La presidenta Claudia Sheinbaum habló ayer acerca del escándalo que se ha armado en medios contra Adán Augusto López, a quien indebidamente se compara con Felipe Calderon.

Primero dijo la presidenta que no es lo mismo Hernán Bermúdez que Genaro Garcia Luna. Cito a Sheinbaum: “En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República, muy distinto a otros casos donde… Por ejemplo, García Luna fue (arrestado) en Estados Unidos. Aquí, de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero y hay una diferencia”.

En segundo término dijo la presidenta que en la 4T no se encubre a nadie. Cito a la presidenta: “Si la Fiscalía tiene contra alguien que sea militante de Morena, o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación; entonces, no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía, obviamente, es autónoma”. Es decir, si Adán Augusto hizo algo indebido pagará por ello, pero… nadie hasta el momento ha probado ninguna conducta irregular de quien encabeza la llamada junta de coordinación política del Senado.

En tercer lugar dijo la presidenta que no debe haber campañas de odio en los medios contra Adán Augusto. Cito a Claudia: “No estamos de acuerdo en el linchamiento mediático; tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre”. Evidentemente ha sido brutal el linchamiento contra Adán Augusto. Por cierto, sin evidencia de ningún tipo que lo condene.

Lo tercero que dijo la presidenta es que Adán colaborará. Cito a Claudia Sheinbaum: “Entonces, en este caso, él mismo ya lo dijo: si lo llama la autoridad, él va a ir a declarar, y dio su posicionamiento… Y si sigue la investigación, que siga la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción”. Ni la titular del poder ejecutivo encubrirá a nadie ni se prestaría a ninguna actuación ilegal el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien también, con frecuencia, ha sido víctima de linchamientos mediáticos.

Lo último que dijo la presidenta sobre Adán Augusto. Cito a Sheinbaum: “Pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales”. Claramente al expresarse en plural —“nosotros”— Claudia Sheinbaum dio a entender que se trata de su decisión y, así lo espera y así ocurrirá, que esa será la decisión de quienes mandan en Morena: sin evidencia que condene a Adán Augusto López no se le quitará el cargo que tiene como jefe del Senado. Esto, que Adán se quede sin la jefatura de la junta de coordinación política, no hay duda de que es el objetivo de la campaña mediática en su contra. Pero, para que algo así sucediera, no bastaría con los dichos de columnistas, sino que debería haber pruebas contundentes de ilegalidades que hasta el momento nadie ha presentado.

Ricardo Salinas Pliego respondió al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de evitar los linchamientos mediáticos: dijo el empresario que él ha sido víctima de tales linchamientos, lo que es falso. Al dueño de Elektra y TV Azteca solo se le ha exigido que cumpla con sus obligaciones legales (se niega a entregar a la tesorería decenas de miles de millones de pesos de impuestos).

Lo que Adán Augusto podría hacer, para convertir en soportable el escándalo que tanto lo está golpeando, es invitar a don Ricardo una buena taza de chocolate tabasqueño y cantarle el chachachá El Bodeguero: “Toma chocolate, Salinas, y paga lo que debes”. De que pagará, pagará, faltaba más.