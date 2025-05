Gracias a la invitación que me hizo la aerolínea VivaAerobus , pude presenciar en Monterrey la conferencia de prensa, en vivo y a todo color, en la que se anunció la que sin duda será una gran alianza entre dos aerolíneas regiomontanas. Y antes de dar los detalles, debo compartirles mi experiencia personal dentro de la industria aérea, y por supuesto mi opinión sobre esta alianza.

Tengo muy claro que en la aviación es clave contar con aliados, de ahí que sean tan populares y socorridos los códigos compartidos, así como pertenecer a una agrupación de aerolíneas, como puede ser Star Alliance, One, o Sky Team, por mencionar algunas.

Esto nos beneficia a los usuarios en muchísimos aspectos, pues nos abre un mundo de posibilidades al viajar; en el caso de las grandes alianzas, el pasajero tiene a su disposición todas las rutas con las que la línea aérea tenga alianza.

De Viva, sabemos que tiene código compartido con Iberia, que añade a las rutas que la regiomontana ofrece, todas las rutas que maneja Iberia; puedes viajar a cualquier destino de la aerolínea española al comprar tu boleto con Viva y viceversa, los españoles pueden viajar por todos los destinos que Viva opera dentro de la república, y en el extranjero, cuando adquieren su boleto por Iberia.

Este modelo de negocio ofrece grandes beneficios para los usuarios, pues no tienen que comprar boletos por aquí y por allá, sino que pueden planificar mejor sus viajes, eligiendo sus destinos en una sola compra, lo cual es verdaderamente fabuloso; se los digo por experiencia: simplificar la adquisición de pasajes es lo mejor que le pueda suceder a un viajero.

Pues bien, el código compartido con Iberia, hace que Viva sea una aerolínea “low cost” muy interesante para viajar. Ahora imaginen poder hacer “brinquitos” dentro de la República Mexicana, y es que, a diferencia de España en el viejo continente, nuestro país es mucho más extenso.

España tiene el 25% de kilómetros cuadrados que tiene México. Lamentablemente tras la salida de Transportes Aeromar, muchos destinos internos en aeropuertos pequeños quedaron sin operar.

Es un tema de conectividad, y es primordial reestablecer estas conexiones vía aérea. Por tal motivo, el empresario Javier Herrera García fundó la aerolínea regional Aerus.

Aunque su fecha de fundación fue en el año 2022, arrancó operaciones hasta 2023, porque -aprovecho para decirles- arrancar una línea aérea no son enchiladas, es una acción que debe hacerse con tiento y sin acelerar procesos. Con esa lógica, un 27 de abril de 2023 salía el primer avión de Aerus.

Con una visión sumamente brillante, su fundador vio un área de oportunidad para dar cobertura a destinos dentro del noroeste del país, del sureste y del área del Caribe mexicano. Las rutas que maneja Aerus nos dan una clara idea del perfil de sus clientes: Brownsville, Laredo, Piedras Negras, Monclova, Saltillo saliendo de Monterrey, también saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ); ofrecen destinos a Uruapan, San Luis Potosí, Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Minatitlán y también a Cancún, Cozumel y Chetumal.

Lo más inteligente de la forma de operar es cómo tienen configurados estos destinos, y vale la pena que conozcan su oferta, ya que tienen vuelos directos de:

Monterrey-Brownsville-Monterrey

Monterrey-Saltillo-Monterrey

Monterrey-Laredo-Monterrey

Monterrey-Piedras Negras-Monterrey

Monterrey-San Luis Potosí-Monterrey

Ciudad de México-Poza Rica-Ciudad de México

Ciudad de México-Uruapan-Ciudad de México

Ciudad de México-San Luis Potosí

Cancún-Chetumal-Cancún

Cancún-Cozumel-Cancún

Minatitlán-Villahermosa-Minatitlán

Veracruz-Minatitlán-Veracruz

Veracruz-Villahermosa-Veracruz

Veracruz-Poza Rica-Veracruz

Estas rutas se suman a las 130 que maneja Viva a más de 37 destinos nacionales e internacionales. Además, Viva se corona como el rey moviendo pasaje en el estado norteamericano de Texas.

Conexiones entre Aerus y Viva al interior de la Republica (Cortesía)

Javier Herrera García, CEO de Aerus durante la conferencia de prensa expresó: “Para nosotros en Aerus, esta alianza con Viva marca el inicio de una nueva etapa. Es una transformación profunda que nos llena de orgullo y nos emociona compartir. Nos honra caminar junto con Viva para construir, desde hoy, una red aérea verdaderamente regional”.

¿Cómo no van a estar contentos?, a Aerus se le abre un mundo de posibilidades al frente gracias a Viva, y de manera totalmente recíproca, Viva ahora puede llegar a destinos a donde otros no lo hacen, no porque no quisieran, tal vez no esta dentro de sus planes de negocio, o bien no cuentan con la flota adecuada, pues las terminales aéreas donde llega Aerus son más bien pequeñas.

A su vez Javier Suárez, vicepresidente ejecutivo de estrategia, planeación y alianzas de Viva, declaró: “Esta alianza representa un paso importante para México y para todas aquellas personas que actualmente no pueden contar con la conectividad aérea que necesitan. Al combinar nuestra amplia red de destinos con la creciente red de rutas de Aerus, brindamos a los clientes la posibilidad de viajar de manera sencilla a más destinos nacionales e internacionales, con una conectividad eficiente, accesible y con la calidad que nos caracteriza”.

Pero.. En los hechos, a nosotros como usuarios, ¿cómo nos beneficia esta alianza? Y es que lo tengo muy claro, a veces en el papel las ideas no son contundentes, pero pongamos un caso hipotético para que el mensaje les llegue mis estimados lectores.

Imaginen que soy un vasco de pura cepa de Bilbao, y tengo ganas de explorar México; así que compro mi boleto por Iberia y salgo del “Bilboko Aireportua” con destino a Madrid, de ahí transbordo a otra aeronave que me llevará a la Ciudad de México .

Llegando conoceré -tal vez por unos días- la Ciudad de México, pero me hablaron tanto de la “carne asada” en Monterrey que desde que hice la planificación de mi viaje, incluí ese destino, junto con un paseo por el Parque Fundidora y con el plan de conocer la ciudad colonial de San Luis Potosí tengo ya un vuelo a dicho destino; de ahí regreso a la capital del país porque ahora quiero explorar la maravilla del estado de Veracruz, con Poza Rica como primer destino, y luego la capital jarocha, el famosísimo Puerto de Veracruz; y como amo a las culturas precolombinas, salgo de Veracruz rumbo a Villahermosa para conocer La Venta.

Después de regresar a Veracruz, ir a la Ciudad de México, y terminar de pasar unos días más, para finalmente embarcarme en Iberia para regresar a mi hogar. Todo comprando mis boletos de avión con la aerolínea bandera de España.

Esa es la gran maravilla de los códigos compartidos y las alianzas, que se nos abre un mundo de posibilidades para viajar. Aprovecho para comentarles que tuve la oportunidad de subirme a un Grand Caravan Ex, que todavía tenía olor a nuevo, con asientos de piel; ¡una belleza!

Concluyo diciendo que podrán utilizar su programa de lealtad en sus vuelos que incluyan viajes por Viva, para recibir puntos Doters. ¿Qué más se puede añadir? Es una alianza tan inteligente y benéfica para los usuarios del transporte aéreo, que solo pone al cielo como límite.