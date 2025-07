Como la política es un tema público hasta cierto punto, hay cosas que trascienden y otras que no tanto. Hay hechos que son, creo que fijos e innegables, en medio de este contexto que la prensa opositora intenta enrarecer.

Si de por sí, la prensa opositora busca a cada minuto un resquicio para fisurar a la 4T, hoy han puesto un círculo de tiro al blanco en la espalda de Adán Augusto . Eso sí, que cada quien responda por sus actos. De eso, en ningún momento se ha hablado, el escarnio no se ha hecho esperar.

Decía que hay hechos que me parece puntual mantener. El primero es que el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum no está en duda. El segundo, es que, al interior del primer círculo de la 4T, creo que ya saben perfectamente cómo está la situación. Y me parece que debe haber una verdad muy distinta a la que la prensa opositora se empeña en hacer ver. También pienso que, por ello, el entorno político tiene las aguas turbias de tanto “lleva y trae” y tanta especulación.

El Consejo Nacional de Morena del fin de semana pasado sirvió para mandar varios mensajes. El morenismo se volcó para apoyar a Adán Augusto, olvidando también, por un lado, que el tema amerita prudencia y segundo, que dicha muestra de apoyo también sirvió para que la oposición encarnizara el discurso divisionista entre el tabasqueño y la presidenta.

Creo que la clase política de Morena, debe enfocarse en el territorio, en acercarse a la gente y volver a lo básico. Dejar lo rebuscado de la política de ficción y de novela para centrarse en continuar fortaleciendo a la presidenta Sheinbaum y no distraerse con los anzuelos de la oposición y su prensa. El movimiento no admite “ismos” distintos al morenismo.

Una mandataria fuerte, es un movimiento fuerte. Un movimiento que, por cierto, le pertenece al pueblo y construyó municipio por municipio y plaza por plaza el expresidente López Obrador. De ahí que sea la propia presidenta la principal promotora de la unidad y el respaldo entre los suyos.

.- Libros y uniformes para regreso a clases

La labor humanista que ha venido realizando el gobierno encabezado por el Dr. Rocha Moya también se refleja en el bolsillo de miles de familias sinaloenses, más donde tienen dos o tres hijos que acuden a la escuela.

Ahora para el regreso a clases, ya están listos los centros de canje de uniformes y útiles escolares. Y también ya llegaron los libros de texto gratuitos para el nuevo ciclo escolar.

Los padres de familia ya tendrán una preocupación menos para este regreso a clases el próximo 28 de agosto.

@vanessafelixmx