, que se juega en el Loan Depot Park, de Miami, Florida.

Aunque su director Miguel Cantón Zetina -de pura cepa yucateca, al menos los apelativos- ordenó a sus editores que entrecomillaran la frase del título, en la revisión estenográfica que hice de las arenga presidencial con motivo de la expropiación -mmmm- no encontré tales palabras... pero lo publicó el periódico al que López Obrador considera como de cabecera, la suya, por supuesto:

“HAGAN LO QUE HAGAN, NO REGRESARÁN AL PODER: AMLO”.

Inmediatamente le pedí a mi ilustrador de cabecera, Raúl Ronquillo -“Garabato”- que se aventara un cartón con ese encabezado que adornó el principal titular del citado medio el domingo 19 y el resultado está en este artículo.

Dicha portada del periódico TABASCO HOY se reprodujo como gremlin en aguacero en muchos de los chats que fueron creados por sus “administradores” para lisonjear la labor de Morena en todas sus manifestaciones, la federal, las estatales, municipales, las legislativas, las de las principales carteras del gobierno, como seguridad, salud, educación, economía.

A una de las pocas focas aplaudidoras de Miguel Treviño de Hoyos -el dizque alcalde de San Pedro Garza García- y que debido a tales preferencias es también un desquiciado devoto de la 4T, le respondí con este texto, cuando posteó la mentada portada:

“O sea, ¿aunque pierda Morena las elecciones? Eso es “democracia”...

Días antes, cuando me reuní con un encumbrado morenista de la CDMX, este me dijo que sería mejor que su partido ganara las elecciones presidenciales del 2024, porque si no, “prepárate pues se va a soltar el tigre, ya que el presidente no está dispuesto a perder el poder”.

Ilustración de Garabato para Plácido Garza